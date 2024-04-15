Yolumuz kısaldı, Süper Lig’e 5 kaldı!

Göztepe ve Çorum gibi iki zorlu sınavı 4 puanla geçmek şehre bir umut, takıma özgüven ve moral getirmişti. Her ne kadar cezamız nedeniyle taraftardan yoksun olsak da, ligden düşmesi haftalar önce belli olan Giresun karşısında hata yapma lüksümüz yoktu.

RAKİPLER BİZE ÇALIŞTI

Önceliğimiz Play-Off’taki yerimizi sağlamlaştırmaktı. Cumartesi günü G. Birliği’nin kaybetmesine sevinirken, Bolu’nun kazanmasına üzülmüştük. Dün Şanlıurfa’dan bize yarayan sonuç geldi. Bandırma 2 puan kaybetti. Yani rakipler bize çalıştı. Böylece dünkü maç öncesinde, yani maç eksiğiyle Play-Off’un altıyla aramızda 3 puan fark vardı. Olası galibiyette haftayı 6 puan gibi önemli bir avantajla geçirecektik.

TEK DEĞİŞİKLİK

Maç öncesinde hepimiz Mustafa Gürsel’in ilk 11 tercihinin merak ediyorduk. Gürsel beklediğim gibi bir an önce golü bulma düşüncesiyle rakip kaleye en çabuk gidebilen Beridze’yi ilk tertibe yazmış, son haftaların banko ismi Cem Ekinci’yi kenara almış. Başka da bir değişiklik yapmamış. Oğuz 3 maçlık cezasını bitirip yeniden kadrodaki yerini aldı. Geçen maçlardaki gibi yedek kulübede iki yedek kalecimiz vardı.

YAŞ ORTALAMASI 21

Transfer tahtası kapalı olan Giresunspor zaten kısıtlı kadrosundan devre arasında da önemli kayıplar vermişti. Karadeniz ekibinin ilk 11’inde 24 yaş üstü tek bir futbolcu yoktu. İki futbolcu 19 yaşındaydı. Yeşil-Beyazlı ekibin yaş ortalaması 21’di. Kocaelispor’un ilk 11’inin yaş ortalaması ise 29.6’ydı. Yani arada yaklaşık 8 yaş fark vardı. Temsilcimizde 24 yaş altında sadece bir futbolcu vardı.

GOLÜ ERKEN BULDUK

Seyircisiz maçta planlandığı gibi erken gol bulduk. Aslında konuk ekip oyuna istekli başladı ama öne geçen biz olduk. Henüz 8. Dakikada Yusuf Cihat’ın ceza alanına gönderdiği topta Amaral müsait durumda olmasına rağmen Ramil’e çıkardı, Azeri futbolcu kale önünde dokunup skoru 1-0 yaptı. İlk çeyrek saat geçilirken ikinciye yaklaştık. Ramil’in pasında Beridze köşeye vurdu, son anda kaleci mutlak golü önledi.

İLK YARI 3-0, 4-0 BİTERDİ

Oldukça düşük tempoda devam eden maçın 36’ıncı dakikasında Candeias’ın ortasında Beridze kale önünde zoru başardı, topu üstten auta attı. 40’da Ramil çaprazdan iyi vurdu, kaleci topu kornere çeldi. Devrenin son dakikasında rakibin hatalı geri pasında Yusuf Cihat aşırtmak istedi ama golü yapamadı. Devre bitimi soyunma odasına 3, hatta 4 farklı önde girebilir, rakibin gardını ilk45 dakikada düşürebilirdik, yapamadık.

HAMLEYLE BAŞLADIK

İlk yarıda hatlar arasında bağlantı yok gibiydi. Bunu değiştirmek için ikinci yarıya Burak-Vukovic hamlesiyle başladık, dörtlü savunmaya döndük. Ancak oyunumuzda hiç bir değişiklik olmadı. Kenar yönetim ilk 1 saat geçilirken Beridze-Barış hamlesi yaptı. Bu yarıda ilk gol pozisyonuna 72. dakikada girdik, Barış çaprazdan vurdu top az farkla auta gitti. Gerçi rakip gelemiyordu ama son dakikalara tek farklı girmek sıkıntı yaratabilirdi. İkinciyi bulup rahatlamalıydık.

RAHATLATAN GOL

Nihayet 76’da Barış soldan getirdi, Candeias son vuruşu yaptı. Maç da o dakikada bitti. Kalan kısa süreçte sonuç değişmedi, iki ayrı devrede birer golle maçı 2-0 kazandık. Ligde haftalar önce havlu atmış rakip karşısında bile iyi oyun sergileyemedik. Takımda rehavetten ziyade TV başındaki taraftarları sinir edecek derecede laubalilik vardı. Böylesi bir maça üç stoperle başlamak ve değişim için devre arasını beklemek kabul edilebilir gibi değildi. Giresun takımı onurlu bir mücadele verdi, alkışı aldı.

Kuşkusuz önemli olan kazanmaktı, istediğimiz aldık. Yolumuz kısaldı, Süper Lig’e 5 galibiyet kaldı.