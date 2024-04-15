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Makale Yazısı-

Giresun ile sessiz ve hüzünlü bir gece
Murat Köprücü

Murat Köprücü

Haftalar önce ligden düşen Giresunspor’la seyircisiz bir maç oynadık. Gencecik çocuklarla mücadele eden rakibi görünce uzun yıllar önce aynı şeyleri yaşadığımızı hatırladım, duygulandım.

Sahaya Gökhan- M.Yılmaz- Y.Abdioğlu - Burak- Emir - Duhan - Y.Cihat - Candeias- Amaral - Şeydayev- Beridze 11’i ile çıktık. Vukovic, Atilla, Cem , Barış, Couacau,Mesut yedek kulübesindeydi.

Bulacağımiz erken bir gol bizi rahatlatır diye düşünüyorduk ki henüz 8 inci dakikada Yusuf Cihat 'ın  mükemmel derinlemesine pasıyla defansın arkasında buluşan Amaral topu aynı güzellikle Şeydayev 'ın önüne bıraktı ve Azeri oyuncu Kocaelispor’da ilk golünü boş kaleye attı. Maçın en önemli olayı Şeydayev 'ın ilk golüyle buluşması oldu..

Golden sonra kendimizi çok üzmeden oynadık. Futbolcu performansları için çok fazla birşey yazmaya gerek yok. Burak 'ın sıklıkla yaptığı hatalardan birinde sarı kartla durumu kurtarması şanstı. Devrede oyundan alındı,yerini Vukovic’e bıraktı. Maça bu şekilde başlamak da düşünülebilirdi. Mustafa Gürsel 'in Vukovic’e bir tavrı var. Geldiği günden beri Vukovic’i 11’de pek düşünmüyor.

Öne geçtikten sonra farkı ikiye çıkarıp oyunu rahatlatmak için 76 inci dakikayı bekledik. Barış Alıcı’nın çok iyi getirdiği topu Candeias bekletmeden kaleye vurdu ve fark ikiye çıktı. Maç da böyle sona erdi..

Giresun maçı oynanması gereken bir formalite maçı olarak kazasız olarak geçildi. Artık geriye dört hafta var. Kolay bir fikstürümüz yok. Ümraniye, Bandırma, Bodrum ve Sakarya maçları  ile normal sezonu bitirip play-off’a gidecegiz. İlk devre bu dört maçtan sadece tek bir galibiyet alabildigimizi hatırlayınca işin ciddiyeti daha da anlaşılıyor. Kalan maçlarda işi daha sıkı tutmalı ve şu an oynadığımızdan  daha  iyi futbol oynamalıyız..

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