Cezadan mutlu oldunuz mu?

Seyirci oldunuz, taraftar OLAMADINIZ...

Allah’tan düşme hattındaki GENÇ bir takım maçı vardı.

Düşüyorlardı, gençlerden oluşmuşlardı.

Sadece kalecileri Göktan ve kaptanları Furkan 2000 doğumlu bir takımdılar.

Bize ne demeli nasıl bir oyun.

Her halde EN KÖTÜ oyunumuzdu.

Bakmayın 2-0 bittiğine çok üzücü bir futboldu.

Maçın başlarında sahamızdan çıkamadık.

Pas yapamadık, oyun kurgulayamadık.

Amaral pasında Ramil attı...

Golü iyi ki erken bulmuşuz….

Hem tempomuz düştü, hem yine geri oynadık.

Beridze ve Ramil’in koşuları dışında anlatacak oyun yoktu.

İnanın televizyon başında seyredenlerde ÇOK SIKILMIŞLARDIR.

79.dakikaya kadar başka gol göremeden maç neredeyse 1-0 bitiriyordu.

Çünkü onların da kalemize gelip Gökhan’ı rahatsız edecek güçleri yoktu.

Barış Alıcı 79.dakikada kendi getirdiği, vuramadığı top Candeias’a pas oldu.

Candeias’ın vuruşunda kalecinin de dokunuşu vardı ama top filelere gitti...

… … …

2-0 güzel sonuç…

Futbolumuz ve oyunumuz ise kötü.

Dananın kuyruğu Ümraniye’de kopacak…

Bakalım bu futbolla daha kaç maç kazanabileceğiz…