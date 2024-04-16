Yemek kültürüm zayıf, damak zevkimin de geliştiğini söyleyemem… İnsanın gelişkin bir yemek kültürü olması için zengin ve kent soylu olması gerekir.

İkisi de bende yok. Bir dedem Balkan Harbi sırasında, diğer dedem 1920’lerde Bulgaristan’dan göç etmiş… Babam, 1950’li yıllarda köyden ayrılıp İzmit’e yerleşmiş.

Ben değil belki çocuklarım kent soylu olurlar ama ben öyle değilim.

Kent soylu olamamak konusunda herkes dair özel nedenler de vardır ama benim gibilerin en önemli sorunu fakirlikten gelmektir, köyden gelmektir…

Bendenizin damak tadı gelişmediği için yeni lezzetlere de açık değilim.

Kemikli eti sevmem, yemem… Belki biraz cesaretim olsa, ot- sebze kültürüm olsa vejetaryen bile olabilirdim.

Son yıllarda biraz aştım ama böyle…

ISTAKOZ EŞİTTİR ŞATAFAT

Dostlarla birlikteyken karides tava, kalamar yerim, ahtapotu iyi yaparlarsa hayır demem ama ıstakozla tanışmadık. Her ne kadar tarihi adı Astakoz “Istakozlar Körfezi” olan İzmit’te de yaşasak bilmiyorum işte… Toplamda deniz ürünlerine karşı da hep mesafeli oldum. Kabuklu ürünlere karşı hala öyleyim…

Istakoz, altın tozuna bulanmış et kadar olmasa da bir zenginlik ötesinde şatafat göstergesi…

Toplum böyle okuyor.

AK Parti İzmir Milletvekili Şebnem Bursalı'nın Monaco Yat Kulübü'nden yaptığı ıstakoz paylaşımının bu kadar tartışılmasının nedeni de bu…

Tabi aynı cümlenin içinde hem Monaco hem yat kulübü hem de ıstakoz geçince bıraktığı şatafat etkisi de o kadar büyük oluyor.

Böyle bir tatilin bedelini benim aklımdaki hesap makinası Avrodan Türk Lirasına çevirirken sıfırları karıştırıyor.

Hal böyle olunca tepki de ona göre oluyor.

BİRİNCİ TEPKİ GÖSTERDİ

Sadece sıradan vatandaş değil AK Parti içinden de tepkiler geldi. AK Parti MKYK üyesi Mücahit Birinci, "Milletimiz geçim sıkıntısındayken, millet çareler ararken, devletimiz dişini tırnağına takmış ekonomiyi düzeltmeye çalışırken, siz gidip Monaco'da ISTAKOZ yiyemezsiniz, hadi yediniz bunu paylaşamazsınız! 'Partimizden defolup gidin kardeşim' konu bu kadar basit" ifadelerini kullandı.

AK PARTİ’NİN KURULUŞ FELSEFESİ

Şebnem Hanım ise özür diledi ve “Yoğun geçen seçim çalışmalarımız ardından yurtdışında yaşayan ailem ve yeğenlerimle bayram tatilini geçirmek üzere gittiğimiz bir restoranda hiç adetim olmayan bir yemek paylaşımı yapmam kamuoyunda haklı tepkiye sebep olmuştur. 30 yıllık gazeteci ve şimdi de milletvekili olarak sosyal medya paylaşımlarımda bugüne kadar yapmadığım bu hata için tüm kamuoyundan özür dilerim. Mensubu bulunmaktan onur duyduğum partim ve yolunda yürümekten her nefesimde şeref duyduğum Sayın Cumhurbaşkanımızın da bu sebeple hedef alınmasından dolayı üzüntüm sonsuzdur” dedi.

Bursalı teleferik faciası ve İstanbul’daki gece kulübü yangınlarına atıflarda bulunarak gündem değiştirilmeye çalışıldığını iddia etti.

Yok Şebnem Hanım kimsenin bir şey unutturduğu yok…

Unutulan bir şey varsa o da senin AK Parti’nin kuruluş felsefesini unutmandır.

AK PARTİ’NİN POZİSYONU

Beğenirsiniz beğenmezsiniz AK Parti halkın içinden çıkmış bir partidir, sokakların sesini dinleyerek kurulmuş bir partidir. Başörtüsü mağduriyeti ile başlayan ve kendini siyasal alanda ifade eden bir harekettir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan öyle bir hareketin lideridir. AK Parti, geniş halk kitlelerinden kopmuş, şatafatı öne alanlara karşı kurulmuş bir partidir. Şatafatın görgüsüzlüğün partisi değildir…

BU ÖZÜR KABUL EDİLEMEZ

Şebnem Bursalı meslektaşımız…

Ben Aydın’da bulunduğum süre içinde o da Yeni Asır’ın başındaydı…

Bu incelikleri bilmesi gereken bir kişidir. Eğer siyaset yapıyorsanız öyle bir fotoğrafın halktan kopmuş görüntüsü vereceğini de bilmek zorundasınız.

Böylesi bir seçimden sonra AK Parti kadrolarını halktan kopmuş göstermenin mazereti olmaz…

Bunun özrü de olmaz.