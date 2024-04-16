5 yıl geçti hala açamadılar!

İzmit Belediyesi, Çayırköy Göleti’nde bulunan Gölkay Park Tesislerini çürümeye terk ederek, yüzüne gözüne bulaştırdı desek yeridir!



Gölkay Tesislerinin hikâyesini anlatayım...



Gölkay Park Projesi, 2014-2019 döneminde İzmit Belediye Başkanı olan AK Partili Nevzat Doğan, tarafından yapıldı.



Göl suyu üzerinde yapılan bir projeydi...

Farklı bir yatırımdı...

O dönem önemli bir para harcanarak yapıldı.



“İzmit’te bu sporu kim yapar” diye yakınmıştı bazı kesimler...



Proje hizmete girdikten sonra su kayak sporunu sevenlerin çok fazla olduğunu gördük...



İzmit’ten ve şehir dışında Çayırköy Gölet’inde su kayağı yapmak için yüzlerce sporcu gelmeye başladı.



O kadar büyük bir ilgi vardı ki, uluslararası alanda büyük ilgi gören Wakeboard ve Sup Board yarışmaları bile yapıldı.



Onlarca ülkede sporcu geldi günlerce burada su kayağı yaptı...

İzmitliler ilk kez su kayağı sporuyla tanışmıştı...





İŞLETMECİYİ KOVDU...



2019 yılında yerel seçim yapıldı.

AK Parti, 10 yıl yönettiği İzmit Belediyesi’ni kaybetti. Başkanlığı CHP’den Fatma Kaplan Hürriyet kazandı.



Hürriyet, göreve başladıktan bir süre sonra Gölkay Park Tesislerini işleten işletmeciyle el sıkışarak ayırdı. Tesis aylarca işletilemedi. Atıl bırakılarak kaderine terk edildi...



BERDUŞ MEKÂNI OLDU...



Aylar sonra, yani 2020’de bu kez de pandemi patlak verdi. Tesisler tamamen kaderine terk edildi. Atıl kalan su üzerindeki iskele ve tesisler çürüdü, Kafe ve restoran olarak kullanılan alanlar berduşların mekânı oldu...



Güzelin tesisin neden çürümeye terk edildiğini bu sütunda çok yazdım-çizdim. Başka yayın organları da konuyu sıkça gündeme taşıdı...





2022’DE PROJE HAZIRLADI...



İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, tepkilere kulak asmış olacak ki, Gölkay Park için yeni bir proje hazırlattı.



Göreve geldiği 2019 yılından tam üç yıl sonra, 2022 yılında yeni tesisin ihalesini yaptırdı.



İhaleyi kazanan firma, 2022 yılının Şubat ayında çalışmaya başladı. Küçücük yeni tesisin yapımı da iki yıl kadar sürdü!



Kafe ve restoranlardan oluşacak küçücük tesisinin yapımı tamamlandı tamamlanmasına ancak tesisin nasıl ve ne şekilde işletileceği konusunda Başkan Hürriyet, yaklaşık bir yıldan fazladır karar veremedi!

Yapılan yeni tesis de çürümeye bırakıldı!



BEŞ YIL GEÇTİ TESİS AÇILMADI...



Başkan Hürriyet, 31 Mart 2019’da başkan seçildi. Seçilmesi tartışma yarattı. Oylar yeniden sayıldı. Seçim Kurulu sonunda kazandığına karar verdi. Hürriyet, 18 Nisan tarihinde mazbatasını aldı.



Göreve başladıktan hemen sonra, yani 2019 yılının Mayıs- Haziran aylarında Gölkay Park Tesisini işleten işletmeciden aldı!

Tarih 31 Mart 2024...



Başkan Hürriyet geçen beş yılın sonrasında 31 Mart 2024’te yapılan yerel seçimde ikinci kez başkan seçildi...



Uluslararası Su Kayak Sporuna ev sahipliği yapan, İzmitlilerin çok beğendiği Gölkay Park Tesisleri tam beş yıl içerisinde tamamlanıp İzmitlilerin kullanımına sunulamadı(!)





OKURLAR TEPKİLİ...



Yerel seçimden kısa bir süre önceydi. Bir okurum Çayırköy Gölet’i çevresinde sabah sporu yapmaya gitti. Gölet’in üzerindeki tesisler ve iskelenin çürümüş ve atıl halini, gölettin etrafındaki kötü görüntüleri fotoğraflayıp bana atmıştı.



Şu gerçeği kimse inkâr edemez. Başkan Hürriyet, aradan geçen beş yılın sonunda Gölkay Park Projesini bitiremedi!



Başkan Hürriyet, sadece kafe ve restorandan oluşan küçük bir mekân-tesis yaptı. Ancak bölgeye adını veren su kayakları ile ilgili gölün üzerinde bulunması gereken iskele ve kayak sporcularının

soyunma ve dinlenme tesis bölümlerini yapamadı!





GÖLÜN ADINI DEĞİŞTİRDİ!



Başkan Hürriyet, geçen beş yılda bitiremediği Gölkay Tesislerini, 31 Mart yerel seçimlerden kısa bir süre önce tanıtımını yaptı. Önümüzdeki dönem projesi olarak halka tanıttı.

Oysa tanıttığı bu proje, beş yıldır yapamadığı projeydi...



Başkan Hürriyet, bu tanıtım organizasyonunda ilginç bir karar aldı ve Gölkay Park Tesisleri ve Çayırköy Gölü adını değiştirip buraya “100. Yıl Parkı Bıçkı Dere Gölet’i” adını verdi.



Uluslararası Su Kayakları Sporcuları ve İzmitliler tarafından Gölkay Park olarak bilinen bölgeye

“100. Yıl Parkı Bıçkı Dere Gölet’i” adını vermekte nereden çıktı...

Bıçkı Dere Gölet’i de ne demek?

Suç çağrışımlı değil mi?



Evet;

Başkan Hürriyet, tam beş yıl içerisinde bitiremediği, kaç yaz oldu insanların yararlanamadığı tesislerden bu yaz yararlanacak mı bilemiyorum...



Kafe ve restoran için yapılan tesisler belki açılacaktır ancak, gölet üzerinde bulunan ve su kayağı sporcularının kullanacağı çürümüş tesisleri yenileyecek ve yeniden sporcuların hizmetine açılacak mı bilemiyorum...





Eski Gölkay Park Tesisleri, yeni adıyla

100. Yıl Parkı Bıçkı Dere Gölet’i tesislerinin akıbetini takip edeceğim...



GÜLÜMSE KAFE Mİ OLACAK?



Kafe ve restoran olarak hizmet verecek olan tesis ne zaman açılacak, adı ne olacak, kim işletecek, gölün kıyısında büyümüş sazlık alan ve yosunlar temizlenecek mi, gölün içindeki tesisler açılacak mı?

Tüm bu eksiklikler tamamlanıp bu yaz İzmitlilerin hizmetine sunulacak mı takipçi olacağım...

Başkan Hürriyet ve şürekâsı darılmasın...



Belediyelerin kontrol ve denetimini halk yapar. Halkın talepleri doğrultusunda yerel yönetimler kendilerine şekil verir...



Biliyorum; bu yazı yayınlandıktan sonra Başkan Hürriyet’in maaşlı trolleri hemen klavyelerinin başına geçer, aslı astarı olmayan ifadelerle saldırı pozisyonuna geçerler...



Bu güzel bölgeyi İzmit halkından mahrum etmeyin!

Gölkay Park bölgesi güzel bir bölge. Doğa ile iç içe. Geçmişti iyi bir tesis yapılmıştı. Bende birçok kez bu bölgeye gitmiştim. Gölün kenarında yürüyüş yapmıştım. Yapılan su kayağı yarışlarını izlemiş, tesislerde çay, kahve içmiş, yemek yemiştim.

Dinlenilecek güzel bir yer...



Yaz geldi. Sıcaklar başladı.



Başkan Hürriyet, dün mazbatasını aldı ve ikinci dönem için koltuğuna oturdu. Bakalım bu güzel dinlenme tesislerini ve bölgeyi ne zaman İzmitlilerin hizmetine açacak.

