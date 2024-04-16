Tarih yazacak!

Geçtiğimiz cuma günü Filistinli vaiz Mahmud Hasenat, "Eğer 30 bin şehit, 70 bin yaralı ve 2 milyon evsiz Filistinli ümmeti uyandıramıyorsa benim sözlerimin ne anlamı var? diyerek, hayatının en kısa cuma hutbesini verdiğini belirterek otuz saniye içerisinde minberden indi.

Bu uyarıcı sözün üzerinden daha bir hafta geçmeden terörist devletçik nasıl olsa bu -Müslümanlardan bir şey olmaz- diyerek bu sefer İsmail Haniye'nin ailesini hedef alarak üç oğlu ve dört torununu şehit etti.

Haniye'nin bu acıklı haberi almasındaki metaneti ve Allah'a olan teslimiyeti bile bu zalimleri yok etmek için yeterlidir. Bundan bahsetmeyeceğim, İsmail Haniye İsrail'e ve işbirlikçileri ile birlikte gaflet uykusundaki Müslümanlara gereken dersi verdi. Tabi, anlayana...

Lakin Filistin konusunda sözün bittiği noktadayız. İslam ümmetinin üzerine ölü toprağının serildiğini anlayan haydut devletçik İsrail, saldırılarına hız kesmeden devam ediyor.

Hatırlayın, 2004 yılında İsrail bir füze saldırısında tekerlekli sandalyeye mahkum felçli Şeyh Ahmet YASİN'i şehit etmişti. Şehadetinden önce, merhum ümmetin suskunluğunu şu birkaç cümle ile vurgulamıştı.

Ne demişti şehit Şeyh Ahmed YASİN?

"Allah’ım ümmetin suskunluğunu sana şikâyet ediyorum!

Yakında bizim büyük ölümlerimizi duyacaksınız, o zaman alınlarımızda şu yazılacak: Bizler direndik, ileri atıldık ve kaçmadık. Bizden teslim olmamızı ve beyaz bayrak dikmemizi beklemeyin. Çünkü biz bunu yapsak da öleceğimizi biliyoruz. Bırakın savaşçı onuruyla ölelim.

Allah’ım ümmetimizin bize yardım edip düşmanı yenmedeki aczini sana şikâyet ediyoruz!

Evet, ne Şeyh Ahmed YASİN'in feveranı ümmeti uyandırabildi ve ne de Filistinli vaiz Mahmud HASENAT'ın şok etkisi yaratan kısacık fakat anlamlı hutbesi.

Bu mesele sadece bir avuç Gazze'lilerin meselesi değil.

Bu mesele bir avuç Filistinlilerin de meselesi değil.

Bu mesele, topyekün İslam ümmetinin meselesi olduğu gibi İnsanlık aleminin meselesidir.

Tarih; nasıl ki Yahudi soykırımını yazdıysa, İsrail'in bu mezalimini ve soykırımını da yazacaktır elbet.

Tarih; ümmetin Gazze'ye bön bön seyredilişini de yazacak.

Tarih; ipi Siyonizmin elindeki İslam coğrafyasının liderlerinin kahredici suskunluğunu de yazacak.

Tarih; hamasetten öteye gidemeyen, zevahiri kurtarmaya çalışan, ipi ABD ve Siyonistlerin elindeki işbirlikçi devlet yöneticilerini de unutmayacak, yazacak.

Tarih,; Allah'tan değil; Amerika'dan korkanları da unutmayacak, yazacak.

Tarih; "hasenat" değil de; "hamaset" yapanları da unutmayacak.

Tarih; zulümlerini perdelemek için zımni olarak İsrail ile işbirliği yapanları da unutmayacak.

Tarih; Siyonistlerin maymuncuk anahtarı, kendi ırklarına ve dinlerine ihanet eden hain Arapları hiç ama hiç unutmayacak, yazacak.

Tarih; Siyonizmin uşağı, Tel-Aviv sözcüsü, Kâbe imamı El Sudesi'yi de hiç unutmayacak, unutturmayacak.

Tarih; "medeniyet" bezirgânlığını yapan ikiyüzlü Avrupa'nın münafıklığını da yazacak, unutmayacak.

Tarih; sadece kendilerinin haklarını savunan, Müslümanlara sıra geldiğinde, insan haklarını hiçe sayan riyakâr ve münafık insan hakları savunucularını da unutmayacak.

Tarih; Rachel Corrie'yi de unutmayacak. Onun adını altın harflerle vicdanlara kazıyarak yazacak.

Tarih; İsrail'in Washington Büyükelçiliğinin önünde kendini yakarak İsrail vahşetini protesto eden ABD'li askeri Aaron BUSHNEL'i hiç ama hiç unutmayacak ve O'nun ismini insanlık aleminin kirlenmemiş temiz vicdanlarının aziz bir köşesine nakşedecek.

Tarih; İsmail HANİYE'nin ciğerini parçalayan, evlatlarına bile suikast düzenleyecek kadar alçalan gecekondu terörist İsrail devletçiğine karşı HANİYE'nin İbrahimi duruşunu ve Allah'a karşı olan İsmaili teslimiyetini de yazacak.

Tarih; çok şey yazacak ama, en çok da bir-iki istisna dışında insanlık aleminin bu zorlu sınavda nasıl da sınıfta kaldığını yazacak.

Yazacak yazmasına ama o zaman da iş işten geçmiş olacak!!