Çok büyük yetenek

Geçtiğimiz günlerde Kocaelispor Başkanı Recep Durul, U-19 maçını izledi.

O maçtan sonra Kocaelispor’un kanat oyuncusu Bünyamin Dalkılıç ise “Messi” benzetmesi yapmıştı.

Bünyamin’i iki yıldır ben de takip ediyorum.

Yetenekli bir oyuncu…

Değişik özellikleri var.

Bu yeteneğini nasıl kullanacağı önemli.

Ne zaman çalım atacak, ne zaman pas verecek, bunları iyi düşünmesi gerekiyor.

Daha da önemlisi, doğru oynaması, takım için oynaması gerekiyor.

Çünkü çok bireyselliğe kaçtığı için bazen takım oyunundan uzaklaşıyor…

… … …

Bu sezon U-19 takımının iç sahada 5-6 maçını izlemişimdir.

Bünyamin dışında, özelliği olan isimler de var.

Orta sahada Futsal U-18 Milli takımına davet edilen Ege Bilim de ön plana çıkan bir isim.

8 ve 10 numara pozisyonunda oynayabiliyor.

Bu iki oyuncuda Milli takımlar yaş gruplarının havuzunda yer alıyorlar. Zaman zaman da Milli takımdan davet alıyorlar.

Kocaelispor U-19 takımında bir isim daha var ki, A takıma yükselip, hemen formayı kapabilecek kapasitede.

Bu isim Yağız Yolcu.

En son Esenler Erokspor ile oynanan şampiyonluk maçında izledim.

6 numara pozisyonunda oynuyor.

Sadece Kocaelispor’un değil, Türkiye’de birçok kulübün ihtiyacı olan bir mevki…

Yağız Yolcu, sanki 6 ve 8 numara pozisyonunda oynamak için yaratılmış.

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Fizik olarak çok güçlü…

Yere sağlam basıyor, topla hakimiyeti çok iyi.

En önemlisi de ikili mücadelelerde vücudunu çok iyi kullanıyor.

O da Futsal Milli takımında oynadığı için dar alanda topla çıkışları çok iyi yapıyor.

Genelde 6 numara pozisyonundaki oyuncular top sürme özellikleri yoktur.

Durarak, belli bir yerde alan savunması yaparlar.

Yağız Yolcu öyle değil.

Topla çıkışları çok iyi.

Kocaelispor’un da en büyük eksiği orta sahada geçiş oyununda sıkıntı yaşamasıdır.

Böyle bir oyuncumuz varken, bunu kullanmak gerekiyor…

… … …

Yağız Yolcu, geçen yıl U-17 Gelişim Ligi finallerinde de oynadı.

Diğer kulüpler nasıl görmemiş, şaşırdım.

Üst düzey takımlarda oynayabilecek özellikleri var.

Bu oyuncuyu ne Ertuğrul Sağlam, ne de Mustafa Gürsel’in görmemesi çok ilginç.

Kocaelispor’un maç kadrosunda olması, zaman zaman da görev alması gereken bir isim.

Böyle bir oyuncumuz varken, Gürcü futbolculara bu kadar parayı niye verdik?

Gerçekten de bunu birilerinin anlatması gerekiyor…

… … …

Türkiye’de çok yetenekli oyuncular var.

Bizim ilimizde de, Kocaelispor altyapısında da bulunuyor.

Bazen burnumuzun dibindeki oyuncuları göremiyoruz.

Sonra Erencan Yardımcı ve Kerem Aktürkoğlu gibi başka takımlara gittikleri zaman değerlerini anlıyoruz…