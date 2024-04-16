Yatalım kalkalım dua edelim!

Sezon başından iyi oynadığımız maç sayısı bir elin parmaklarını geçmez. Kimi maçlarda mücadele olarak üst düzey performans gösterdik ama şöyle göze hoş gelen, etkili bir oyunu bir türlü ortaya koyamadık.

RAHAT MAÇ İZLEME UMUDU

Sanıyorum taraftarlar şöyle arkamıza yaslanıp rahat bir maç izleme umudunu Giresunspor maçına sakladı. Rakip haftalar önce düşmüş, gençlerle oynuyor, baştan sonra oyunun hakimi olur farklı bir galibiyet alırız hayalleri kuruyordu. Seyircisiz oynama cezası nedeniyle taraftar ekran karşısına geçmiş, takımlarından Süper Lig’i isteyen güçlü bir oyun bekliyordu. Maçın ilk dakikalarında Giresunspor daha istekli ve pas yapan taraftı. Biz ilk atağımızda, daha doğrusu Yusuf Cihat’ın araya attığı akıl ve beceri dolu pasta Amaral-Ramil ortaklığıyla öne geçtik.

ERKAN BAŞINDA FITIK OLDULAR

Bu tür maçların kilidi erken goldü. Rakip açılır, bu sayede golleri sıralarız diyorduk. Ama hiç öyle olmadı. Evet, pas yaptık ama gelende yana veya geriye. Şöyle sağlı sollu organize bir atak yapmaktan acizdik. Zaman zaman topu ayağımızda tutmakla bile güçlük çektik. İlk yarıda buna rağmen girdiğimiz pozisyonlar var ama onları de becerip kaleye gönderemedik. Ekran karşısındaki Kocaelisporluları fıtık eden bir oyun vardı. Kimileri saçını başını yolmuştur. İyi bir maç izleriz düşüncesiyle TRT Spor’u açan futbol severlerin sanıyorum tamamı ilk 15-20 dakikadan sonra başka kanada geçmişlerdir.

ACABA MI ENDİŞESİNE KAPILDIK

Son 15 dakikaya 1-0 girince ister istemez acaba mı demeye başladık. Rakip gelemiyordu ama futbol bu bir atak yaparlar kalemizde golü görürdük. Ondan sonra çıkar çıkartabilirsen. Ki, çok örneği vardır bu tür maçların. Çok şükür ki 76’ıncı dakikada ite kaka ikinciyi bulup rahatladık. Ki, 2-0’dan sonra rakibin bir iki pozisyonu oldu. İkinciyi atamasak o pozisyonlarda yüreğimiz ağzımıza gelirdi. Sonuç olarak ligin açık ara en zayıf takımını yenerken bile dokuz doğurduk. Göztepe ve Çorum maçlarında biraz olsun kıpırlanma vardı, camiada Süper Lig hedefi için biraz olsun umutlanmıştı.

YOKLUĞUNDA ÇOK NET ANLAŞILDI

Giresun maçındaki görüntü ise iç karartıcıydı. Sosyal medyadaki yorumlara baktığımda, bu oyunla biz belki Play-Off’a kalırız ama orada hiçbir varlık gösteremeyiz düşüncesi ağır basıyordu. Giresun maçında Başkan Recep Durul’un da altını çizdiği gibi taraftarın ne derli önemli olduğunu çok net bir şekilde gördük. Hep derler ya, bir şeyin kıymeti varlığında değil, yokluğunda anlaşılır diye. Tam olarak öyle oldu. Şu maçı taraftar önünde oynamış olsaydık mutlaka daha farklı, daha iyi bir oyun görürdük. Futbolcu boş tribünler önünde motive olamadı, rakip zayıf olduğu için rehavete kapıldı.

PUAN KAYBI KAÇINILMAZDI

Onları uyandıracak, uyaracak 12’inci adam tribünde yoktu. Yatalım kalkalım fikstür şansımıza, ceza almamız kuvvetle muhtemel Göztepe’den sonra içerde Giresun ile oynamış olmamıza dua edelim. Şu maçı Giresun dışında bir rakiple oynamış olsak, örneğin Bandırma’ya falan denk gelse puan kaybımız inanın kaçınılmaz olurdu. Bundan gereken dersi çıkartalım, hedefe giderken bir daha takımımızın boş tribünlere oynamasına sebep olacak fevri davranışlardan uzak duralım. Bandırma maçındaki cezalar Sakaryaspor maçına yansıyacak. Bu da ne kadar dikkatli olmamız gerektiği gerçeğini gösteriyor.

Aynı şekilde Sakaryaspor ile oynayacağımız normal sezonun son maçı da olası Play-Off yarı final maçımızı bağlar. Aman dikkat diyorum, şimdiden taraftarımızı uyarıyorum.

Abdullah Çakmak başkan öyle mutlu oldu ki

Genellikle bayramın ilk günü yaşı benden büyük eş-dost ve tanıdıklarımı arayıp bayramlarını kutlarım. Sanıyorum bu bayram 50-60 kişiyi falan aramışımdır. Her biri memnun kaldı, sonuçta hatırlatmak çok güzel bir duygu. BEKLEMİYORDU

Özellikle belli bir yaş grubundakilerin mutlulukları çok fazla oluyor. Zaten bende aramalara o yaş grubundan başlıyorum. Tabi ölümler oluyor. Kimiyle son kez bayramlaşmış, bir anlamda helalleşmiş oluyoruz. Bu bayram büyüklerimi ararken telefon rehberimde önüme Abdullah Çakmak çıktı. Çok uzun yıllardır görüşemediğim bir isimdi. Telefonumu açtığında kayıtlı olmadığı için tanışamadı doğal olarak. Kendimi tanıttım, hemen hatırladı. Nasıl sevindi anlatamam. Beklemiyordu muhtemelen, mutluluğu ondan kat kat arttı.

BİGA’YA YERLEŞMİŞ

Sağ olsun, “Bu bayram beni çok sevindirdin, Allah da seni sevindirsin” diye dua etti. Çanakkele Biga’ya yerleşmiş Abdullah Ağabey, bayram nedeniyle baba evine gelmiş. Sağlığının iyi olduğunu, fırsat bulursa ziyarete geleceğini söyledi. Yaşı yeterler iyi bilir. Abdullah Çakmak 1994 seçimlerinde kurulan İzmit Bekirpaşa Belediyesi’nin ilk başkanıdır. Sporu, futbolu çok severdi. Onun desteğiyle 1996-97 sezonunda Bekirpaşaspor Balıkesir’deki terfi maçlarında başarılı olup 3.Lig’e çıkmış, tarih yazmıştı.

SAĞLIKLI ÖMÜRLER

Merhum Turgut Ağacan kulübün başkanıydı. Balıkesir’de Çakmak ağabeyle birlikteydik. Onun döneminde Bekirpaşaspor profesyonel ligdeki serüvenini sürdürdü. 1999’da Belediye Başkanlığından ayrıldıktan sonra ise büyük emek verdiği takım küme düştü, sonra kulüp kapandı gitti. Kentin iz bırakan isimlerinden biri olarak gördüğüm, iyi bir insan olarak bildiğim Abdullah Çakmak başkanımıza selam olsun. Sağlıklı, hayırlı ömürler diliyorum. Allah ömür verirse kurban bayramında görüşmek üzere. Öncesinde de ziyarete bekliyorum tabi.