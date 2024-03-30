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Makale Yazısı-

Spotify zammı yolda
Azem Karakoyun

Azem Karakoyun

Spotify'ın abonelik fiyatlarında yapmayı planladığı artış ve yeni ödeme planları hakkında çıkan iddialar, kullanıcılar arasında endişe yaratmış durumda. Fiyat artışları beş ana pazarda gerçekleşecek ve bu bölgeler arasında Birleşik Krallık, Avustralya, Pakistan ve ABD bulunuyor. Nisan ayının sonuna kadar bu bölgelerde 1 ila 2 dolar arası bir zam bekleniyor. Özellikle ABD, Spotify'ın en büyük pazarı olarak zamların uygulanacağı yerler arasında öne çıkıyor.

Bunun yanı sıra, Spotify yeni abonelik planları üzerinde de çalışıyor. Bu yeni planlardan biri, mevcut premium abonelik fiyatı üzerinden müzik ve podcast içeriği sunarken sesli kitaplara erişim sağlamayacak bir plan olabilir. Ayrıca daha yüksek fiyatlı bir planın daha yüksek ses kalitesi sunması gibi farklı planlar da gündemde.

Türkiye'de ise henüz resmi bir açıklama yapılmadığı için fiyat artışı ve yeni planlarla ilgili kesin bilgiler mevcut değil. Ancak, genel eğilim fiyatların yükseleceği yönünde. Şu anki Spotify Premium abonelik fiyatları ise şöyle: Premium Bireysel 59,99 TL, Premium Duo 79,99 TL, Premium Aile 99,99 TL ve Premium Öğrenci 32,99 TL. Yeni planlar ve zamların Türkiye pazarına nasıl yansıyacağını görmek için resmi bir duyuru bekleniyor.

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Yazar Azem Karakoyun - Mesaj Gönder --- Okunma

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