HP’den dört yeni Chromebook



HP'nin piyasaya sürdüğü dört yeni Chromebook modeli, kullanıcıların çeşitli ihtiyaçlarına uygun çözümler sunarak dikkat çekiyor. Bu yeni modeller, özellikle eğitim ve ofis kullanımı için ideal olanaklar sağlıyor. Chromebook'ların popülerliği, basit, güvenli ve hızlı işletim sistemleri nedeniyle artmaya devam ediyor ve HP, bu trendi yeni modelleriyle güçlendiriyor.

Serinin en dikkat çekici modeli olan HP Chromebook Plus x360, Intel Core i3 N-305 işlemci, 8 GB LPDDR5 bellek ve 128 GB veya 256 GB UFS depolama seçenekleriyle geliyor. 360 derece dönebilen dokunmatik ekranı, Full HD çözünürlüğü ve 1080p webcam özellikleriyle, özellikle video konferanslar ve interaktif kullanım için oldukça uygun bir seçenek sunuyor. Fiyatı 599 dolar olarak belirlenen bu model, yüksek performans arayan kullanıcılar için ideal.

Fiyat-performans dengesi arayan kullanıcılar için ise HP Chromebook x360, iki farklı konfigürasyon sunuyor. Bu modellerden biri Intel N100 işlemci, 4 GB bellek ve 64 GB depolama ile gelirken, diğerinde Intel N200 işlemci, 8 GB bellek ve 128 GB depolama bulunuyor. Her iki model de 14 inç Full HD dokunmatik ekran ve 720p webcam ile donatılmış, günlük kullanım ve eğitim amaçları için mükemmel.

Daha uygun fiyatlı bir seçenek olan HP Chromebook 14, x360 modeli ile benzer özelliklere sahip olmasına rağmen ekranı 360 derece dönmüyor. Bu model, daha çok geleneksel dizüstü bilgisayar kullanımı tercih edenler için 300 dolarlık bir fiyat etiketiyle sunuluyor.

HP'nin bu yeni Chromebook serisi, modern iş ve eğitim ortamlarında çeşitlilik ve esneklik arayanlar için geniş bir yelpaze sunuyor. Intel'in Alder Lake-N serisi işlemcileri sayesinde bu cihazlar, güçlü performans ve enerji verimliliği sağlayarak kullanıcıların beklentilerini karşılamaya hazır. Bu yeni modeller, Chromebook pazarındaki rekabeti artırarak kullanıcıların teknolojiye erişimini kolaylaştırmaya devam edecektir.