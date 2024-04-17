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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Vicdanlara dokunan destek...

Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Hayatın pahalılaştığı, alım gücünün düştüğü günümüzde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, il genelinde dar gelirli ailelere “can suyu” olacak sosyal destek paketini başlattı.

 

Bilindiği gibi Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yerel seçim öncesinde, ikinci dönem için seçim vaatlerini açıklarken, Kocaeli il sınırları içerisinde bulunan dar gelirli ailelere yönelik “Sosyal Destek Paketi” projesini de açıklamıştı...
 
Başkan Büyükakın, seçim vaatlerini açıkladığı tanıtım toplantısında, yapılan ve yapılacak olan önemli projeler açıklamıştı.

Metro ve tramvay projeleri, meydanlar, millet bahçeleri, alt ve üst yapı, yollar, kavşaklar, köprüler, üst geçitler, dal-çık, kentsel dönüşüm, kütüphaneler, yeşil alanlar, kreşler, barajlar, göletler ve kongre merkezleri gibi birçok yatırım sözü vermişti...

Şehri geleceğe hazırlarken, elbette ki bu projeler ve yatırımlar çok önemlidir ve kaçınılmazdır...

Ancak, günümüz koşullarında halkın günlük yaşamını kolaylaştıracak, anlık insana dokunan projelerin çok daha önemli olduğu da bir gerçek.

Vicdanlara dokunan destek...



Bunlar, yerel yönetimlerin, kentteki dar gelirli ailelere yapacağı sosyal desteklerdir...

Başkan Büyükakın’ın seçim vaatlerini açıkladığı toplantıda, benim en çok ilgimi çeken; ekonomik olarak asgari ücretin altında bir yaşam sürdüren ailelere yapacağı sosyal destek açıklamasıyla...

Başkan Büyükakın, hangi destek sözü verdi?

* 60 yaş ve üstü ihtiyaç sahibi büyüklerimize aylık 5 bin TL nakit desteği...
İhtiyaç sahibi üniversite öğrencilerimize aylık 2 bin TL nakit desteği... 
* İhtiyaç sahibi ilk, ortaokul ve lise öğrencilerimize aylık 1000 TL nakit desteği...
* Çalışabilecek kimsesi olmayan ailelere nakit desteği vereceğiz...
* Belirlenen dar gelirli ailelere gıda, giyim, su, elektrik, doğalgaz desteği...
  

Tanıtım toplantısından bir gün sonra Başkan Büyükakın’ın en çok ses getiren, merak uyandıran vaatleri, sosyal destek projeleri olmuştu...

O günden sonra gazetemiz adeta telefon yağmuruna tutulmuş ve sosyal destek yardımların ne zaman başlanacağını soruyorlardı...

Konu elbette ki çok önemliydi...

Vicdanlara dokunan destek...



HASAN AYDINLIK AÇIKLAMIŞTI...

Arayan vatandaşlarımıza doğru bilgilendirmek yapmak için seçimden önce Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Sosyal Destek Yardımlarından Sorumlu olan Genel Sekreter Yardımcısı Dr. Hasan Aydınlık’a sormuştum.

Aydınlık, destek paketleriyle ilgili altyapı çalışmalarının başladığını, hazırlıkların sürdüğünü, başvuruların yapıldığını belirtmiş ve yardımların “seçimden hemen sonra” başlayacağını söylemişti...

AYLIK 5 BİN TL ÖDEMELER BAŞLADI...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yapacağı destek paketleri içerisinde en dikkat çeken ise, 60 yaş üstü dar gelirli olanlara 2 kişinin geliri asgari ücrete kadar olmak kaydı ile aylık 5 bin TL nakit desteği verileceği sözüydü...
     

31 Mart yerel seçiminin üzerinden iki hafta geçti.
Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığına ikinci kez seçilen Doç. Dr. Tahir Büyükakın, seçimden hemen sonra söz verdiği gibi sosyal destek yardımlarını başlattı...

Bu konuyu dün Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık’a sordum:

“Sosyal destek paketlerinde yararlanacak olan aileleri tespit çalışmalarımız seçimden önce başlatmıştık. Kriterleri uyan vatandaşlarımızı tespit ettik ve başvurularını aldık. Aylık 5 bin TL nakit destek ödemelerini ve diğer ödemeleri başlattık...” dedi.
 
Kocaeli’de dar gelirli vatandaşlarımızın hiçbiri yalnız değil, aç ve açıkta kalmayacak.
Bu şehrin Şehr-i Emin’i olan Başkan Büyükakın, her kesimin yanında ve yakınında...

Başkan Büyükakın ve yakın çalışma ekibini, kentte yaşayan dar gelirli ve ihtiyaç sahibi insanlara sahip çıktıkları için bu tebrik ediyorum...

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