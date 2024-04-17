MHP’de son durum: Kırılan vazo eskisi gibi olmayacaktır

Seçim öncesinin en ilginç olaylarından biri Saffet Sancaklı’nın MHP’den istifa etmek zorunda kalmasıydı.

İttifakın belediyelerde aday paylaşımı sırasında Kocaeli’ye dair Sancaklı, Kocaeli Gazeteciler Cemiyeti’nin kendisini ziyaretinde AK Parti’nin MHP’ye bu dönemde en azından bir belediye vermemeleri halinde seçim çalışmalarında Kocaeli’de yer almayacağını vurgulayarak, “Bu dönem MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim sürecinde ve seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Tabanımız bunu anlar. Bunu çok iyi anlayacak olan teşkilatlarımız emin olun sahada olmayacaktır. Cumhur ittifakı Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder. Bu sefer umdukları gibi olmaz.” demişti.

İSTİFA ETMEK ZORUNDA KALMIŞTI

Sonuç olarak Sancaklı, 9 Aralık 2023'te sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Mensubu olmaktan şeref duyduğum Milliyetçi Hareket Partisi üyeliğinden; yerel seçim sürecinde Cumhur İttifakını ve Partimizi her türlü tezvirat ve spekülasyondan uzak tutmak gayesiyle, Sayın Genel Başkanımızın talimatı doğrultusunda istifa ediyorum. Bu vesileyle; Milliyetçi Hareket Partisine ve Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli Beye bağlılığımın tavizsiz bir şekilde devam edeceğini bildirir, kamuoyuna saygılarımı sunarım" diyerek partisinden istifa etmek zorunda kalmıştı.

SANCAKLI’NIN YERİ MHP’DİR

Bu konuda sıcak gelişmeler var; Sancaklı geri döndü…

7 Mart’ta gerçekleşen MHP Olağan Kurultay’ında, Devlet Bahçeli yeniden genel başkanlığa seçildi. Kurultayın ardından yerel seçim ve Ramazan Bayramı’nı da geride bırakan MHP’de Merkez Yönetim Kurulu Toplantısı yapıldı. Toplantıda Bahçeli, 'Saffet Sancaklı'nın yeri MHP'dir' çıkışı yaptı. Bahçeli'nin bu söyleri MHP grubundaki milletvekilleri tarafından dakikalarca ayakta alkışladı. Sancaklı, liderinin bu çıkışından sonra MHP'ye geri dönme kararı aldı. Dün de grup toplantısında Sancaklı, MHP sıralarındaydı.

BÜTÜNLEŞME ZAMAN ALACAK

Hayırlı olsun…

Zaten, Sancaklı’nın yakın çevresinden bunun sinyalleri geliyordu.

Ama muhakkak vurgulamak istediğim bir durum var. Sancaklı bıraktığı bir MHP’yi bulamayacak. Çünkü süreç içinde değişen tek şey, Sancaklı’nın sakal bırakması değil. Yaşananlar MHP’nin ilimizdeki tepe noktasında travmatik etkiler yaptı. Süreci toplamak için İl Başkanı Murat Nuri Demirbaş büyük gayret gösterdi.

Bu geri dönüş, kırılmış vazonun yapıştırılması gibi…

Ama yapıştırılmış vazo eski vazo değildir.

MHP Kocaeli’de tekrar bir bütünlük sağlaması da kolay olmayacak, zaman alacak…

………………….

AK Parti’de değişim:

Yöntemi bilmem

Sonucu biliyorum

AK Parti Kocaeli İl Yönetimi Ankara’da…

Kocaeli ekibi bugün grup toplantısında olacak.

AK Parti İl Başkanı Dr. Şahin Talus, ziyaretle ilgili “Kocaeli Teşkilatı, ilk günden bu yana Cumhurbaşkanımıza en güçlü desteği veren teşkilatlardan biri oldu. Çarşamba günü de İl Yönetimi olarak yerel seçimler sonrasında gerçekleştirilecek ilk grup toplantısında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın yanında olacağız” demiş,

Haklı..

***

Talus haklı ama tüm il başkanlarına görevden el çektirileceğine dair duyum paylaşanlar oldu.

Bir ön tedbir olarak il başkanlarının istifası istenebilir. Böylece atama yapılacak yerlere tekrar ve kongre yapmadan atamalar hızlıca gerçekleşebilir.

Ben bu kadar geniş kapsamlı bir uygulamayı daha önce görmedim. Mümkün mü, emin değilim. Ama yöntem ne olursa olsun Kocaeli teşkilatları ve il başkanı başarılı…

Bunun tescil edileceği de gün gibi aşikar…

Kafaları karıştırmak doğru değil.

***

Kocaeli teşkilatları, Marmara’nın hatta Türkiye’nin en başarılı teşkilatı oldu. Bunun geri plana atılması etik olmaz…