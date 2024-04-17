KYÖD kendisini sürekli üretebilen aidiyettir

KYÖD, toplumun ve üyelerinin kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi, çoğulcu anlayışlarla gelişmek ve değişmek ihtiyaçlarını, Kocaeli’nin demokrasi platformu işlevini yerine getirerek karşılamaya katkı veren sivil toplum örgütüdür.

Toplumun ve üyelerinin varoluşsal özellikleriyle örtüşen gelişim ve değişim ihtiyaçlarını karşılamaya yoğunlaşabildiği için Kocaeli’nin demokrasi platformu haline gelebilmiştir. KYÖD, Türkiye’nin ve Kocaeli’nin gelişimle ve değişimle ilgili dinamiklerinin sürekliliğini, belirleyiciliğini, öncülüğünü ve örnekliğini anlamaya, anlamlandırmaya ve sahiplenmeye çalışır.

Toplumsal gelişimin ve değişimin sürdürülebilirliğiyle özdeşleşmesi, bu özelliklere sahip duyarlılıkları bünyesinde barındırabilmesinden kaynaklanır. Katılanların, katkı verenlerin, ilgi duyanların ve sorumluluk yüklenenlerin sorunlarımızı, ihtiyaçlarımızı ve beklentilerimizi anlamaya ve anlamlandırmaya çalışan çabaları vazgeçilmezdir.

Birlikte yaşamak, çalışmak, üretmek, yarışmak ve başarmakla gerçekleştirilebilen çabalarla bütünleşebildiği için kendisini sürekli yeniden üretebilmektedir.

Çözülmesi gereken her sorunda, karşılanması gereken her ihtiyaç ve beklentide daha kapsayıcı, daha demokratik, daha eşitlikçi ve daha çoğulcu değerlerden beslenir.

KYÖD’le ilişkisi olanların bulunduğu yer çok önemlidir ancak katılımcıların ve katkı verenlerin kendilerini daha iyi hissedebilmelerine, iletişimle, etkileşimle, birlikte çalışmakla, üretmekle, yarışmakla ve başarmakla ulaşılabilmektedir.

Katkıların ve katılımcıların farklılığı KYÖD’ün demokratik kurumsal sürdürülebilirliğinin ulaştığı kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu birlikteliğini yansıtır. Yaşayan, gelişen, değişen, öğrenebilen ve öğrendiğini yansıtabilen dinamik organizasyon özelliğidir KYÖD’ü her dönemde ve her koşulda kendisini yeniden üreterek yaşatan.

KYÖD YÖNETİMLERİ

Toplumun gelişim ve değişim ihtiyaçlarının ortaya konulup karşılanmaya çalışılmasının sahiplenilebilmesi, KYÖD yönetimlerini en verimli çabaları sergilemeye özgüleyebilmiştir.

Değişim ve gelişim ihtiyaçlarının karşılamasında zorlanıldığı dönemlerde dahi en verimli çalışmalara özgülenen geleneği nedeni ile KYÖD yönetimleri yapılabileceklerin en iyisini yapmaya yoğunlaşmıştır.

Yönetimlerin her seçim döneminde yenilenmesi ihtiyacını ortaya çıkaran ise toplumun ve kentin gelişimle ve değişimle ilgili dinamiklerinin etkisidir. Ne kadar çaba gösterilirse gösterilsin ne kadar kararlı olunursa olunsun, zamanın ruhuyla ve toplumsal gelişim ve değişim ihtiyaçlarıyla yeterince örtüşemeyen dönemlerin yaşanabilmiş olması; Türkiye’nin, Kocaeli’nin ve KYÖD’ün yüzleşmekle karşı karşıya kaldığı ve aşmaya çalıştığı gerçekliğidir.

Yaşanılan dönemlerin sorunlarıyla yüzleşmek, tartışmak, öneriler geliştirmek ve aşılmasına katkılar vermek KYÖD’ün varoluşsal özelliğidir.

Dönemsel baskın eğilimlerin etkisiyle demokrasi dışı belirleyiciliklere sürüklenmemek, gelişim ve değişim dinamikleriyle bütünleşip demokrasiyi içselleştirmek mücadelelerinde biriktirilenlerle başarılabilmiştir.

Toplumun ve Kocaeli’nin demokrasi platformu ihtiyacının karşılaması toplumsal zorunluluk halinde olduğundan etkisi, gücü, birikimi, donanımı ne olursa olsun hiçbir kişi veya kadro KYÖD’ü kendi hedeflerinin önceliği için araç olarak değerlendirememektedir.

KYÖD kurulduğu 1947’den beri yaşayan, öğrenen, öğrendiğini yansıtan, gelişen ve değişen sivil toplum örgütü mücadelelerini verebildiği için kapanmasını, etkisizleştirilmeye çalışılmasını ve çıkan sorunlarını aşarak demokrasi mücadeleleri tarihimizle özdeşleşmiş olarak her toplumsal sorunda, ihtiyaç ve beklentide kendisini yeniden üretebilmektedir.