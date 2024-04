1.Lig’de yedek bekler deniyordu, takımın vazgeçilmezi oldu 

1.Lig’den düştükten sonra transferlerde dümene mekanı cennet olsun Ekrem Can geçmişti. O günlerde sıklıkla görüşüyorduk. En çok konuştuğumuz futbolcu Akhisarspor’dan Yusuf Cihat Çelik’ti.

EKREM CAN ÇOK İSTEDİ, UĞRAŞTI

Ekrem Can uzun süredir takip ettiği ve büyük istikbal gördüğü futbolcuyu mutlaka Kocaelispor’a kazandırmak istiyordu. Ancak transferi hiç kolay değildi. Çünkü sözleşmesi devam ediyordu ve Akhisarspor’da yönetim kayyuma devredilmişti. Ekrem Can bize özel bilgi verdi ama bir sorun çıkmaması adına yazmamamızı rica etti. Kulübün menfaati söz konusuydu, gereğini yaptık. Sonuçta yoğun çabalar sonrasında Ekrem Can, Yusuf Cihat’ın transferini gerçekleştirdi.

TEKNİK ADAMLARIN VAZGEÇİLMEZİ

Orta sahada kendini kısa sürede fark ettirdi, takımın değişmez ismi oldu. 2.Lig şampiyonluğunda katkısı büyüktü. Ancak genel kanı 2.Lig düzeyinde bir kapasitesi olduğuna yönelikti. 1.Lig kadrosunda belli alternatif, yedek olabilir diye düşünülüyordu. Yusuf Cihat sezonun başında formayı bir aldı, bir daha hiç bırakmadı. Sakatlık dışında hep ilk 11’deydi. Ertuğrul Sağlam’ın orta sahada değişmez ismiydi. Mustafa Gürsel’in de vazgeçilmesi oldu. Birkaç maç vasatın biraz altında kaldığı oldu ama genel anlamda performansı iyiydi. Takımda formasını en çok terleten isimlerden biriydi.

NAZAR DEĞMESİN, BÖYLE DEVAM ETSİN

Özellikle de son haftalarda dikkat çeken bir yükselişi var. Pazar akşamı ilk goldeki ara pası bir tam bir ustalık işiydi. Göztepe, Çorum FK ve en son Giresun maçlarında performans zirvesi yaptı diyebiliriz. Maşallah diyelim, nazar değmesin. Böyle devam etsin. Süper Lig’e çıkabilirsek Yusuf Cihat’ın bunda payı büyük olacak. Kim bilir belki de Süper Lig kadromuzda yer alacak. Boşuna değilmiş Ekrem Can’ın onunla ilgili ısrarı, uğraşı, söylediği gibi çok faydalı bir futbolcuyu Kocaelispor’a kazandırdı. Allah mekanını cennet eylesin, nurlar içinde yatsın.

Kader haftası

Bu kentin erkekler basketbolda Süper Lig takımına ihtiyacı olduğunu yazıyoruz yıllardır. 1.Lig’de yer alan Kağıtspor’un artık çıtayı yükseltmesini, sponsor desteğiyle Süper Lig’i hedeflemesini istiyoruz.

ATEŞİN İÇİNDEYİZ

Bu sezona da o umutla, inançla başladık ama işler en başından beri hiç iyi gitmedi. Bi ara toparlar gibi olduysa da, yeniden tepetaklak oldular. Geçen hafta kazanmış olsalar rahata edeceklerdi ama olmadı. Sonuçta ligin son haftasına ateşin tam içinde giriyorlar. Düşünün ki, galibiyet bile yetmeyebilir ligde kalabilmek için. Şu anda yapmamız gereken tek bir şey var, son maçta Balıkesir Büyükşehir’in yenip rakiplerin de kaybetmesi için dua etmek.

ELİMİZ MECBUR

Potadaki tüm takımların son maçları zorlu. Oynayacakları rakipler Play-Off mücadelesi veriyor. Normal şartlarda zor kazanırlar. Tabi bizim için de geçerli bu durum. Balıkesir Büyükşehir bizi yenerse yüksek olasılıkla Play-Off’a kalacak. Böyle bir maçın üstesinden gelmek hiç kolay değil ama artık Mavi-Beyazlı temsilcimiz varını yoğunu ortaya koyarak kazanacak. Buna elleri mecbur. Eğer biz maçı alırsak, diğer salonlardan beklediğimiz haberler gelebilir.

SALONU DOLDURALIM

4 rakipten 2’si kaybeder inancını taşıyorum. Bu da bizi ligde bırakır. Bir umutla son haftayı bekliyoruz. İnşallah kurtarırız. Süper Lig’i hayal ederken, 2.Lig’e düşmek büyük yıkım olur zira. İnşallah böyle bir üzüntü yaşamayız. Kader maçı Pazar günü Atatürk Spor Salonu’nda saat 15.00’de. Takımımızın bu maçta hiç olmadığı kadar taraftar desteğine ihtiyacı olacak. Salon bu maçta tamamen dolmalı.

İbrahim Erestin Hocam, yürekten inanıyor

Darıca GB uzun yıllardır kentimizi profesyonel liglerde temsil ediyor. Genelde 3.Lig’de boy gösterse de, 2.Lig’de mücadele ettiği sezonlar da oldu. Malum son yıllarda kötü yönetildiği için kulübün mali yapısı bozuldu, sportif başarısızlık da onun paralelinde geldi.

AVANTAJLI GİRİYORLAR

Bu sezon son maça kadar iyi gitmiyorlardı. İçerde Kuşadası ile dönüm maçına çıktılar ve kazandılar. Bu bir hayal öpücüğüydü. Aksi bir sonuçta kurtarmaları çok uzak bir ihtimal olurdu. Gerçi puan puana oldukları Bayburtspor da kazanınca tam olarak sevinemediler ama yine de son iki haftaya rakiplerine göre avantajlı giriyorlar. İkili averajlar eşit olduğu için genel gol averaj geçerdi. Temsilcimizin 6 gollü bir üstünlüğü var. Bakıldığında iki takımın kalan maçlarının zorluk dereceleri eşit. Biz ortalarda yer alan Ağrı’ya gidip, kurtarması zor alan Akhisar ile içerde oynarken, onlar küme düşmesi hemen hemen netleşen Sivas 4 Eylül ile evinde oynayıp, iddiasız Fatsa’ya gidecekler.

İBRAHİM ERESTİN’İN MESAJI

İki takımın ligi eşit puanla bitirme olasılığı yüksek. 6 gollük avantaj önemli ama yine de dikkatli olmalıyız. Umuyorum ki, ligde kalırız. Aksi bir durumda çok yazık olur. Zaten topu topu 3 tane profesyonel takımımız var. Bu arada Darıca GB deyince benim aklıma gelen ilk isimlerden biri olan sevgili İbrahim Erestin önceki gün Kocaeli TV’deki program sırasında bana, “Hayrettin kardeşim Darıca’yı unuttun ama küme düşmeyeceğiz. Maçlar bitince tüm futbolcuların imzaladığı formayı getireceğim” diye bir mesaj atmış. Yayında okudum. İnşallah dileğinde bulunduk. İmzalı formayı bekliyor olacağım. Tüm Darıca GB camiasına, İbrahim Hocama selamlarımı gönderiyorum.