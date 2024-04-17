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Makale Yazısı-

Bu çocuklar bu maçta değilse hangi maçta oynayacaklar?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor, pazar günü haftalar önce ligden düşmesi kesinleşen Giresunspor ile karşılaştı.

Rakibin durumu ortada…

İki yıldır transfer yasağı yüzünden bir alt lige düşüyor.

A takımda artık oyuncusu da kalmadığı için, altyapısından gelen isimlerle 1.Lig’de mücadele ediyor.

Büyük çoğunluğu 19-20 yaşında olan oyuncularla sahaya çıktılar.

İkinci yarıda maça giren isimler ise 2006-2007 doğumlu gençler.

Maçın başlarında golü de erken yemelerine rağmen oyundan hiç düşmediler.

İşin doğrusu bizim takım onlar kadar maça konsantre olamadılar.

Mustafa Gürsel, maçı o kadar ciddiye almış ki, rotasyon bile yapamadı.

Oysa bu maçta kadromuzda çok az olan genç isimler vardı.

Bu oyuncuların görev almasını bekledik.

… … …

Bu maçta doğrusu genç oyuncularımız Haşim Arda ile Bedirhan Yıldız’ın oynamasını tahmin ediyorduk.

Bedirhan Yıldız’ı maçın skoruna göre oynayacağını, Haşim Arda’nın ilk on birde oynaması gerektiğini düşünüyorduk.

Rakibim bizi çok fazla tehdit edeceğine ihtimal vermiyorduk.

Zaten öyle de oldu.

Maçın ikinci yarısında kaleci Gökhan Değirmenci’ye sadece bir kez top geldi.

Bu maçta stoperde Yusuf Abdioğlu ve Burak Öksüz’ün yerine iki genç Emir Ortakaya ile Haşim Arda oynasa ne değişirdi.

Belki bu çocuklar maçın ilk yarısında Burak Öksüz, ikinci yarıda da Yusuf Abdioğlu gibi hatalar yapmazlardı…

… … …

Ligin ikinci yarısında kadromuza kattığımız Haşim Arda, Keçiörengücü maçında ilk on birde sahaya çıktı.

Bu maçta takım olarak kötüydük.

Orta saha yoktu.

Rakip her atakta bizim defansımızla karşı karşıya geldi.

O maçta rakiple bire bir en çok mücadele eden, ayakta kalan isimde Haşim Arda’ydı.

Kamuoyunda bu maçın faturası genç oyuncuya kesildi.

Türkiye’de genç oyuncuları bir maçta kazanıp, bir maçta kaybediyoruz…

… … …

Son maçlarda takımın iki stoperi Burak Öksüz ve Yusuf Abdioğlu çok hata yapıyor.

Mustafa Gürsel, bu oyuncuların form durumu iyi olmamasına rağmen, takımın belki de en iyi stoperi Emir Ortakaya’yı ısrarla 6 numara pozisyonunda oynatması da çok ilginç…

Giresunspor maçında da bu iki oyuncu skora etki edecek hatalar yaptılar.

Keşke bu maça Haşim Arda ile başlasaydık, çok daha yerinde olurdu.

… … …

İki yıldır A Takım kadrosunda bulunan Bedirhan Yıldız, bu sezon hiç forma şansı bulamadı.

A  takım maçlarına denk gelmeyen haftalarda U-19 karşılaşmalarında forma giydi.

Yukarı çıkan bir oyuncu yeniden altyapıya dönünce çok istekli olmuyor.

Bedirhan Yıldız, bu sezon belki de oynayacağı tek A Takım maçı olan Giresunspor karşılaşmasında bırakın ilk on biri, kadroda bile yoktu!

Maça gelip, esame listesine bakınca bunu fark ettim, çok şaşırdım.

Maçın ikinci yarısında ısınmaya giden oyuncular arasında Bedirhan Yıldız olmayınca, basın tribünündeki arkadaşlar biraz tepki gösterdiler.

Onlar Bedirhan’ın maç kadrosunda olmadığını bilmiyorlardı…

… … …

İşte Kocaelispor’un yönetim şekli bu…

Çünkü bu takımı ne yazık ki, amatör insanlar yönetiyor.

Böyle bir maçta nasıl bir kadroyla sahaya çıkılmalı, bunu kendi arasında tartışacak iki profesyonel yönetici bile yok.

Bizim teknik direktörümüz Mustafa Gürsel, maçın son 10 dakikasında Candeias’ı çıkarıp, sağ kanada Oğuzhan Ceylan’ı alıyor…

Maç 2-0 olmuş, Haşim Arda’yı oynatmıyor…

… … …

Geçen yıl Fırat Gül, bu sezon Mustafa Gürsel…

Aslında bu teknik adamlara da kızamıyorum.

Türkiye’de futbolun geldiği nokta bu…

Teknik direktöre ve futbolcuya dayalı bir sistem…

1.Lig ve 2.Lig’e bakın.

Transfer yasağı olmadığı sürece hiçbir kulüp genç oyuncuya şans vermiyor…

Bizde Yağız Yolcu için Süper Lig’de oynayacak kalite de diye yazıyoruz.

Önce bu çocukların oynayacağı ortamı hazırlamamız gerekiyor…

 

 

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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