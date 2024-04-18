MHP Kocaeli şimdi ne yapacak!

31 Mart’ta yapılan yerel seçimlerde hem Kocaeli’de hem de ülke genelinde ilginç ve çarpıcı sonuçlar çıkmıştı.



23 yıldır girdiği bütün seçimlerde birinci parti olarak çıkan AK Parti, siyasi tarihinde ilk kez yerel seçimde aldığı oy oranıyla ikinci parti konumuna düştü...



AK Parti önümüzdeki süreçte çıkan sonuçlarla ilgili elbette ki kapsamlı bir değerlendirme yapacaktır...



Yerel seçimde ortaya çıkan tablo aslında tüm siyasi partiler için bir ders niteliği taşıyor. Bir tek oyun bile ne kadar önemli olduğu bu yerel seçimde anlaşıldı...



Siyasi parti liderleri, önümüzdeki süreçte daha derli-toplu, güçlü ve etkili siyasi yol haritalarını belirlemek için daha önce partiden ayrılmış, küsmüş-küstürülmüş tüm partililerini, partiye davet etmek için kolları sıvayacaklar...

İlk hamle MHP lideri DEVLET BAHÇELİ’ den geldi...

Bahçeli, yerel seçimden önce MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’nın, “Bu dönem Kocaeli’de MHP’ye en azından bir belediye vermezlerse, beni seçim çalışmalarında Kocaeli’de göremezler. Cumhur İttifakı, Kocaeli’de en az 4-5 belediyeyi kaybeder...” sözlerine tepki göstermiş, Sancaklı için, “ Futbol hayatında 3 büyük kulüpte oynama geleneğini siyasette de mi sürdürmek istiyor? Tercih kendisinindir!” diyerek istifaya davet etmişti...

Sancaklı, Bahçeli’nin bu manidar çıkışının ardından liderine bağlılığını yineleyerek, MHP’den istifa etmişti...





“KAPTAN, OCAĞINA GERİ DÖN”

Yerel seçimler geride kaldı.



MHP lideri Devlet Bahçeli, yeniden şekillenen siyasi tabloyu değerlendirmek üzere Merkez Yönetim Kurulu’nu önceki gün topladı.

Bahçeli, toplantıda, milliyetçilerin yeniden tek çatı altında toplanması için çağrıda bulundu ve ilginç bir çıkış yaptı...



Geçtiğimiz aylarda MHP’den istifa eden Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı’yı “Kaptan, ocağına geri dön” çağrısında bulundu.

MHP grubunda beklenmedik bu çıkıştan sonra salonda bulunan 49 milletvekili ve partinin üst kurmaylarının tamamı ayağa kalkarak, Bahçeli’nin sözlerini dakikalarca alkışladı...

Bu alkışlar, bir bakıma Saffet Sancaklı’nın partiye dönüşüne oluşan sevinç havasıydı aynı zamanda...



15 Nisan’da yapılan MHP Merkez Yönetim Kurulu Toplantısında Sancaklı’ya ‘geri dön” çağrısından iki gün sonra TBMM’de yapılan MHP Grup Toplantısına Sancaklı da katıldı.

Sancaklı, grup toplantısından sonra da MHP lideri Bahçeli’yi odasında ziyaret etti.



Yerel seçimde yüzde 5 gibi bir oy almalarına rağmen MHP’de Sancaklı’nın geri dönüşü teşkilatta sevinç yarattı.

Sevgili okurlar, Sancaklı’nın istifasının ardından

1 Mart 2024’ tarihinde bu sütunda “Sancaklı, MHP’ye geri mi dönüyor” başlıklı bir yazı yazmış analiz yapmıştım.

Yazımda özet olarak;

“Türk Futbolunun ve Kocaelispor’un eski efsane futbolcularından olan Saffet Sancaklı, futbolu bıraktıktan sonra 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 (erken genel seçim), 24 Haziran 2018 ve 14 Mayıs 2023 tarihlerinde yapılan genel seçimlerde tam 4 kez liste başı olarak Kocaeli milletvekili seçildi. Sancaklı, 4 dönem üst üste milletvekili seçilmesiyle bu kariyeri elde eden örnek bir siyasetçi olarak Kocaeli siyasi tarihine geçti...



Sancaklı, Türk futbolunda gerçek manada liyakate ve profesyonelliğe dayalı “devrim” olarak nitelendirilen ‘Futbol Yasası’nı hazırlayan isim oldu.

Meclis tarihine geçti.

Sancaklı, futbol yasasını çıkararak MHP’ye çok büyük bir kazanım sağlamıştı...



MHP lideri Devlet Bahçeli, Sancaklı’nın bu başarısından nedeniyle, 14 Mayıs 2023’te yapılan milletvekili seçiminde 4’ncü kez liste başı göstererek milletvekili seçilmesiyle ödüllendir...



Geçtiğimiz gün, ismi bende saklı sevdiğimiz ve saygı duyduğum bir büyüğüm ile sohbet ettim. Sancaklı’yı sordum.



Şunu anlattı, “Saffet Sancaklı, İzmit’e ara ara İzmit’e gelip dostlarıyla yemekte buluşuyor. Siyaseti bırakmadı, içerisinde. MHP Lideri Devlet Bahçeli, Saffet Sancaklı’yı ya 17 Mart’ta yapacakları Büyük Kurultay’da ya da 31 Mart yerel seçimden sonra Sancaklı’yı partiye davet edecek. Bahçeli, Sancaklı’yı, Sancaklı liderini seviyor ve saygı duyuyor. Lider partiye davet etti mi itiraz edilmez ve partiye geri dönülür...” demiştim...



Öyle de oldu...

Bahçeli’nin “geri dön” çağrısına Sancaklı, koşulsuz olarak partisine gerdi döndü...

DEMİRBAŞ-SANCAKLI

UYUMLU ÇALIŞABİLECEKLER Mİ?



Saffet Sancaklı’nın yerel seçim öncesinde sarf ettiği sözlerden sonra Cumhur İttifakı ile birlikte yol yürüyen MHP İl Başkanı Murat Demirbaş’ı doğal olarak çok zor durumda bırakmıştı...



Demirbaş ile Sancaklı, bu süreçte biraz ayrıştılar. Telefonlarına dahi çıkmadılar.



Tabii, birbirlerinin telefonlarına çıkmamaları küstükleri, birbirlerine darıldıkları anlamında değildi, yaşanan hadisenin soğuması içindi...



Çünkü MHP diğer siyasi partilerden farklı, ikili arasında yapılacak telefon konuşmasında sarf edilecek olumsuz sözler kayıtlara geçme ihtimali yüksekti...

Sessiz ve suskun kaldılar...

Sancaklı partiden ayrılmadan önce il başkanı Demirbaş ile arasında sıkı bir uyum vardı. Bu uyumun Sancaklı’nın partiye geri dönmesiyle birlikte yeniden başlayacağını umuyorum...

Çünkü yeni dönem siyasi yol haritasında parti içinde “barış” ön planda olacaktır. Parti içi kavgalar, tartışmalar, gruplaşmalar bir kenara itilecek ve tek çatı altında partiyi büyütme hamleleri başlayacak...

MHP teşkilatı, kendi içerisinde itaatkâr bir duruşu olduğu için liderin sözünden asla çıkılmaz ve söylenene harfiyen uyulur...



Evet, MHP Kocaeli Teşkilatında yeni döneme hazır olun...

