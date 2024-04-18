“Seçimleri Cumhur İttifakı kazandı!”

Seçimden sonra bu cümle ilk kez edildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan grup toplantısında söyledi. Bu yorumun elbette matematiksel nedenleri var ama asıl nedeni, gelecek süreç ile ilgili gardı biraz düşmüş olan AK Parti ve Cumhur İttifakı kadrolarına ‘moral’ vermekti.

Biraz anlatayım.

İLK GRUP TOPLANTISI

AK Parti’nin 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri ardından ilk grup toplantısı dün yapıldı.

AK Parti Kocaeli’nin önemli isimleri de oradaydı.

AK Parti Kocaeli milletvekilleri Prof. Dr. Sadettin Hülagü, Radiye Sezer Katırcıoğlu, Veysel Tipioğlu, Mehmet Akif Yılmaz, Sami Çakır, Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ve AK Parti Kocaeli İl Başkanı Şahin Talus toplantıdaydı.

KOCAELİ SENİNLE GURUR DUYUYOR

Tabi biz Kocaeli heyetinin temaslarını merak ediyoruz. Ancak Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın konuşması da çok önemliydi.

Erdoğan’ın konuşmasını bizim Kocaeli’den giden partililer “Kocaeli seninle gurur duyuyor” sözleriyle kesince Cumhurbaşkanı da “Ben de sizinle gurur duyuyorum” diye cevap verdi.

Bizim heyette moraller tavan yaptı.

Elbette Kocaeli heyetinin temaslarını da inceleyeceğiz ama ben bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözlerine dikkat çekmek istiyorum.

Çünkü Erdoğan çok önemli noktalara değindi.

Bugün o konuşmadan satırbaşlarına kendi yorumlarımı eklemek istiyorum.

SANDIĞA GİTMEYENLER…

Bir- “31 Mart kapsamlı değerlendirmeyi hak ediyor. İlk göze çarpan özellik katılım seviyesinin düşüklüğüdür. 31 Mart seçimleri 20 yıldaki en düşük katılımlı seçim olarak kayıtlara geçti. Yaklaşık 16 milyon seçmenin iradesi sandığa yansımadı. Katılım oranının düşüklüğü partimizin oyunu etkilemiştir. Partimize teveccüh göstereni bize destek veren insanımızın sandığa gitmekten imtina ettiğini görüyoruz, nedenlerini analiz ediyoruz.”

Başarının anahtar cümlesi hem mevcut iktidar hem de iktidara talip olanlar için budur. Sandığa gitmeyenler gönlünü Cumhur İttifakı’ndan kopartmadan sadece bir ders niteliğinde mi oy vermedi yoksa eskisinden vazgeçti ama oy verecek yeni bir parti bulamadığı için mi?

Bunu partiler öğrenmeli…

CUMHUR İTTİFAKINDA SAFLAR SIKLAŞTIRILDI

İki- “31 Mart seçimleri yüzde 40.5 oy oranıyla Cumhur İttifakı’nın üstünlüğüyle sonuçlanmıştır. 1400 belediyenin yüzde 54.3’ü Cumhur İttifakı'nca yönetilecektir. 31 Mart seçimleri Cumhur İttifakı’nın üstünlüğü ile sonuçlandı. Toplam 539 belediyenin emanetini AK Parti'ye verdi. MHP de 8 il, 113 ilçe kazanmıştır. Cumhur ittifakı 756 belediyeyi yönetme sorumluluğunu üstlenmiştir. Türkiye'deki 1400 belediyenin yarıdan fazlası önümüzdeki 5 yıl Cumhur İttifakı tarafından yönetilecek.”

Başlığa da taşıdığım bu vurgu önemli. Cumhurbaşkanı Erdoğan yerel seçim sonuçları üzerinden Cumhur İttifakı’ndaki safları biraz daha sıklaştırdı. O birlikteliğin toplam oyunun birinci olduğunu herkese hatırlattı. O birliktelik üzerinden de CHP’nin oy oranının ittifaktan az olduğuna dikkat çekti.

“ÜLKEYİ CUMHUR İTTİFAKI YÖNETİYOR”

Üç- “Bunun bir yerel seçim olduğunu unutup şımaranlar, sanki ülkeyi yöneteceğini zanneden zavallılar... 81 ilimizde tek bir iktidar vardır, o da Cumhurbaşkanı ve kabinesidir. Kabinemiz görevinin başındadır. Milletimiz bize 28 Mayıs’ta yetki verdi. Enflasyonla mücadelemizi zaferle sonuçlandıracağız.”

Cumhurbaşkanı Erdoğan en nihayetinde seçimin bir yerel seçim olduğunu ülke yönetiminin kendisinde ve Cumhur İttifakı’nda olduğunun altını kalın çizgilerle çizdi.

DEĞİŞİM VE YENİLENME SİNYALİ

Dört- “Milletin talepleri ve tenkitleri doğrultusunda kendi bünyemizde gerekli değişimi gerçekleştirecek, daha da güçlenmiş bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bizim lügatımızda böbürlenme yoktur. Oluşan zafiyetleri süratle gidermek boynumuzun borcu. Üstü açılmadık hiçbir nokta bırakmadan muhasebemizi neticelendireceğiz. Sandığa gitmeyenlerin, gidip farklı tercihte bulunduran vatandaşların mesajını en iyi şekilde okuyacağız. Partimizin geleneklerine, davamızın prensiplerine uygun şekilde yöneteceğiz. Partimizin tökezlemesini bekleyen rakiplerimizi asla sevindirmeyeceğiz. Küçük hesaplar ve küçük tuzaklar peşinde koşanların sinsi oyunlarına gelmeyeceğiz.”

Cumhurbaşkanı analiz ve değişim sürecinin başladığını ve mutlaka tamama erdirileceğini de vurguladı. Bu AK Parti’nin en güçlü tarafı…

Meselenin üzerine gidiyorlar.

MUHALEFETE EKMEK ÇIKMAZ

Beş- “Buradan muhalefete ekmek çıkmaz. Kimse sevinmesin, kimse umutlanmasın, biz buradayız. Elhamdülillah dimdik ayaktayız. Bugünden halkımızın içine gireceğiz, milletimize hizmeti sürdüreceğiz.”

Muhalefetteki “ülke genelinde iktidara geliyoruz” algısına karşın cumhurbaşkanı Erdoğan partisinin kadrolarına moral yüklerken muhaliflere de önlerinde uzun bir yol olduğunu hatırlatıyor. Gerçekten de bu seçim sonucuyla dört yıl sonrasının hesabını görmek ilginç bir bakış açısı… Öyle olsa 14 Mayıs ile 31 Mart’ın da benzer sonuç vermesi gerekmez miydi? Üstelik arada o kadar uzun zaman da yok…

YAKINDAN TAKİP EDECEĞİZ

Uzatmayalım, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli teşkilatlarının da hazır bulunduğu ve Meclis’i sloganlarla inlettiği grup toplantısında çok çok önemli mesajlar verdi.

Bu konuşmanın sonuçlarını yakından takip edeceğiz.