1.Lig’in gol makinesi Paixao bize ilaç olurdu  

Tanque’nin gidişinin Kocaelispor’u ne kadar etkilediği çok net ortada. Brezilyalı futbolcu kalmış olsaydı bugün sanıyorum ki ilk 2’den Süper Lig’e kalma hesapları yapıyor, Göztepe ile çekişiyorduk. Düşünün gidişinin üzerinden 9 maç geçmiş hala takımın en skorer ismi Tanque. Devam ediyor olsaydı 20 gole falan yaklaşmış, krallık yarışında iddialı bir konumda olurdu sanıyorum.

HİÇ KAFAMIZA VURMAZDIK

Neyse, konumuz Tanque değil, gidişinin ardından yaptığımız, ya da yapamadığımız santrafor tercihi. Birçok aday vardı, en son gittik Gürcü Davit’i aldık. Adam haftalardır cezası. Tek bir golü bile yok. Daha önce de yazmıştım, bizim 2 sezon önce düşmemizin nedeni Dino’nun gidişi değildi. Her futbolcu gidebilir, önemli olan yerini doldurabilmektir. O gün yaptığımız tercihle sonumuzu hazırlamıştık, bu sezon da benzen bir senaryo izliyoruz. Yani Tanque gittikten sonra adam gibi bir santrafor alabilseydik bugün hiç kafamıza vurmazdık.

7 GOL ATIP 13 PUAN KAZANDIRMIŞ

Santrafor adaylarından biri Altay’dan ayrılma kararı veren Marco Filibe Lopes Paixao idi. Adam 1.Lig’de tam üç kez gol krallığına ulaşmış, 163 maçta 103 gol atmış, oynadığı takımları başarıdan başarıya koşturmuş. Sosyal medyada alalım, bizim işimizi görür diye görüş belirtenler vardı. Ancak yaşı ileri olduğu için olumsuz görüş belirtenlerin sayısı da az değildi. Sonuçta biz ilgilenmedik, Şanlıurfaspor 40 yaşındaki ismi kadrosuna kattı. Baktım adamın Urfa’daki istatistiklerine, harika. 12 maçın 5’inde gol atmış, takımına 4 galibiyet ve 1 beraberlikle 13 puan kazandırmış.

GOL SIKINTISI YAŞAMAZDIK

Şanlıurfaspor bugün düşme hattının üzerindeyse ve lig bitiminde ligde kalacaksa bunun baş aktörü kesinlikle Portekizli futbolcu olacak. Düşme potasında, rakip sahaya güçlükle gidebilen bir takımda 7 gol atmış Paixao. Bize gelmiş olsa, dağa doğru ifadeyle Tanque’nin yerini onu almış olsaydık çok daha fazla verimli olabilir, daha fazlasını atabilirdi. Gol, golcü sıkıntısı yaşadığımız için ilk 2 yarışında gerilerde kaldık. Portekizli futbolcu bize ilaç olabilirdi. Yapacak bir şey yok. Kabul edelim büyük bir fırsat kaçırdık.

Karamürselspor’un ayak sesleri

Yazılarımı takip edenler iyi bilir, ilçelerin adıyla mücadele eden, dolayısıyla arkasında güçlü bir destek olan futbol takımlarının başarılı olmalarını, BAL’da, profesyonel liglerde kenti temsil etmelerini isterim. Geçmişte pek çok ilçemizin profesyonel liglerde temsilcisi vardı. Bu sayı her geçen yıl düştü, kala kala Derince ile Darıca ilçelerinin temsilcileri kaldı.

MERKEZİN İHTİYACI VAR

Umuyorum Gebzespor yeniden 3.Lig’e döner, sonrasında devamı da gelir. Gölcükspor’un yeri kesinlikle profesyonel ligdir. Futbol potansiyeli zengin Kartepe’den artık bir profesyonel takım çıkmalıdır. Kuşkusuz İzmit merkezde de böyle bir eksiklik, ihtiyaç vardır. İzmit merkezde bırakın profesyonel takımı BAL’da bile takım yok. Bağdatspor’un bir çabası var. Umuyorum hedefe ulaşırlar. Çayırova ilçede son dönemde bir atılım var. Tesisleşme anlamında da iyi bir noktaya geldiler. Doğrusu bu sezon BAL’a çıkmalarını isterim. Ki, devamını da getirecek potansiyelleri var.

KARAMÜRSELSPOR GELİYOR

Körfez ilçede bu sezona dair bir umut, beklenti yok ama önümüzdeki yıldan itibaren olmalı. Körfez Belediyesi bünyesindeki Körfez GB’de kurumsal anlamda güçlü bir yapı oluşumu sağlandı, sağlam bir alt yapı kuruldu. Artık yukarıları hedeflemek lazım diye düşünüyorum. Benim bugün asıl gündeme getirmek istediğim Karamürsel ilçe, yani Karamürselspor. Geçmişte 3.Lig’de mücadele etmiş, BAL’da kenti temsil etmiş bir camia. İlerleyen yıllarda sahipsiz kaldı, kapanmanın eşiğine geldi. Çok şükür ki buna izin verilmedi.

Cumhuriyetimizle yaşıt olan Karamürselspor’da yeniden eski günlere dönebilmek için ciddi bir gayret var. Süper Lig Play-Off grubunda son 3 haftaya çok iyi bir konumda girdiler. Henüz yenilgi yüzü görmediler. BAL hedefine çok yaklaştılar. İlçede şu günlerde tam bir seferberlik ilan edildiği, bu hafta Darıca’daki deplasmana çok kalabalık taraftar grubuyla gidileceğine yönelik sosyal medya paylaşımları gördüm. İlçenin yeni belediye başkanı Ahmet Çalık’ın spora yakın biri olduğunu, Karamürsel ilçenin profesyonel liglerde temsili için gereken desteği vereceğine dair bilgiler aldım.

ÖZLENEN GÜNLER YAKINDA

Ayrıca Karamürselspor tarihinde çok önemli ve özel yeri olan, kulübü kapanmaktan kurtaran Akın Bilge Başaran yeni dönemde belediye başkan yardımcısı ve aynı zamanda Büyükşehir Belediyesi meclis üyesi oldu. Bu da büyük bir şans Sarı-Lacivertli camia için. Belediyeden büyük bir destek gelecektir Karamürselspor’a. İlçe halkı zaten her zaman takımın yanında. Diliyorum ki, bu sezon BAL’a çıkarlar, sonrasında da olmaları gereken profesyonel ligde yer alırlar. Karamürsel ilçe için futbolda özlenen günler yakında. Ayak sesleri duyuldu. Haydi inşallah.

9’UN SIRRI !

Bugün hayatımdaki ilginç bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. Pek çoğumuzun uğurlu bir sayısı vardır. Benim hayatımda 9’un yeri ayrıdır. Bu rakam yaşamda karşıma o kadar sık çıktı ki, tesadüf olduğunu düşünmüyorum. Okuyunca bana hak vereceğinizden eminim.

OKUL VE ASKERLİK NUMARALARIM



Öncelikle adım 9 harftir, 9’ncu ayda dünyaya geldim. İlkokul numaram 409, lise numaram 2189, askerlik numaram 5109’dur. Nüfus cüzdan numaram 99’la,kimlik numaram 90’la biter. Cilt numaram 0119’dur. İSU numaram 99, üzerime kayıtlı cep telefonlarından biri 39’la biter.

9 TANE ERKEK YEĞENİM VAR



Devam ediyorum: Gazeteciliğe ilk adımı attığımda(1984 yılı) yaşım 19’du, profesyonel olarak sigortalı işe başlama tarihim 29 Temmuz 90’dır. 9 tane erkek yeğenim var. İlk yeğenim Adnan Yılmaz 1969 doğumlu. Allah kabul etsin 5 vakit namaz kılmaya 2002 yılında 9’ncu ayın 9’unda başladım.

DURUN HELE, DAHA BİTMEDİ



Durun, bitmedi: Top Ağlarda köşeme 2001 yılında 19 Mart’ta başladım, Özgür spor ilavesindeki son yazımı 2014 yılında 19 Ağustos tarihinde yazdım. Çalıştığım kurum olan Özgür Kocaeli 1991 yılında 9’ncu ayın 19’nda yayın hayatına başladı. İlk yurt dışı seyahatimi Almanya’ya 1999 yılında yaptım.

YOK ARTIK DİYECEKSİNİZ



Geldik finale, yok artık diyeceğiniz an çarpıcı olana. Ben doğduğumda(1965) babam(1926) 39 yaşındaydı, babam öldüğünde(2004) benim yaşım 39’du! Vay anasını be dediğinizi duyar gibiyim. Ben de bu kadar 9’un karşıma çıkmasından dolayı şaşkınım, hayırlara vesile olmasını Allah’tan dilerim.