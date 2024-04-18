Baturman, Kayhan Çubuklu, Osman Çakır ve Mustafa Gürsel…

Geçtiğimiz Pazar günü Giresunspor ile seyircisiz maçta karşılaştık…

Seyircisiz maçta doğal olarak şeref tribünü de boş kaldı.

Daha önce tıklım tıklım olan şeref tribününde çok fazla tanıdık sima göremiyorduk.

Hele son yıllarda Kocaelispor’un şeref tribünü Körfez Belediyesi meclisi gibiydi.

Körfez Belediyesi’nde eski yeni ne kadar meclis üyesi varsa maçlara geliyordu…

… … …

Giresunspor maçında ise şeref tribünü boştu.

Kocaelisporlu yöneticiler bile fazla ilgi göstermedi.

Böyle olunca da, şeref tribününe gelen isimleri daha net ayırt edebildik.

İlk kez de bu kadar çok tanıdık yüz gördüm çok mutlu oldum.

Eski Valimiz Gökhan Sözen vardı.

Çok fazla siyasetçi yoktu.

Bu tribünde görmek istediğimiz, Kocaelispor’un eski Başkanları ve futbolcuları olmalıydı.

Avrupa’daki maçları izlerken İngiltere’de ve Almanya’da o kulübün eski duayen isimleri şeref tribününde yer alır.

Kameralarda bu isimleri gösterir.

Oralarda futbol kültürü böyledir…

… … …

Giresunspor maçında ilk kez Kocaelispor’un eski futbolcuları da vardı.

Efsane Kaptanımız Osman Çakır…

Bülent Baturman ve Kayhan Çubuklu…

Bu isimleri arttırmak gerekiyor.

Ceyhun Güray’ı, Veli Akbaş, Bülent Gürbey’i de orada görmek isterdik.

Şuan sağlığı ne durumda bilmiyorum, Kaptanımız İbrahim Yazıcı’yı görmek isterdim…

… … …

Bülent Baturman, Kayhan Çubuklu ve Osman Çakır…

Bu üç isim zaman zaman Kocaelispor’da görev yaptılar.

Çok da başarılı oldular.

Sonraki yıllarda nedense göreve gelen yönetimler, Kocaelispor’un eski futbolcularını unuttular.

Dışarıdan, sıradan teknik adamlar getirdiler.

Geçmiş dönemde Kocaelispor’da görev yapan İzmitli teknik adamların bu takıma katkısı ortada.

Takım başarılı oldu, altyapıdan futbolcu çıkardılar.

Hatta amatör takımdan oyuncu alıp, 1.Lig’de oynattılar…

… … …

Giresunspor maçında bir gözüm sahada Mustafa Gürsel de, bir gözümde yan tarafta oturan Bülent Baturman, Osman Çakır ve Kayhan Çubuklu da…

Acaba dedim, bizim eski futbolcuların Mustafa Gürsel’den ne farkı var.

Bülent Baturman, Fırat Gül ve Mustaf a Gürsel kadar bu işi yapamaz mıydı?

Osman Çakır ve Kayhan Çubuklu, bu kulübün içinde kalıp, sportif direktör veya profesyonel yönetici olamaz mıydı?

Biz niye kendi değerlerimize sahip çıkmıyoruz…

… … …

Ligde son 4 haftaya giriyoruz.

Büyük ihtimalle Play-Off’a kalacağız.

Bu sezonu bir şekilde bitireceğiz.

Sezonun bitiminde seçim var…

Kocaelispor genel kurulu yeni başkanını seçecek.

Haziran ayında yapılacak genel kurul gerçekten çok önemli.

Bu kulüp 3-4 yıldır çok kötü yönetiliyor, kendi değerlerine sahip çıkmıyor.

Bu kulüp İzmit’ten, Gölcük’ten ve Derince’den uzaklaştırıldı.

Kocaelispor’da yeniden aidiyet duygusu yaşatılması için bu kulübü gerçek Kocaelisporlular yönetmelidir.

İşte o zaman Mustafa Gürsel’in yerinde Bülent Baturman’ı, Hikmet Karaman’ı, Kayhan Çubuklu’yu, Faruk Sarman’ı ve Engin Korukır’ı görebiliriz…

İşte o zaman bu takımda yeniden kendi değerlerine sahip çıkıp, Nuri Çolak, Cem Sinan ve Hamza Mutlu gibi oyuncuları çıkarabiliriz…

İşte o zaman Kocaelispor ruhunu geri getirebiliriz…