TCDD Kocaeli’de ne iş yapar!

Kocaeli’nin ilk demiryolu ile tanışması; İstanbul’un Anadolu’ya açılmasında 1873 tarihinde ulaşıma açılan Haydarpaşa- İzmit Demiryolu ile başlar...



Osmanlı döneminde açılan İstanbul-İzmit Demiryolu Hattı ile birlikte demiryolları, bir ağ gibi ülkenin her bölgesine bir ağ gibi yayıldı...



Bu nedenle Kocaeli, demiryolları ulaşım ağı bakımında tarihi bir öneme sahip şehir...



Ancak bugüne gelinen noktada TCDD, Kocaeli’de arızalanan bir demiryolu hattını veya yenilenmesi gereken bir tren istasyonunu yıllarca yapamaz durumda...



Demem odur ki, demiryolları eskiden Kocaeli için çok hayati bir öneme sahip...

En önemli ulaşım ve taşıma ağıydı...



Haydarpaşa-Adapazarı arasında çalışan banliyö treni Büyük Derbent, Köseköy, İzmit 42 Evler, İzmit Tren Garı, Derince, Körfez, Hereke ve Gebze’de duruyordu...



Gün içinde binlerce yolcu trenle gitmek istedikleri yere kadar giderdi. Sadece yolcular değildi; fabrikalardaki işine giden çalışanlar da banliyö trenin kullanırdı.

Oldukça da ekonomikti.



HIZLI TREN GELDİ, TREN ALIŞKANLIĞI BİTTİ...



Yüksek Hızlı Tren, Avrupa ülkelerine ve dünyanın birçok ülkesinde uzun yıllar önce gelmişti.

Bizde ise Yüksek Hızlı Tren ilk olarak, 2014 yılında geldi...



Mevcut hükümet, İstanbul başlangıçlı olan Yüksek Hızlı Tren Projesi kapsamında, mevcut hatları yenileyerek ve ikinci bir yeni hat yaparak YHT projesini resmen başlattı.

YHT projesi başladıktan sonra Kocaeli’nden geçen demiryolu hatlarında değişimler yaşandı...

YHT inşaatları başlamasıyla birlikte banliyö tren seferleri durduruldu...



Banliyö seferlerinin durdurulmasıyla birlikte Büyük Derbent ’teki tarihi tren istasyonu ve diğer birçok istasyon kapatıldı...

Kocaeli sınırları içinden geçen YHT inşaat çalışması tam üç yıl sürdü.

2017 tarihinde YHT tren seferleri başladı...



YHT seferleri başladıktan sonra, durdurulan banliyö tren seferlerine, sefer sayıları azaltılarak başlandı.

Ancak Tarihi Derbent Tren İstasyonu açılmadı...



TCDD, bu kez de 2019 yılında Adapazarı-Köseköy arasında tren hattında sinyalizasyon çalışması başlatınca banliyö tren seferlerini ikinci kez durdurdu...

Çalışmalar iki yıl sürdü. Banliyö seferleri 2021 yılında yeniden başladı...



Tarihi Derbent Tren İstasyonu yine açılmadı ve tamamen kaderine terk edildi.

Bölge sakinleri bu duruma tepki gösterdi. “YHT seferleri başladı ve Derbent İstasyonunda durmuyor. Biz Banliyö tren seferlerinin istasyonda yeniden durmasını istiyoruz” diyerek TCDD’ye çağrıda bulundular.

Dönemin TBMM Başkanvekili ve aynı zamanda Derbentte oturan olan Haydar Akar devreye girdi ve banliyö tren seferlerinin yeniden Derbent İstasyonunda durmasını sağladı.





Tam 8 yıl sonra Tarihi Büyük Derbent Tren İstasyonu yeniden hizmete açıldı. Üstelik tren istasyonu devlet töreniyle açıldı(!)

Akar, devreye girmese, TCDD’nin umurunda olmayacaktı istasyonun açılması!



42 EVLER İSTASYONU’DA

2014’TE KAPATILDI...

Bu kadar girizgâh bir açıklamadan sonra, bugünkü köşe konum olan İzmit Körfez Mahallesi, bilinen ismiyle İzmit 42 Evler Tren İstasyonu’nda YHT inşaatı başladıktan sonra kapatılmıştı...

İzmit 42 Evler Tren İstasyonu, 1970’li yıllarda hizmet vermeye başlayan, İzmit’in en çok kullanılan tren istasyonlarından biriydi...



42 Evler Tren İstasyonu Durağı, 2014 yılında kapsam dışı bırakıldı. Kullanılmadı. Ardından 2019 yılında banliyö tren hattında başlatılan sinyalizasyon çalışması kapsamında mevcut istasyon durağı tamamen yıkıldı...



10 YILDIR AÇILMADI...



TCDD Genel Müdürlüğü, 2019 yılında yeni istasyon durağını yapmaya başladı. Normalde istasyon durağı 6 ay ile bir yıl arasında tamamlaması gerekirken, TCDD tam 5 yıl oldu bu istasyonu hizmete açamadı veya açmıyor...

Şehirde yapılan yatırımlara duyarlıyım. İşin başlamasıyla birlikte bitiş ve hizmete alınacak süreye kadar projeyi takip ederim...

Yatırımı yapan kurumu veya yapım müteahhitlerini arar doğru bilgi almaya çalışırım...

Sayısız kez İzmit Gar Müdürlüğü’nü aradım. Geciktirilen ve bir türlü hizmete açılmayan İzmit 42 Evler Tren İstasyonu ile ilgili bilgi almaya çalıştım. TCDD Genel Müdürlüğünün telefonlarını aldım Genel Müdürlüğü aradım.



Küçücük tren istasyonu yapımıyla ilgili bilgi verecek yetkili bulamadım!

İstasyon inşaatını yapan firma yetkililerinden bilgi almaya çalıştım. Bilgi vermekten korkuyorlar!

Tam bir rezalet!

Tam bir kepazelik!



Kocaeli’nin merkezi ilçesi olan İzmit’te, küçük bir tren istasyonu yapılacak ve tam 10 yıldır tamamlanıp hizmete açılamıyor.



Son olarak üç gün önce bölgeye gittim. İstasyon yapılmış ancak hala çevrede inşaat atıkları. Yapılan da çürümeye bırakılmış!



MİLLETVEKİLLERİ BU İŞİN ÜZERİNE GİTMELİ...

Türkiye’nin en zengin şehri Kocaeli’de küçücük bir tren istasyonu 10 yıldır açılmıyor veya açılamıyor!

Bu şehirde mevcut iktidarın 7 tane milletvekili var. Muhalefetin de 7 milletvekili var (biri vefat etti) ve toplan 13 milletvekili olan bir kentte, milletvekilleri her gün olmasa bile çoğunlukla yanından gelip geçtikleri İzmit 42 Evler Tren İstasyonu’nun perişan halini veya neden açılmadığını hiç mi merak etmiyorlar!



Milletvekillerimizden biri bu konuya duyarlılık gösterse, gidip Ankara’da TCDD Genel Müdürünün kapısına dayansa; “Kardeşim 10 yıldır küçücük bir tren istasyonunu inşaatını neden bitirip hizmete açmıyorsun, benim şehrimde benim vatandaşımı neden mağdur ediyorsun...” diyemiyor...



33 yıldır bu şehirde gazetecilik yapıyorum. Ve bu şehri halkın, kendilerine hizmet etsin diye seçip Ankara’ya gönderdiği milletvekillerinden kente karşı çok daha fazla duyarlı olduğumu düşünüyorum...

İzmit 42 Evler Tren İstasyonun berbat haline ben rahatsız oluyorum. Bölge sakinleri de rahatsız. Şehrin sorunlarıyla ilgilensinler diye Ankara’ya oylarımızla seçip gönderdiğimiz milletvekillerimiz nedense rahatsızlık duymuyor!



Allah aşkına şu TCDD Genel Müdürlüğü’ne biriniz gidin, şehrinizde 10 yıldır bitirilemeyen 42 Evler Tren İstasyonun akıbetini sorun!

Durak ne zaman faaliyete geçecek, İstanbul ve Adapazarı’na banliyö treniyle gidecek vatandaşlarımız bu istasyonda trene ne zaman binecekler sorun, öğrenin ve gelin bu şehrin insanına müjdeyi verin!

