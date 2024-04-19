Ulaşıma hazirandan önce zam yapılmayacak

Yakıt maliyetleri çok arttı. Şubat ayı ortalaması 40,11 TL oldu. Motorinde de durum değişmedi. Ocak 2023'te litre başına 22,61 TL olan motorin fiyatı Şubat 2024'te yüzde 88 artışla ortalama 42,53 TL'ye yükseldi. Bugün ise benzinin fiyatı 44 liranın üzerinde… Motorin de 43 lira civarında. Yani artış oranları 15-16 ayda yüzde 100 oldu…

Tabi bu artışlar nakliyecileri çok etkiliyor, tüm ürünlerin fiyatını çok etkiliyor. Ama yakıt fiyatlarındaki artış en çok toplu taşıma esnafını etkiliyor.

Pandemiden bu yana minibüsçüler büyük sıkıntıda… Ama Kocaeli’de işler biraz daha farklı… Tahir Büyükakın öncülüğünde Kocaeli Büyükşehir Belediyesi pandeminin ilk gününden itibaren minibüsçü esnafına büyük destekler verdi. Türkiye’ye örnek katkılar yaptı.

Böylece şehir içi taşımacılığı yapanların yükü hafiflerken vatandaşın cebinden çıkan miktar da az oldu.

Bu çift taraflı vatandaş ve minibüsçüleri etkileyen sıkıntılı durumda ortaya çıkan ekonomik yükü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi üzerine alıyor ve enflasyonist bu ortamda sürdürülebilir bir toplu taşıma sistemi uyguluyor.

YÜZDE 50 ZAM İSTEMİŞ ALAMAMIŞLARDI

Aralık 2023’de bu konuda önemli gelişmeler olmuştu. Minibüsçüler, Büyükşehir Ulaşım Koordinasyon Merkezi’ne (UKOME) ulaşım ücretlerine yüzde 50 zam yapılması teklifinde bulunmuştu Sonra taraflar arasında konu görüşülmüştü. Minibüsçüler o dönem zam talep etmiş ama ulaşıma zam yapılmamıştı. Tam bilet 13 indirimli bilet 7 lira olarak uygulandı. Zam yerine minibüsçüleri rahatlatmak için ücretsiz binişler için minibüsçülere verilen kota kaldırıldı. Daha önce belirlenen kota ile aylık özel halk otobüslerine ücretsiz binişler karşılığında 12 bin 500 lira ödeniyordu. Ancak bu kota ayın ilk 10 gününde dolduğu için minibüsçüler bu duruma tepkiliydi. Sık sık tartışmalara neden olan 65 yaş üstü ücretsiz binişler ile ilgili Büyükşehir kotayı kaldırdı ve biniş başına minibüsçülere para ödemeye başladı.

Bunun mali portresi yıllık 700 milyon TL…

Yani Kocaeli Büyükşehir Belediyesi vatandaşın cebinden çıkabilecek 700 milyon lirayı bütçesinden karşılıyor. Bunun 400 milyon lirası doğrudan minibüsçülere gidiyor. 300 milyon lirası da UlaşımPark’a aktarılıyor ve yeni otobüs, araçların bakımı ve konforu gibi ihtiyaçların karşılanmasında bütçe olarak kullanılıyor.

Zam taleplerini ise Kocaeli Büyükşehir Belediyesi nisan ayından sonra değerlendirecekti.

BU KEZ YÜZDE 75 ZAM İSTEDİLER

Seçim bitti,

Ramazan bitti…

Bayram bitti…

Minibüsçüler hemen zam talep etti. Rakam da öyle az buz değil, bu kez yüzde 75 zam istiyorlar.

Kocaeli Toplu Taşıma Kooperatifleri Birliği Başkanı Mehmet Yaşar, bizim Muhammet Emin Can’a ulaşıma zamla ilgili yaptığı açıklamada, “Ulaşım sektörüne yılbaşında yapılan düzenleme ile zam verildiği öne sürülüyor ama o karar zam değildi. Seçim sonrası UKOME’ye zam dilekçemizi verdik. Yolculuk ücretlerine yüzde 75’lik artış yapılması gerektiğini belirttik. Yılbaşında herkes yüzde 60-70 zammını aldı, biz almadık. O dönem verilmeyen zammı 5 ay gecikmeli almak istiyoruz. 5 ay kayıp var, esnaf zorda. Yüzde 75 zamda ısrarcıyız. 20-25 bin TL maaşa şoför bulamıyoruz. Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, bu kararı almada personeline verdiği zam oranını göz önünde bulundurmalı” demiş.

Zam istemek hakları ama oran çok yüksek geldi bana…

Bu nedenle sürecin nasıl işleyeceğini ve ne kadar bir zam yapılacağını öğrenmeye çalıştım.

ZAM ORANI KESİNLİKLE YÜZDE 75 OLMAYACAK

Öğrendiğim üç nokta var:

Bir- Evet, toplu taşıma ücretlerine zam yapılacak. Aralık ayında olduğu gibi farklı opsiyonlar gündeme gelmeyecek. Ancak bu oran kesinlikle yüzde 75 olmayacak. Çünkü bu vatandaşın da Büyükşehir’in de taşıyamayacağı kadar büyük yük getirebilir. Büyükşehir bürokrasisi bununla ilgili bir çalışma yapacak. 700 milyonu bulan destekleme miktarı kaç paraya yükseltilebilir Büyükşehir buna bakacak.

ZAM ORANI DİĞER BÜYÜKŞEHİRLERİ GEÇMEYECEK

İki- Ama asıl kıstas aynı dönemde başta İstanbul ve Ankara olmak üzere diğer illerde uygulanacak zam oranları ve ücretler olacak. Zam miktarı oralarda yapılan zamları da kesinlikle aşmayacak.

ZAM OKULLAR KAPANDIKTAN SONRA YAPILACAK

Üç- En önemli bilgi ise kesinlikle haziran ayından önce zam verilmeyecek. Haziranın önemi ne aktarayım: Bilindiği gibi 2023- 2024 Eğitim Öğretim yılı 14 Haziran’da bitecek. Yeni zam için de okulların tatile girmesi beklenecek. Böylece ailelerin bütçelerine bu dönem için daha fazla yük binmesi de engellenecek.

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Toplu taşımaya yapılacak zamlarla ilgili gerçekler bunlar…