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Makale Yazısı-

Turquality ile global oyuncu olmak daha kolay
Tümay Mercan

Tümay Mercan

Turquality, Ticaret Bakanlığı’nın oluşturduğu, geçmişi 20 yıla dayanan ihracat konusunda kapıları daha kolay açan, başarıyla devam eden bir sistem.

23 Kasım 2004 yılında tekstil & hazır giyime yönelik desteklerle başlayarak bu güne kadar pek çok sektörü kapsayarak gelmiş. Mal ve hizmet ihracatıyla birlikte E -Turquality (Bilişimin Yıldızları) programı da yeni başladı.

PROGROUP ÖNCÜLÜĞÜNDE TURQUALITY EĞİTİMİ

Turquality programına dahil olmak isteyen firmalara danışmanlık veren Progrup Danışmanlık bir farklılık yaratarak, 9 Şubat 2024 de “Uçtan Uca Marka, Turquality ve Marka Uzmanlık Vizyon Sertifika Programı” başlattı. 

Progroup Uluslararası Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam Yönetiminde İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ), Turquality Döviz Kazandırıcı Faaliyetler Derneği (TDKF) birlikte eğitim programı düzenlediler.

“Uçtan Uca Marka, Turquality ve Marka Uzmanlık Vizyon Sertifika Programı” ile katılımcı kişi ve firmalar konuyla ilgili bilgi sahibi oldular.

Eğitici listesi Turquality kurucusu eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzemen olmak üzere alanında değerli isimler, iş dünyasının tecrübeli ve başarılı kişileri ve ilgili akademisyenlerinden oluştu. Benim de katıldığım bu eğitimlerde amaç, Turquality konusuna dikkat çekmek, işletmeleri cesaretlendirmek ve ülkemiz ihracatını artırmak.

Yıllardır fakültemde “Marka Yönetimi ve İletişimi” dersleri veren,  markaları takip eden biri olarak elbette konu ilgi odağımda.

Progroup Uluslararası Danışmanlık Şirketi Yönetim Kurulu Başkanı Salim Çam eğitimlerin devam edeceğini belirtti. Özellikle bu dönemde ülkemizin ihracatı artırmaya ne kadar ihtiyacı olduğu bilinen bir gerçek. İşletmelerin de kendilerini biraz zahmete sokup yaşamak için, faaliyetlerini daha verimli devam ettirmek için yeni öğrenmeleri gerçekleştirmeleri gerekiyor.

ÖNEMLİ TECRÜBE PAYLAŞIMLARI

Marka olmak kolay değil. Global olmak hiç kolay değil fakat imkansız da değil. Başaranlar var. İnoksan Yönetim Kurulu Başkanı Vehbi Varlık, Arzum Elektrikli Ev Aletleri A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Talip Murat Kolbaşı, Yıldız Holding CEO’su Mehmet Tütüncü ve diğer değerli iş insanları tecrübelerini aktardılar. Dinledik, ilham aldık. Faydalı bir çalışmaydı.

Turqualıty programı, klasik ihracat desteklerinden farklı olarak ihracatı kolaylaştırmak ve artırmak ile birlikte firmaların markalaşma hedeflerine katkıda bulunuyor. Bulunduğu yerden memnun olmayan firmalara duyurulur. Turqualıty programı ile daha iyi ve farklı bir yerde olabilirsiniz.

Ticaret Bakanlığı konuya özel bir önem veriyor. İhracatta kilo başı katma değer ancak kalite ve markalaşma ile sağlanabilir. İlgilenenler için, geniş bilgi https://turquality.com.tr/tr/turquality-nedir  web sayfasından edinilebilir.   

Türk markaları dünya markası olmaları yolunda heveslendirilip, destek veriliyor.

Ne kadar çok firma Turquality programına dahil olursa ülkemiz o kadar kazançlı çıkacak. Firmaların Turqualıty süreçlerini gözlerinde büyütmemeleri gerekiyor. Evet, rutinin dışına çıkacaklar fakat önemli bir kazanç var kendileri ve ülkemiz için. Programa dahil olanlar ise Turquality belgesi almaktan ve global pazarlara açılmaktan memnun.

Doğu Marmara bölgesinde 19 firma Turquality belgesi almış. Çok az. Ülkemizin sanayisinin kalbi olan bir bölgede çok az.

Turquality süreçleri kaliteli bir yönetim ve vizyoner bir bakış açısı gerektiriyor.

Sözün özü; Yerinden memnun olmayan, dünyaya açılmak isteyen ülkemizdeki her sektörden firmalar, yöneticiler, patronlar, aile şirketleri Turquality konusunu incelemenizde ve danışmanlık almanızda fayda var.  Sizlerin başarısı milli gururumuz olacak.

Öğr. Gör. Tümay MERCAN

Kocaeli Üniversitesi İletişim Fakültesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım B./Yönetim/İletişim Danışmanı [email protected] Twitter: @tumaymercan /Facebook: Tümay Mercan İnstagram:@mercantumay

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