Süper Lig yolu zorlu ama biz zoru severiz

Trendyol 1.Lig’de gerek Play-Off’a kalma, gerekse üçüncü olma yarışı büyük heyecana sahne oluyor. Kalan 4 haftaya bakıldığında en zorlu fikstür üçünü doğrudan rakiplerle, birini düşme korkusu yaşayan takımla oynayacak Kocaelispor’da gibi gözüküyor.

PLAY-OFF YARIŞI NEFESLERİ KESİYOR

Trendyol 1.Lig’de bitime 4 hafta kala gerek Play-Off’a kalma, gerekse üçüncü olup doğrudan final oynama yarışı nefes kesiyor. Sakarya beraberliğiyle Erzurum FK’nın şansı azaldı, Play-Off’a 5 bilet için 8 aday çekişiyor. 6 puanlık avantaja sahip Çorum FK, Kocaelispor ve 5 puan önde olan Sakaryaspor’un ligi ilk 7’de bitirme şansı oldukça yüksek. Son iki aday için Bodrum, Bandırma ve Bolu arasındaki yarışın son maça kadar sürmesi bekleniyor. Ligi üçüncü bitirip doğrudan Play-Off oynama mücadelesi de şimdilik üç takım arasında geçecek gibi duruyor.

ÜÇ MAÇIMIZ DOĞRUDAN RAKİPLERLE

Kalan maçlara bakıldığında potadaki tüm takımların aynı sayıda iç ve dış saha maçları olduğu görülüyor. Küme düşen Giresun ve Altay ile maçı olan Sakaryaspor, Boluspor ve G. Birliği’nin bir tık şansları fazla. 4 maçın 1’i çantada keklik gibi duruyor. İlk 7 takım arasında oynanacak maçlardan çıkacak sonuçlar da belirleyici olabilir. Bu noktada Kocaelispor kalan 4 maçın üçüncü doğrudan rakipleriyle oynayacak. Temsilcimizin diğer maçı da düşme potasındaki Ümraniyespor ile. Bakıldığında en zorlu fikstür Yeşil-Siyahlı ekipte gibi gözüküyor.

KALAN HAFTALARDA 4’TE 4 NEDEN OLMASIN?

Evet en zorlu fikstür bizde ama bir gerçek var ki biz de zoru seviyoruz. Göztepe ve Bandırma’yı deplasmanlarda dize getirdik, Göztepe’yi içerde de yendik, en formda zamanlarında Çorum FK’yı sahamızda mağlup ettik. Bakıldığında üst sıralardaki takımlar karşısında, yani zorluk derecesi yüksek maçlarda iyi sonuçlar almışız. Kaybettiğimiz puanların çoğu alt sıralardaki takımlara. İyi konsantre olduğumuzda, bizimle oynamak isteyen rakipler karşısında başarılıyız. Son haftalardaki iyi sonuçlarla moralimiz yerine geldi. İlk bakışta kolay gözükmüyor olsa da, 4’te 4 yapabilir.

SÜPER LİG YÜKSELMEK İÇİN CİDDİ FIRSATIMIZ VAR

Kuşkusuz ki, kalan maçlara tek tek başmalıyız, öncelikte ilk maçı düşünmeliyiz. Önümüzde ligde 4 final var, hepsini geçersek Play-Off finali bizi bekliyor olacak. Her şey bizim elimizde. Kendi göbeğimizi kendimiz kesebileceğiz. Başkalarından gelecek sonuca ihtiyacımız yok. Bu sadece bizim için geçerli. Potadaki diğer takımlar kazanmamın yanında, bizim puan kaybetmemizi bekleyecek. Yani her şey bize bağlı. Süper Lig’e yükselmek için ciddi bir fırsat elimize geçti. Hazır yakalamış, yaklaşmışken değerlendirmeliyiz.

Sakaryaspor’a son uyarı!

Takipçilerim bilir. Fikstür çekildiği gün sezonun son maçında ezeli rakibimizin İzmit’e geleceğini gördüğümde köşemde komşuyu uyarmış, “Son maça bırakmayın” demiştim.

HESABI 3 MAÇ ÜZERİNDEN YAPSINLAR!

Son 4 haftaya girilirken gözüken o ki Sakaryaspor’un işi son maça kalacak gibi. Komşuluk hakkı var, son bir kez daha uyarımı yapalım istedim. Herkesin 4 ama onların 3 maçı kaldı! Son haftaya sıfır puan yazarak hesaplarını yapsınlar. Bizim maça kadar Play-Off’a kalmayı garantilesinler. Biz son maça 3 puan yazarak yapıyoruz hesabı zira. Ligin ilk yarısında çok zorlu deplasman şartlarında oynadığımız maçı öne geçmemize rağmen kaybetmiştik.

BİZİ YAKTILAR DİYE AH VAH ETMESİNLER

Rövanştaki atmosferin de farklı olmayacağını Sakaryasporlular tahmin edecektir. O maçı 25 binin altında taraftara oynamayız. Fazlası bile olur. Bizim taraftar sezon başından bu yana hep o maçı, o günü bekliyor çünkü. Takımımızın motivasyonu da doğal olarak en üst seviyede olacak. Hala vakitleri varken, başlarının çaresine baksınlar. Sonra son hafta buradan eli boş dönünce komşu bizi yaktı, hayallerimizle oynadı diye ah vah etmesinler.

Kocaeli nire, Tokat nire ? !

Geçtiğimiz sezon U19 takımının küme düşmesi büyük bir yıkımdı. Kocaeli gibi zengin futbolcu potansiyeli olan kentin U19 yaş grubu takımının bölgesel gelişim liginde, sıradan takımlarla oynaması kabul edilebilir gibi değildi. Neyse ki, normal sezonu şampiyon bitirdi takımımız. Sevindik ama bunun yeterli olmadığını biliyor, görüyorduk. Asıl başarı Elit B Lig’ini geri dönmekti.

BÜYÜK HAYAL KIRIKLIĞI

Büyük heyecan ve umutla bekledik Antalya’daki Play-Off maçlarını. Bizim çocuklar 16 takım arasında ilk 3’e girer düştüğü yere geri döner diyorduk. Son 16 turunda Tokat ekibi Erbaa önünde farklı bir galibiyet alacağımız beklentisi oluştu doğal olarak. Ancak hiç öyle olmadı. Antalya’dan 1-0 mağlup olduğumuz ve ilk maçta elendiğimiz haberi geldi. Tamam, bizim takım fena oynamamış, çok sayıda pozisyon bulmuş ama haticenin bir önemi yok, neticede elendik, havlu attık. Üzüntünün çok ötesinde, tam bir hayal kırıklığı bu.

ELİT LİG’İ HAYAL EDERKEN

Tokat nire, Kocaeli nire Allah aşkına. Tokat takımına yenilmek, elenmek son derece düşündürücü. Elit B’ye döneriz, oradan Elit A’ya çıkarız diye beklerken, bölgesel ligde kaldık. Başka bir anlamda yerimizde saydık. Hep birlikte bu durumu sorgulamalıyız. Yeni sezonda çok iyi planlama yaparak buradan kurtulmalıyız. U19 en önemli kategori, A takıma oradan futbolcu geliyor çünkü. Dolayısıyla bu yaş grubunda güçlü takımlarla rekabet etmeli, zorluk derecesi yüksek maçlar oynamalıyız ki, genç futbolcu gelişsin, A takıma çıktığında sıkıntı çekmesin.