Süper Lig oyuncusu 1.Lig’de nasıl yetersiz olur?

Kocaelispor, son 3-4 yıldır transferde çok doğru işler yapamadı.

2.Lig’de ve 1.Lig’de alınan oyuncular ortada.

Takıma katkı sağlayacak 1-2 isim dışında, diğer oyuncular çok yeterli değiller.

Bazen bu oyuncular nasıl transfer edildi, kimler tarafından alındı diye de eleştiriyoruz.

Ancak iin bir gerçek tarafı da aldığımız oyuncuların bir çoğu üst liglerden geldi.

Her üst ligden gelen oyuncu da yeterli olmuyor…

… … …

2.Lig’de bizim de şampiyon olan kadromuzda bulunan futbolcular vardı.

Bu oyuncuların bazıları 2.Lig’de, bir çoğu da 3.Lig’e gitti.

3.Lig’e giden şampiyon takımın futbolcuları gittikleri takımlarda kadroya bile giremiyorlar.

2.Lig’de Kocaelispor’da 15 gol atan Samed Ali Kaya, sezon başında Menemen FK’ya gitti, kadroya giremedi.

Sonradan oyuna giriyordu. 17 maçta 1 gol attı, o da düşen Uşakspor’a.

Ara transferde Kastamonuspor’a gitti, bu takımda da kadroya giremiyordu, Fırat Gül geldikten sonra oynamaya başladı…

… … …

Bizde bir yıl önce Süper Lig’de oynayan isimleri transfer ettik.

Bunların performansına bakmadık.

Bizim sistemimize uyarmı, uymaz mı diye…

Süper Lig oyuncusu diye aldık, bir çoğunu da gönderdik.

Emre Nefiz, Atabey Çiçek ve Onur Atasayar ve Yusuf Emre Gültekin gibi…

Kocaelispor’un bu sezon Süper Lig’den transfer ettiği bir isim var ki, şuan takım için en faydalı oyuncu.

Bu isim ligin ilk yarısında Süper Lig’de Pendikspor formasını giye Vukoviç…

… … …

Şu sıralar bu oyuncunun yeterli olup, olmadığı tartışılıyor.

Bence çok gereksiz bir tartışma.

Bu tartışmaya Teknk Sorumlu Mustafa Gürsel de dahil oldu.

Son haftalarda 6 numara pozisyonunda Vukoviç yerine Emir Ortakaya’yı oynatan Mustafa Gürsel eleştiriliyordu.

Mustafa Gürsel de, bu eleştirilere cevap vermiş.

Vukoviç ile bir sorununun bulunmadığını, bu oyuncudan vazgeçme gibi bir durumun ise söz konusu olmadığını söyledi.

Mustafa Gürsel’in açıklamasında, “Vukovic’ten vazgeçmiş olsam, Giresunspor maçında süre vermezdim. Böyle bir durum hiçbir oyuncum için geçerli olamaz. Bu hafta böyle çıkmışızdır, haftaya başka oyuncuya şans veririz. Bizim için oyuncu kaybetmemek çok önemli. Vukovic ile daha çok vakit geçirdikçe ve onu tanıdıkça oyuncumuzun 6’dan daha çok 8’e daha yatkın olduğunu gördüm. Hatta Giresunspor maçında oyuna girdiğinde 8 numara oynattık, Cihat’ı ön liberoya çektik. Bizim için oyuncuyu çok iyi tanıyıp, nerede yararlı ise orada kullanmak önemli. Buraya gelirken Gökhan hariç diğer oyuncularla tanışıklığım yoktu ve herkesi burada tanıyorum. Hepsini çok seviyorum. Benim için her oyuncu önemli” dedi…

… … …

Mustafa Gürsel’in açıklamaların çok inandırıcı bulmadım.

Mustafa Gürsel ya bizim takımdaki oyuncu grubunun özelliklerini bilmiyor, ya da futbolu…

Süper Lig’de ligin ilk yarısında 15-16 maç oynayan bir orta saha oyuncusu nasıl tartışılır.

Üstelik bizim en büyük eksiğimiz olan 6 numara pozisyonunda oynuyorsa…

Vukoviç’in savunma özelliğinin yeterli olmadığını söylemek doğru bir tespit değil.

Şuan bizim takımda 6 numara pozisyonunda oynayacak özelliği olan tek isim.

Vukoviç gibi bir oyuncu 8 numara da daha iyi oynar demek, nasıl bir futbol anlayışıdır.

Bunu Yusuf Cihat için söylersin de, Vukoviç için asla söz konusu bile olamaz.

Vukoviç’i kesip, Emir Ortakaya’yı 6 numara pozisyonunda oynatmak da nasıl bir futbol aklıdır.

Stoperde takımın en çabuk, en hızlı oyuncusu Emir Ortakaya…

Emir’in olmadığı maçlarda iki stoperimiz Yusuf Abdioğlu ile Burak Öksüz bireysel hatalar çok yapıyor.

Emir Ortakaya oynarken, bu hataları kapatıyordu.

Giresunspor gibi zayıf bir takım karşısında bu iki oyuncu zor durumlarda kaldı, Burak Öksüz kırmızı kart bile görebilirdi.

… … …

Kocaelispor’da tartışılacak en zon isim Vukoviç’tir.

Mustafa Gürsel geldiğinden beri takımın oyuncu kadrosu ve sistemiyle oynuyor.

Hala bir kadro istikrarı yakalayamadı.

Takım ne oynadığını bilmiyor.

Şun Kocaelispor’da tartışılacak birisi varsa o da Mustafa Gürsel’dir.

Vukoviç değil…