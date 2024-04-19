Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Bu kez telafisi olmaz
Gökhan Beşiktaş

Gökhan Beşiktaş

30 Haziran’da başlayan sezonun bitmesine çok az kaldı.
Bittiğinde yaklaşık olarak 11 ay aralıksız bu takımı takip etmiş olacağız.
Gerçi dışarıdan kalan bir ayda da yine kulüple alakalı gelişmeleri takip ediyoruz.
Şahsımın işi bu…
7-24 Kocaelispor’u takip etmek…
Her şeyine kadar.
Dışarıdan bakıldığında nasıl olduğunu bilmiyorum ama inan bir kulübü her organıyla tüm detaylarıyla takip etmek kolay bir iş değildir.
Bunun hakkını ne kadar verdiğimiz değerli okuyucuya ve kamuoyuna bırakıyorum tabi ki.
Ancak var olan ilginiz, sevginiz ve teveccühünüz içinde sizlere minnettarım.
Artık sezonun sonuna geliyoruz.
Pazartesi oynanacak olan Ümraniyespor maçının ardından 3 maçımız kalacak.
Sezonun en kritik maçlarından birisi olduğu muhakkak.
İlk iki yarışında yaptığımız hataları telafi edemedik.
3.olma yarışında da artık telafisi olmayan maçlara geldik.
Kalan maçlardan alacağımız galibiyetler bizi 3.sırada ligi tamamlamış yapacak.
Sonrasında da final maçına çıkacağız.
Ümraniyespor maçı son haftaların en zor maçı olacak kuşkusuz.
İşimizin hiç kolay olmadığı bu maçta galibiyetten başka her sonuç bizi üçüncülük yarışından edebilir.
Takımın istenen oyunu oynamadığını yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu da görüyor.
Çoğu futbolcu demeçlerinde ‘Bu oyun bize yakışmıyor, daha iyi olmamız’ lazım diye öz eleştiride bulunuyor.
Bitime çok kısa haftaların kaldığı bu süreçte artık ağır, sert, zamansız eleştirileri de bitirmek gerekiyor.
Çünkü olan oldu artık…
Kocaelispor taraftarı her an olduğu gibi yine büyük bir fedakarlıkla bu süreci takımına yürekten destek olup, motive ederek geçirecektir.

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Gökhan Beşiktaş - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

OTO BOYACI USTASI ARANIYOR

Kamyon galerisinde çalışacak, referans verebilecek, OTO BOYACI USTASI aranıyor. Başvurular şahsen yapılacaktır. Tel: 0533 363 07 82

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

GARSON VE MUTFAK ELEMANI ARANIYOR

Yahyakaptan da bulunan kafemizde görevlendirilmek üzere, deneyimli GARSON VE MUTFAK ELEMANI alınacaktır. Tel: 0532 780 35 76

KAMYON ŞOFÖRÜ ARANIYOR

Kocaeli Gölcük’te alt yapıda çalışacak,Tecrübeli damperli KAMYON ŞOFÖRÜ alınacaktır.Emeklide olabilir. Maaş: 30.000 TL Tel: 0532 280 24 09

ERKEK PERSONEL ARANIYOR

Demir Çelik Fabrikasında PAKETLEME BÖLÜMÜNDE çalıştırılmak üzere 30 KİŞİLİK ERKEK PERSONEL alımı yapılacaktır. *20.000 TL maaş, *Servis, *Yemek ücr...

FURKAN AMBALAJ ELEMANLAR ARIYOR

Ahşap palet ve kereste fabrikasında çalışacak ELEMANLAR alınacaktır. Maaş+ Ssk+ Yemek+ Yol FURKAN AMBALAJ VE KERESTECİLİK Özdilek AVM Karşısı Uzunç...

KURYE VE YARDIMCI ARANIYOR

En az B sınıfı ehliyetli Motosiklet kullanabilen, KURYE VE YARDIMCI aranıyor. Tel: 0505 684 41 58

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL