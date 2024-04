Bu kez telafisi olmaz

30 Haziran’da başlayan sezonun bitmesine çok az kaldı.

Bittiğinde yaklaşık olarak 11 ay aralıksız bu takımı takip etmiş olacağız.

Gerçi dışarıdan kalan bir ayda da yine kulüple alakalı gelişmeleri takip ediyoruz.

Şahsımın işi bu…

7-24 Kocaelispor’u takip etmek…

Her şeyine kadar.

Dışarıdan bakıldığında nasıl olduğunu bilmiyorum ama inan bir kulübü her organıyla tüm detaylarıyla takip etmek kolay bir iş değildir.

Bunun hakkını ne kadar verdiğimiz değerli okuyucuya ve kamuoyuna bırakıyorum tabi ki.

Ancak var olan ilginiz, sevginiz ve teveccühünüz içinde sizlere minnettarım.

Artık sezonun sonuna geliyoruz.

Pazartesi oynanacak olan Ümraniyespor maçının ardından 3 maçımız kalacak.

Sezonun en kritik maçlarından birisi olduğu muhakkak.

İlk iki yarışında yaptığımız hataları telafi edemedik.

3.olma yarışında da artık telafisi olmayan maçlara geldik.

Kalan maçlardan alacağımız galibiyetler bizi 3.sırada ligi tamamlamış yapacak.

Sonrasında da final maçına çıkacağız.

Ümraniyespor maçı son haftaların en zor maçı olacak kuşkusuz.

İşimizin hiç kolay olmadığı bu maçta galibiyetten başka her sonuç bizi üçüncülük yarışından edebilir.

Takımın istenen oyunu oynamadığını yönetim, teknik heyet ve oyuncu grubu da görüyor.

Çoğu futbolcu demeçlerinde ‘Bu oyun bize yakışmıyor, daha iyi olmamız’ lazım diye öz eleştiride bulunuyor.

Bitime çok kısa haftaların kaldığı bu süreçte artık ağır, sert, zamansız eleştirileri de bitirmek gerekiyor.

Çünkü olan oldu artık…

Kocaelispor taraftarı her an olduğu gibi yine büyük bir fedakarlıkla bu süreci takımına yürekten destek olup, motive ederek geçirecektir.