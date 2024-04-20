Teleferik keyfini yaşayın...

Hayatta yaşamak, sadece nefes alıp vermek değildir. Yaşamak, hayata anlam katmaktır. Hayatı dibine kadar doya doya hissetmektir. Hayatı duyumsamak, küçük şeylerden mutlu olmak, tatsız olaylardan yılmamak kendimizi yönetmektir.



Hüznü, acıyı, sevinci, mutluluğu beraber tatmaktır. Mücadele gücümüzü yitirmemek, şikâyetçi olmamaktır hiçbir şeyden...



Kocaeli, Türkiye’nin en nefes kesici konumuna sahip bir şehir...

Marmara Denizi’nin uzayan koyunun etrafına bir gerdan gibi serpilmiş, muhteşem bir manzaraya sahip şehirdir...

Evet, sanayi şehriyiz...

Sanayinin getirdiği bazı dezavantajları bugün yaşıyoruz. Sıkıntılardan geçte olsa aşabiliyoruz. Kenti doyasıya yaşamak, güzelliklerinden ve avantajlarından faydalanmak için umutla beklediğimiz yatırımlar ve projeler geçte olsa bugün hayat buluyor...



İşte bu yatırımlardan biri de Kartepe Teleferik Projesi...

40 yıldır bu şehirde yaşıyorum. Tam 40 yıldır bu şehirde teleferik projesi yapılsın diye hep konuşuldu.



Aslında ötesi var...

Teleferik projesinin hikâyesi 1970’li yıllara dayanıyor...





Sonunda yapıldı.



Şehrin 50 yıllık hayali gerçeğe dönüştü...



Kendimi Kocaelili kabul eden biri olarak, 50 yıllık hayalin gerçekleştiği gün kent protokolü ile ilk teleferik kabinine binip bu tarihi ana tanıklık etmek benim açımdan muhteşem bir duyguydu...



Gazeteci kimliğimden dolayı bu şehrin güzelliklerini kamuoyuna duyurmak için çok mücadele verdim. Bu mücadeleyi verirken de kentin eşsiz güzelliklerini de yaşadım.

Bu şehirde sunulan tüm güzellikleri mutlaka tadın...

24 MART’TA AÇILDI

Evet, 50 yıldır kentin gündeminde olan ancak belirli sebepler ve gerekçeler öne sürülerek bir türlü yapılamayan “Kartepe Teleferik Projesi” Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın tarafından yapıldı.





Şehrin 50 yıllık hayaliydi...

Başkan Büyükakın, belediye bütçesinden 580 milyon TL harcayarak yaptırdığı Kartepe Derbent- Kuzu Yayla arasında yapılan teleferik, 24 Mart tarihinde açıldı...



Başkan Büyükakın, kentin 50 yıllık hayalinin gerçekleştiğinin anısına teleferiği 25 Mart-15 Nisan tarihleri arasında ücretsiz yaptı...

20 günlük sürede tam 114 bin vatandaşımız teleferikten ücretsiz yararlandı.



Kartepe Teleferik projesinin özelliklerini daha önce bu sütunda yazmıştım. Türkiye’nin en güvenli, konforlu projelerinden biri olduğunu belirtmiştim.



Konum ve lokasyon olarak muhteşem bir noktada...



Teleferik hattının Derbent-Kuzu Yayla mevki arasındaki uzunluğu 4 bin 900 metre. 20 dakika boyunca Samanlı dağlarındaki yağmur ormanlarının büyülüğü manzarası üzerinden seyahat ettiğinizde aynı anda Sapanca Gölü ve İzmit Körfezi’ni de seyredebiliyorsunuz...





Türkiye’nin en uzun mesafeli, en yüksek ve manzara olarak en eşsizi olan Kartepe Teleferiğini Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Park AŞ tarafından işletilecek...



KİŞİ BAŞI 250, ÖĞRENCİ VE 60 YAŞ ÜSTÜ 100 TL



Kocaeli’nin 50 yıllık hayalinin gerçekleştirildiği bu şahane proje hayata geçtiğinde en çok merak edilen de teleferik ücretinin ne kadar olacağıydı...

Çünkü teleferik ücreti pahalı...

Uludağ ve Antalya gibi bölgelerdeki teleferik ücretleri neredeyse cep yakıyor. Gidiş dönüşler neredeyse bin TL ve üzerinde...



Kartepe mevkiinden hemen 2-2 kilometre mesafede yapılan Sapanca Teleferiğinin gidiş-dönüşü 750 TL. Mesafe olarak da Karatepe’dekinin yarısı bile değil...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, ücretsiz belirlenen sürenin bittiği gün teleferik ücretini belirledi.



Büyükşehir Belediyesi İştiraki olan Ulaşım Park AŞ tarafından işletilecek Kartepe Teleferik Projesi tam gidiş-dönüş (10 bin metre mesafe) kişi başı 250 TL.



Öğrenci 100 TL ve 60 yaş üstü toplu taşıma araçlarıyla indirimli ya da ücretsiz seyahat edenler için teleferik biniş ücreti 100 TL...



Son derece uygun ve makul bir fiyat...

Pahalı değil.



Kartepe Zirvesine çıktığınızda sizi eşsiz bir manzara ve muhteşem tesislerde bekliyor...

50 yıllık hayalinizi gerçekleştirmek için Kartepe zirvesine teleferik ile mutlaka çıkmalısınız...



Bu eşsiz hizmeti sunan Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyorum...

