EDS: Ceza mı ödül mü?

Uzun yıllar araba kullanmakla ilgili hiç hevesim olmadı. Bana hep yorucu ve tehlikeli gelmişti. Son dönemde sevdiğimi söyleyebilirim. Ancak zorluklarının, sorumluluklarının farkındayım.

Yavaş, sakin ve dikkatli araba kullandığımı düşünüyorum.

Bun rağmen son 5-6 yılda 3 kez trafik cezası yedim. İlkinde suçum yoktu. Bir mola yerinde durduktan sonra direksiyona ben geçtim. Meğer biri iki kilometre geride radara girmişiz. 500 metre gitmeden polis ekibi durdurup cezayı kesti. Hem de hız limitini sadece 3-5 km geçmiştik.

Son ikisi ise İzmit içinde; birinde hatalı park yapmışım, diğerin de tramvay yolunu 50 metre kullanmışım… Orada da zaman zaman denetim varmış, Ceza geldi, O gün bugündür o noktaya park yapmıyorum, tramvay yoluna 50 metreliğine de olsa girmiyorum.

Kurallara uyuyorum.

Dikkatli araba kullandığımı düşünüyorum ama bir kez park ettiğim yerde bir servis minibüsü geldi vurdu. Uğraştık durduk.

EDS ÇOK BÜYÜK İMKAN

Kısacası araba kullanmak konfor getiren bir iş ama pahalı, zahmetli ve riskli…

Devletin görevi riskleri azaltmak…

Caydırıcılık devletin en önemli görevi, kurallara uyulmasını sağlamak ve uyulup uyulmadığını denetlemek de devletin en önemli görevleri arasında…

Elektronik Denetim Sistemi EDS tüm bu işlevlerin sağlanabilmesi için –teknolojik gelişmeler çerçevesinde- büyük imkan…

EDS Kocaeli'nde, 2 yıl önce kuruldu. 21 adet kırmızı ışık ihlal tespit, 8 adet ortalama hız ihlali tespit ve 19 adet park ihlal tespit sisteminin kurulumu tamamlandı

15 Nisan Pazartesi gününden itibaren de resmen devreye girdi..

4 noktada ortalama hız tespit ihlallerine, Gebze’de 1, İzmit’te iki caddede hatalı parklanma ve Gebze, İzmit, Darıca, Çayırova, Karamürsel, Başiskele ve Kartepe’de kırmızı ışık ihlalleri tespit edilecek ve cezai işlem uygulanacak.

DÖRT NOKTADA ORTALAMA HIZ DENETİMİ

15 Nisan Sabahı Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, İl Emniyet Müdürü Faruk Karaduman ve Trafik Denetleme şube Müdürü Yunus Başoğlu ile görüştüm, bilgiler aldım. Fikirlerini dinledim.

Haberi yaptık, neredeyse 60 bin okundu. Çünkü herkes hangi noktalarda ceza yazılacağını merak ediyor.

Tespit yapılacak noktalar, İzmit Ömer Türkçakal Bulvarı, D-130’da Seymen Tüneli ile Yeniköy Kavşağı arasında, D-100’de Derince Liman Işıkları ile Kuruçeşme arasında ve Şirinyalı’da…

Haber bu yerleri tam anlamak adına da ilgi gördü.

Diğer yandan habere gelen yorumlara da baktım. Sadece yayınlanan yorum sayısı 100’ü geçmişti. Ağırlıklı olarak EDS’nin ceza kesmek ve para toplamak adına bu işin yapıldığı düşünülüyor.

Yanlış.

VALİ YAVUZ’UN SÖYLEDİKLERİ

Aslında gerçeği Vali Yavuz anlattı. Seddar Yavuz o gün yaptığımız telefon sohbetinde şunları söyledi:

“Bu uygulamanın temel amacı ceza yazmak değil, bizler yakalanma riski algısını artırarak başta yaya ölümleri olmak üzere, ölümlü ve yaralamalı kazaları önlemek, yolları daha güvenli hale getirmek istiyoruz. Amacımız bir anda arka arakaya cezalar keserek sürücüleri yıldırmak değil, insanların istedikleri gibi sürat yapmalarına engel olmaktır. Yolları kullanan herkesin sağ salim evlerine dönmelerini sağlamaktır. Her kazada bir eve ateş düşüyor, bazen yuvalar yıkılıyor ocaklar sönüyor. Biz bunları engellemek için hız konusunu kontrol etmek istiyoruz. EDS’nin devreye girmesiyle farkındalığın artacağına inanıyoruz. Bu sistem ile yollarımız daha güvenli hale gelecek…”

TEPKİLER NORMAL AMA…

Gerçek bu…

Sadece ceza için yapıldığını düşünmek doğru değil

Ama ceza kesiliyor algısının oturması kötü değil.

Çünkü ceza caydırıcıdır, bir süre sonra o bölgeleri öğrenen sürücüler oralardan pür dikkat geçecekler. Sınırı aşmayacaklar. Bakın her yıl birkaç kez Çanakkale’ye gidiyorum. Bandırma’dan sonra ağırlıklı bir EDS uygulaması var. Görüyorum hiçbir sürücü basa bas gitmiyor, kurallara uyuyor. Bursa Otoban geçişinde de benzer uygulama var. Herkes otomatik olarak o kurala uyuyor. Hızını düşürüyor. Bu kadar.

Bizdeki uygulamada böyle olacak. Herkes fark edecek ve tedbirli olacak. Vali Seddar Yavuz’un da söylediği gibi yaya ölümleri başta olmak üzere kazalar da engellenecek, büyük ölçüde…

İlk anlarda tepki gösterilmesi de normaldir. Ama herkes bilsin EDS bir ceza, cezalandırma aracı değil, toplum- yaya güvenliği açısından bir ödül, sürücüler için de caydırıcı bir uygulamadır.