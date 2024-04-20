Bu seçimi acaba nasıl okumak lazım

Yeni evli bir çift yeni bir kiralık eve taşınırlar.

Ertesi gün sabah kahvaltı yaparken evin hanımı eşine komşunun balkonuna asmış olduğu çamaşırları gösterip bey bak karşı komşu çamaşır yıkamayı bilmiyor herhalde baksana çamaşırları ipe kirli olarak asmış diye söylemiş beyi hiçbir cevap vermeden kahvaltısına devam etmiş. Kahvaltıdan sonrada evden ayrılıp işine gitmiş. Ertesi sabah yine eşiyle kahvaltı yaparken hanımı yine bey bak karşı komşu yine çamaşırları kirli kirli ipe asmış diye söylemiş beyi yine hiçbir cevap vermeden kahvaltısını tamamlayıp yine evden ayrılıp işine gitmiş. Üçüncü gün yine sabah kahvaltısında hanımı tekrar komşusunun çamaşırlarını beyine gösterip bey bak komşu artık çamaşır yıkamayı öğrenmiş herhalde bugün ipe asmış olduğu çamaşırlar bembeyaz olmuş deyince beyi hayır hanım ben sabah kalktığımda mutfak penceremizin camını sildim de ondan deyince hanımı mahcup bir şekilde başını öne eğmiş.

Şimdi bu olayı niye anlattım derseniz. Biliyorsunuz 31 Mart’ta önemli bir yerel seçim geçirdik. Bu seçimde diğer seçimlere göre AK Partinin oyları biraz düştüğü görüldü. Şimdi AK Parti teşkilatları ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bu oy düşüşünün nedenlerini araştırıyorlar. Görünen sebeplerden biri AK Parti seçmeninin çoğunun oy kullanmaya gitmemesi. İkinci sebep emekli maaşlarının düşüklüğünden dolayı emeklilerin sandıkta tepki göstermesi. Üçüncü sebep enflasyon ve pahalılık olayı. Dördüncü sebep aday belirlemede yapılan hatalar. Bence bu sebeplerin en barizi AK Parti seçmeninin tepkisini sandığa gitmeyerek göstermesidir. Çünkü oy kullanmaya gitse terör örgütüyle intisaplı bir partiyle ortaklık yapan CHP’ye ve onları yandan destekleyen diğer partilere de vicdanlarına dokunacağından oy veremeyeceklerine göre sandığa gitmemeyi tercih etmeleridir. Yani muhafazakar seçmen oyunu da yanlış yere kullanmayıp muhafaza etmiştir. Maalesef işin sonunda bütün bu sebeplere rağmen demokrasinin baş unsuru olan millete kızılamayacağına göre yani yukarıda anlattığım olaydaki gibi camı temizlemeyip komşuya kızacağımıza bu oy düşüşünün sebeplerinin iyi okunup yani mutfak camın yeniden temizlenip milletin huzuruna öyle çıkılmalı diye düşünüyorum. Bence bu seçimin en belirgin özelliklerinden biride milletin huzuruna sadece hizmetle çıkılamayacağının çok net anlaşılması olmuştur. Başta İstanbul olmak üzere CHP’li bütün Belediye Başkanları İktidarın yaptığı bütün büyük işlere yanlayıp sanki bu hizmetleri kendileri yapmış gibi göstererek algı yöntemiyle halkımızı resmen yanıltmalarıdır. Aslında bunların en büyük hizmet dedikleri sadece o kent için ne anlam ifade ettiği belli olmayan hayvan heykelleri yapıp açılış yapmalarıdır inanın aynen öyle. Tabii ki burada AK Parti iktidarı ve Belediyelerin en büyük hatası bence yaptıkları hizmetleri halkımıza tam anlatamadıkları yani ellerindeki o kıymetli mallarını pazarlayamamalarıdır. Milletin efendisi olan köylü kardeşlerim iyi bilirler inek ahırda koca danayı doğurur hiç sesi çıkmaz. Fakat gel gelelim bir avuç tavuk küçücük yumurtayı yaptığı zaman bütün köyü ayağa kaldırıp gıdaklamaya başlar. İşte bugün bütün CHP’li Belediyelerin çoğu aynen böyledir. AK Parti yaptığı CHP’nin hayalinin bile erişemeyeceği koca koca hizmetleri yüce Türk Milletine layık oldukları için yapılan bir hizmet olduğu için fazla abartmayı gerek görmediği halde CHP’li Belediyeler ufacık heykel ve bir mahalle çeşmesini bile açılışlarını öyle bir abartıyorlar ki o açılışı yapmakla sanki ülkemiz bütün sıkıntılarından kurtulacak sanırsınız. Ama yine de son söz olarak söylemem odur ki inşallah bu seçim AK Parti açısından bir milat olurda yukarıdaki olaydaki gibi mutfak camını siler de milletimizin mesajını iyi okuyup daha güçlü bir şekilde yoluna devam edecektir diye düşünüyorum.

Herkese iyi hafta sonları.