Recep Durul, 20 milyon ve Ulaş Yıldız’ın kararı

Allah bereket versin, olağanüstü kongre kararı alınmasının ardından her gün yeni bir aday çıkıyor. Recep Durul’un devam etmesine zaten kesin gözüyle bakılıyordu. Kartepeli iş insanı Ulaş Yıldız da potansiyel adaydı. Abdülkadir Yılmaz birkaç dönemdir liste çalışmalarıyla gündeme geliyordu. En son mevcut yönetim içinden Veli Başkurt’un adı kulislere düşünce kendisi aday olabileceğini söyledi. Başkan adaylarını bilmiyorum ama sosyal medyada örgütlenen bir başka oluşum daha var.

BİRLİKTE GÖTÜRECEĞİZ

Yani şimdilik 5 adayın varlığından söz etmek mümkün. Gözüken o ki, kongre günü yaklaştıkça bu sayı artacak gibi. Ne diyelim, Allah daha çok versin. Aday sayısının fazla olmasına her zaman olumlu bakarım. Genel kurul üyelerinin önünde seçenekler olsun, en iyi yapabileceğine inandığına oyunu versin. Kongre 9 Haziran’da yapılacak. Yani önümüzde 2 aya yakın zaman var. Öncesinde takımın durumu ortaya çıkacak. Yani Süper Lig’de mi devam edeceğiz, yoksa 1.Lig’de mi kongre gününe kadar bu netleşmiş olacak. Ki, şu anda önceliğimiz takımın durumudur. Ancak daha önce de altını çizdiğim gibi, kongre hemen lig bitiminde yapılacağı için ikisini birlikte götürmek durumundayız. Yani bir yandan takımın Süper Lig’e çıkması için uğraş vereceğiz, diğer yandan kongre sürecini yaşayacağız.

VAKİT KALMIYOR ÇÜNKÜ

Recep Durul, takımın ligde kritik maçları varken kongreyi, başkan adaylığını falan konuşmanın yanlış olduğunu söylüyor. Kuşkusuz ki önceliğimiz takım ama kongre de çok önemli. Kongreye dair açıklamaların takımın performansını olumsuz etkileyeceğini düşünmüyorum. Sonra, normal sezon 12 Mayıs’ta bitecek, sonra Play-Off maçları var. Kesin belli değil ama sezonun son maçı mayısın sonunu bulacak gibi. Bu durumda kongreyi konuşmak, kongreyle ilgili belli adımlar atmak için ligin bitmesini beklemek hiç mantıklı değil. Dediğim gibi iki süreci birlikte götürmek zorundayız. Bu noktada sevgili Ulaş Yıldız’ın dün yaptığımız görüşmedeki, “Takıma zarar vermeme adına adaylık açıklaması için lig bitimini bekleyeceğiz” yönündeki düşüncesini doğru bulmuyorum. Bekleyecek zaman yok çünkü.

DURUL 20 MİLYON VERMİŞ

Diyelim ki Play-Off finalini mayısın son haftasında oynayacağız, Haziranın 9’unda seçim yapacağız. Bir hafta, on günlük süreç yeterli değil. Ki, Recep Durul bir internet sitesine, adaylık açıklamasını Bandırma maçı sonrasında yapacağını söylemiş. Bence doğru zaman. Daha fazla beklemenin ne anlamı var, ne faydası. Yıldız veya başka aday varsa en geç Bandırma maçının ardından kararlarını paylaşmalı. Hazır kongreden, adaylardan söz ederken Recep Durul’un Kocaeli Fikir internet sitesinde Zeynep Yalçın Aksan’a verdiği röportajdaki söylemlerini de değerlendirmek isterim. Durul başkan olduktan sonra cebinden 20 milyon TL verdiğini, zor zamanda kulübe sahip çıktığını söylüyor. Kendisine teşekkür ediyoruz. Kısa süreçte iyi bir kaynak yaratmış. Ancak malum mevcut yönetim devam ediyor, Durul da başkanlığı vekaleten sürdürüyor. Engin Koyun devam etseydi bu paraları o ödeyecekti.

BANDIRMA MAÇI SONRASI

Dolayısıyla mali yükümlülükleri yerine getirmek sorumlulukları. Mevcut başkan ve yönetim varken, adaylığı düşünenlerin ödemeleri yapacak hali yok. Dolayısıyla Durul’un bu konuda adaylara yönelik sitemi haksız. Bırakalım kimin niyeti varsa çıksın adaylığını açıklasın, projelerini anlatsın. Bunun takıma zararı değil, tam aksine faydası olur. Kulübe sahip çıkılması şehirde, camiada da geleceğe dair bir umut ışığı yaratır. Buradan Ulaş Yıldız’a ve adaylık için lig sonunu beklemeyi düşünenlere sesleniyorum. Recep Durul kendi adaylık açıklaması için Bandırma maçı sonrasını işaret etmiş. Ne geç, ne erken, tam zamanı. Yıldız ve diğer adayları da Bandırma maçının ardından kararlarını kamuoyuyla paylaşmaya davet ediyorum.

Yüzde 75’i Hodri Meydan’ın olsun, gerisi satışa çıksın

Deplasman maçlarında misafir takım taraftarına ayrılan biletlerin tamamının Hodri Meydan Grubu’na verilmesi tepkileri ve şikayetleri beraberinde getirmişti.

HEPSİ SATIN ALINMIŞ

Boluspor maçı sonrasında bu konuyu gündeme getirdiğimde yönetim kurulu üyesi Veli Başkurt, “Haklılar. Bundan sonra bize ayrılan sayının belli bir kısmını derneğe gönderip bir kısmının satışa sunulmasını sağlayacağız” demiş, bir söz vermişti. Ancak öyle olmamış. Ümraniye maçının misafir takım biletlerinden almak isteyen taraftarlar yine avuçlarını yalamış zira tüm biletler önceden satın alınmış.

BAŞKURT’UN SÖZÜ VARDI

Çok arayan, “Veli Bey söz vermişti ama değişen bir şey yok. Bizim deplasman maçlarına gitmemiz, takımımızın yanında olmamız için illa Hodri Meydan üyesi mi olmamız gerekiyor? Böyle bir şey olamaz. Büyük haksızlık, aynı zamanda kul hakkı. Yarın Play-Off maçlarında da aynı mağduriyetle mi karşı karşıya kalacağız. Yönetim artık gereğini yapmalı, bizlerin hakkını korumalı” diye tepki gösteren oldu.

ŞİKAYETLER ARTIK BİTSİN

Yerden öğe kadar haklılar. Kuşkusuz ki Hodri Meydan taraftar grubuna özellik tanınacaktır. Her maça giden, bağıran onlar çünkü. Kimsenin buna bir itirazı olmaz, olamaz. Ümraniye maçına 175 kişilik yer ayrılmışsa ne bileyim 120 si hodri meydana verilir, kalanı satışa çıkartılır. Yüzde 75’e 25 gibi. Taraftarla ilgilenen yönetici Veli Başkurt’a verdiği sözü hatırlatıyor, bundan sonraki maçlarda aynı şikayetleri almayacağımızı ümit ediyorum.

Efsane Avni Kalkavan’ın torunuyla tesadüf buluşma

Bir süredir Kocaeli TV’de Top Ağlarda programına yorum gönderenler arasında yaptığımız çekilişte iki kişiye pizza ödülü veriyoruz. Pasaport Pizza Yeşilova Şubesi’nin işletmecisi Kocaelispor’un eski futbolcusu Volkan Yılmaz yapıyor bu jesti. Sağ olsun, var olsun.

KALKAVAN

Son programın taliplileri hepimizin iyi tanıdığı Ersin Karaş ile Levent Kalkavan’dı. Değişiklik yapalım bu hafta taliplilerle birlikte olalım diye düşündük. Perşembe öğlen talihlilerle sözleştik, şubede buluştuk. Gökhan Beşiktaş, Aykut Okan, Ersin Karaş ve bendeniz masaya yeni oturmuştuk ki, genç biri içeriye girdi. Tahmin ettik diğer talihli diye. Masamıza geldi, sohbete başladık. Oradan buradan konuşurken Levent kardeşim merakta, “Soyadımla ilgili bir şey sorarsınız diye bekledim ama sormadınız ” dedi.

YOKSA SEN?

Benim jeton düştü. Adamın soyadı Kalkavan, nasıl merak edip sormadım diye kendime kızdım. “Yoksa sen Avni Kalkavan’ın torunu musun?” diye gecikmeli olarak sorumu sordum. “Evet” yanıtı verdi. Avni Ağabeyle iyi görüşüyorduk ama ailesinden kimseyle ne yaşarken, ne sonra bir irtibatım olmamıştı. Bir oğlu, iki kızı varmış. Levent İgsaş’tan emeli oğlunun çocuğuymuş. 23 yaşında olduğunu, yazılım okuduğunu mezun olduğunu söyledi. Dedesi öldüğünde 6 yaşındaymış, biraz hatırlıyormuş.

KEYİFLİYDİ

14-15’li yaşlarda futbol oynamış ama çabuk bırakmış. Merak ettim babasının futbol oynayıp oynamadığını sorduğumda, “Hayır oynamadı” yanıtı aldım. Doğrusu şaşırdım. Türk futbolunun bir dönemine adını yazdıran, Kocaelispor tarihinde de silinmez izler bırakan Avni Kalkavan’ın torunuyla tesadüfün buluştuk, keyifli zaman geçirdik. Levent iyi bir Kocaelispor taraftarı, maçları, bizim programları falan takip ediyor. Pizzalarımızı afiyetle yerken kendisine, “Yeni sezon kombine biletin benden” sözü verdim.