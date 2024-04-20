Göztepe ve Çorumspor maçları kadar önemli

Kocaelispor son 3 maçından 7 puanla ayrıldı.

6 maçlık kazanamama serisinden sonra iyi bir çıkış yakaladık.

Belki futbol kalitesi olarak yine üst seviyelerde olmasak da, sezon başındaki kazanmak alışkanlığına geri döndük.

Ligde son 4 haftaya giriyoruz.

Kalan haftalarda amacımız üçüncü olup, direkt final oynamak.

Bu yolda da pazartesi günü çok önemli bir maça çıkacağız.

Ligde kalma mücadelesi yapan Ümraniyespor ile oynayacağız.

Bu maç bizden çok Ümraniyespor açısından çok daha önemli. 34 puanla düşme hattının sadece 2 puan üzerinde yer alan Ümraniyespor, bizimle oynayacağı maçı kazanıp, son 3 haftaya avantajlı girmek istiyor…

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Ümraniyespor ile İzmit’te oynadığımız maçı 3-0 kaybetmiştik.

Ligin ilk yarısında en çok formdayken Ümraniyespor’a yenilmiştik.

Deplasmanda Tuzla ve Göztepe, iç sahada Çorumspor, deplasmanda Giresunspor maçlarını üst üste kazanıp, Ümraniyespor maçına bu havayla çıkmıştık.

Ancak umduğumuzu bulamamıştık.

Şimdi de 3 maçta 7 puan alıp, yeniden çıkıştayız.

Yine bir Ümraniyespor maçı var.

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Göztepe ve Çorumspor maçlarından çok daha zorlu bir karşılaşma bizi bekliyor.

Ligde oynadığımız son 9 maç bize hiç umut vermedi.

Kağıt üzerinde üçüncülük şansımız var.

Play-Off’tan Süper Lig’e çıkabiliriz.

Böyle bir beklentimiz ve şansımız var ama oynadığımız futbol bize hiç umut vermiyor.

Mustafa Gürsel hala arayış içinde.

Üçlü mü başlayacağız, dörtlü mü belli değil.

Takım savunmamız çok zayıf…

Rakiplere çok kolay pozisyon veriyoruz.

Göztepe’yi yenip, Çorumspor’dan 1 puan almamız bizi aldatmasın.

Bu maçları farklı skorla da mağlup bitirip, şuan başka şeyler konuşuyorduk.

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Ümraniyespor maçı öncesinde takımla olumlu gelişmelerde var.

Son iki maçta Ramil’in performansı yükseliyor.

Tam forvet olmasa da, rakibin üçüncü bölgesinde çok hareketli.

Kanatlarda daha iyi.

En büyük eksiği son vuruşlarda çok yetersiz.

Rizespor’a giden Benhur Keser’e benzetiyorum. Benhur da ilk geldiği zaman gol vuruşları çok iyi değildi.

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Son haftalarda takıma artı katkı sağlayan bir isimde Yusuf Cihat…

Orta sahada bu sezon bir türlü istikrar yakalayamadık.

Çok değişkenli bir oyunumuz vardı.

Yusuf Emre Gültekin, Mert Çölgeçen ve Fofana derken, ilk kez orta sahada aynı oyuncularla oynuyoruz.

6 numara pozisyonunda Emir Ortakaya ile Vukoviç arasında bir kararsızlık var.

Bunun dışında Yusuf Cihat ile Amaral iyi oynuyorlar.

Bu iki oyuncunun biraz da skora katkı sağlamaları gerekiyor.

Giresunspor maçında Yusuf Cihat’ın Amaral’a pası mükemmeldi. Bu ikili bunu daha sık yapmalıdır.