Burası içinden gelip geçilen bir şehir değil…

Burası içinden tren geçen şehir…

İçinden gelip geçilen bir şehir değil.

İstanbul’a giderken otobüsün camına kafasını yaslayanların “az kaldı” deyip Anadolu’nun son kilometrelerinde olduğu için gülümsediği bir şehir değiliz, biz.

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Kocaeli nufüsu 2 milyon 103 bini bulmuş, metropolleşen bir şehir…

Üstelik burası güzel bir şehir…

“Eğitim, askerlik ve iş gereği İzmit dışında uzun yıllar yaşadım.

Çok beğendiğim, keyif aldığım yerler de oldu. Para kazanıp dost edindiğim güzel yerler oldu. Ama hiçbir yeri İzmit’e, Kocaeli’ne değişmem.

İzmit, benim şehrim…

Kocaeli benim şehrim…

Bu şehir güzel bir şehir…

Dağ var, deniz var, göl var…

Tarih var, turizm var.”

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Hiç unutmuyorum Vali Seddar Yavuz’a ilimize geldikten 4 ay sonra “Şehrimizi nasıl tanımlarsınız” diye sormuştum şunları… “Eskiden içinden gelip geçtiğim bir şehirdi. O şekilde Kocaeli’nin güzelliklerini anlamak mümkün değil. Kocaeli, bir kültürler mozaiği… Türkiye’nin her yerinden gelenlerin, farklı kültürlerin bir arada yaşadığı, uyum içinde yaşadığı bir şehir. Kocaeli ikinci, üçüncü sınıf muameleyi hak etmiyor. Bakın, bir şehri nasıl tanımladığınız önemlidir. Malınızı kötüleyip sonra satamazsınız. Kendinizi beğeneceksiniz. Bu şehirde yaşayanların, bu şehre sorumluluğu var. Yaşadığınız şehri kutsamalısınız. Sadece sanayi şehri denmesinden kurtulmalı ve güzellikler öne çıkmalı.” Demişti.

Doğrusu kulağıma küpedir…

Bu şehir kendi haklarını korumalıdır.

Koruyor da…

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Gelelim son örneğe…

Biliyorsunuz Sivas ile İstanbul arasında olan aktarmasız yüksek hızlı trende ilk sefer 4 Mayıs’ta gerçekleştirilecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, “Ekspres Yüksek Hızlı Trenler, İstanbul-Sivas arasında Pendik, Arifiye, Eskişehir, Ankara, Kırıkkale ve Yozgat’ta duracak” demişti.

Bırakın güzergah üzerindeki diğer şehirler ile bağı olanları Kocaeli’de sadece 50 bin Sivas kökenli yaşıyor. Bölgeye tek giden bu bağı olanlar da değil.

Arifiye’de Kırıkkale’de duran tren İzmit’te nasıl durmaz?

Olmaz…

Olmadı da…

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“Kocaeli’de durmuyor” haberleri çıkınca bize gelen yorumlarda ilginç çıkışlar vardı. Gökhan rumuzlu bir okurumuz “En fazla vergi veren illerin başında gelen Kocaeli’nde hızlı trenin durması için girişimde bulunulacak bir durumun bile oluşması yanlış. En başta bu şehirde durulması kararı alınmalıydı. Biz şehir olarak bu ülke için havamızı suyumuzu tarihimizi harcadık. Artık karşılığını almak istiyoruz” yazmıştı.

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Gelelim meseleye…

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ,Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu ile görüştü ve Kocaelililerin beklentilerini aktardı. Bu görüşme sonrası harekete geçen bakanlık duraklar konusunda yeniden düzenleme yaptı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Yardımcısı Osman Boyraz, Büyükakın’ın arayarak 4 Mayıs’tan itibaren seferlerine başlayacak Sivas Yüksek Hızlı Treninin İzmit’te de duracağını bildirdi.

İşte bu…

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İzmit içinden tren geçen şehirdi…

Bugün trenlerin durması gereken büyük bir şehir.

İçinden gelip geçilen şehir değil…

Bu şehir her alanda hakkını böyle aramalı ve almalıdır.

Bu iyi bir örnek oldu.