Kocaelispor-Ümraniyespor maçı ve Barış Alıcı…

Kocaelispor, final niteliğinde son 4 maçına çıkıyor.

Bu dört maç içinde kağıt üzerinde en zayıf rakip Ümraniyespor gözükse de, bizi ne kadar zorlu bir karşılaşmanın beklediğini biliyoruz.

Ligin ilk yarısında İzmit’te bu takıma 3-0 kaybettik.

Maça hiç ortak olamadan, acı bir yenilgi almıştık…

Dahası biz bu yıl en rahat kazanabileceğimiz Tuzlaspor ve Urfaspor’a bile sahamızda kaybettik.

Zor kazanan bir takımız…

… … …

Ümraniyespor ile bu kez İstanbul’da karşılaşacağız.

Ne Ümraniyespor, İzmit’teki maçta ki gibi öyle boş alan bulup, hücum edecek.

Ne de biz ilk maçtaki gibi pozisyon bulmakta zorlanacağız.

Bizim kadar onların da puana ihtiyacı var.

Hatta düşme hattının sadece 2 puan üzerinde bulunan Ümraniyespor, ilk maçtaki gibi savunma yapamayacak.

Onlarında gole ihtiyacı var.

… … …

Ümraniyespor maçında geniş alanlar bulup, son haftalardaki karşılaşmalara göre daha çok pozisyona gireceğimizi tahmin ediyorum.

Tanque gittikten sonra akan oyunda gol atmakta zorlanıyoruz.

Aslında çok olmasa da pozisyonlara girebiliyoruz. Banları skora yansıtmakta zorlanıyoruz.

Hem Ramil, hem de Beridze’nin akan oyunda, aksiyonun içinde olmalarına rağmen gol vuruşları çok kötü.

Özellikle Azerbaycanlı oyuncu Ramil Şeydayev…

1-2 pozisyonda attığı şutlar, bu ligde oynayacak bir oyuncuya hiç yakışmıyor.

… … …

Ligin ilk yarısında İzmit’te oynadığımız 3-0 kaybettiğimiz maçta takımın başında Mustafa Gürsel vardı.

Mustafa Gürsel, şimdi Kocaelispor’u çalıştırıyor.

Eski takımını herkesten daha iyi biliyor.

Rakibin eksiklerine ve zaafına göre mutlaka önlem almıştır, ona göre bir takım çıkaracaktır.

Bizim hem takım savunması, hem de hücumda üçüncü bölgede çok fazla organize olamadığımız br gerçek.

Biz golü ilk golü yedikten sonra çok zorlanıyoruz.

Göztepe ve Çorumspor maçlarında ilk golü yememize rağmen geri dönüş yaptık.

Her maç bu kadar şanslı olmayabiliriz…

… … …

Bunun içinde yemeden, ilk golü atacak bir oyun ve kadro ile sahaya çıkmalıyız.

Savunma önlemini mutlaka alacağızdır.

Hücumda özellikle Barış Alıcı’yı kullanmamız şart.

Mustafa Gürsel, geldiğinden beri Barış Alıcı’yı alternatif, hamle oyuncusu olarak kullanıyor.

Buna saygı duyuyorum.

Tanque gittikten sonra bizim takımda skora katkı sağlayan en önemli oyuncumuz Barış Alıcı…

Bu oyuncuyu her maç son 15-20 dakika kullanmak ne derece doğru, bu tartışılır.

Barış Alıcı, bu kadar az süre almasına rağmen 6 gole imza attı.

Tanque’den sonra takımın en skorer ismi.

Böyle bir oyuncuyu ısrarla son dakikalarda oyuna alınmasına bir anlam veremiyorum…

Ümraniyespor maçında Barış Alıcı’dan daha çok yararlanmamız gerekiyor.

Bu maçın kilit ismi Barış Alıcı olabilir…