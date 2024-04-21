Süper Lig yolunda dört maçın en zoru

Trendyol 1.Lig’de haftanın kapanışını biz yapacağız, yarın akşam İstanbul’da Ümraniye’nin konuğu olacağız. Ev sahibi can derdinde, biz ise kazanıp doğrudan Süper Lig iddiamızı güçlendirmek istiyoruz.



EN BÜYÜK ŞANSIMIZ



Ligin ilk yarısında Mustafa Gürsel yönetimindeki rakibimiz bize evimizde çok ağır bir ders vermişti. O gün rakibin oyunu şapka çıkartılacak düzeydeydi. Gürsel dersine çok iyi çalışmıştı. Bizim için tam bir şok olmuştu o yenilgi. Yarın akşam rövanşa çıkacağız. Ümraniye son haftalarda kötü gidiyor, daha doğrusu inişte. Biz ise tam tersi çıkışa geçtik. En büyük şansımız Mustafa Gürsel’in Ümraniyespor’u çok iyi tanıması. Zaaflarını, artılarını çok iyi biliyor. Kazanmanın anahtarı onda. Takımın morali, özgüveni de çok üst seviyede. Çünkü son haftadaki sonuçlar iyi.



4 MAÇIN EN ZORU



Ayrıca yönetimin bu kritik maç öncesinde takıma 15 milyon TL seviyesinde ödeme yapması da inanıyoruz doping etkisi yaratacaktır. Bakıldığında bu sezon kendi ayarımızda olan, aynı hedef için yarıştığımız rakipler karşısındaki sınavlardan genelde yüzümüzün akıyla ayrılmışız. Ama iş alt sıralardaki takımlara geldiğinde beklenmedik kayıplar vermişiz. Bu istatistiklere baktığımızda kalan 4 haftada en zor maçımızın Ümraniyespor olduğunu söyleyebiliriz. Başka bir anlamda bu sınavı geçebilirsek, yolumuz açık diyebiliriz. Futbolcular bunun bilincinde.



İKİSİ DE TAKILABİLİR



Sezonun finali, kader anı gibi. Onun için terlerinin son damlasına kadar savaşmaları gerektiğini biliyorlar. Artık tekniğin, taktiğin değil, yüreklerin söz sahibi olduğu dönemdeyiz. Ümraniye’yi yenersek üçüncülük, yani doğrudan Süper Lig final yolumuz açılır. Ben bugün Çorum FK’nın sahasında düşme korkusunu yaşından hisseden, şiddetle puana ihtiyacı olan Adanaspor’a takılabileceğini düşünüyorum, yine Sakaryaspor’un da sahasında henüz tehlikeyi atlatamayan Keçörengücü’nü yenmesinin kolay olmadığı inancındayım. Kısaca bu hafta çok önemli, kritik. İstanbul’dan kayıpsız dönersek Play-Off final biletini yüzde 50 cebe indiririz diye düşünüyorum.

Haydi salona



Kent sporu için çok önemli bir gün. Erkekler basketbolda kenti 1.Lig’de temsil eden Kağıtspor’un kaderi son maçta belli olacak. Çok kötü bir sezon geçirdik, hep düşme potasına yakın yerdeydik. Buna rağmen geçen hafta kazansak son maça rahat çıkacaktık. Ama olmadı. Üstüne diğer temsilcimiz Çayırova da evinde sonuncu Konya’ya beklenmedik şekilde kaybedince iyice ateşin içine düştük.



İKİ AVANTAJIMIZ VAR



Balıkesir Büyükşehir ile kader maçını oynayacağız. Rakibin Play-Off hedefi var. Kolay bir maç olmayacaktır. İki önemli avantajımız var: Birincisi içerde oynuyor olmamız, ikincisi rakiplerin de bizim gibi Play-Off iddiası olan takımlarla karşılaşması. Kazanmaya mecburuz. Bunun dışında 4 rakipten en az ikisinin de kaybetmesini bekleyeceğiz. Ben rakiplerin maçlarından istediğimiz haberlerin geleceğine inanıyorum.



SAAT 15.00’DE BAŞLIYOR



Yani biz kazanabilirsek, ligde kalırız diye düşünüyorum. Daha önceki çağrımı tekrarlayalım: Kader günü tüm basketbol severleri bugün Atatürk Spor Salonu’na davet ediyorum. Tribünleri tamamen doldurmalıyız. Çünkü takımımızın buna her zamankinden çok ihtiyacı var. Maçın saat 15.00’de başlayacağını da hatırlatayım. İnşallah her şey istediğimiz gibi gider, bu ligde devam ederiz.