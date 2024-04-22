Sen Kocaelispor’sun, Süper Lig’e yakışırsın

Tanque’nin gidişi, Ertuğrul Sağlam ile yolların ayrılışının ardından tökezledik, çok puan kaybı yaptık. Play-Off’a bile kalamayız endişesi yaşamaya başlamıştık ki, Göztepe maçında o inanılmaz geri dönüşe imza attık. Çorum’daki değerli 1 puanın ardından, Giresun galibiyetiyle doğrudan Play-Off finali için havaya girdik, takıma inancımız iyi bir noktaya geldi. Hedefe giden yolda bu akşam keskin sayılabilecek bir virajı hasarsız dönmeye çalışacağız.

PSİKOLOJİK ÜSTÜNLÜK

Rakibimiz can derdine düşen Ümraniyespor. Biz çıkışta, onlar inişte. Ancak ne olursa olsun çok zorlu bir 90 dakika bekliyor bizi. Çorum’da kaybetmemek önemliydi ama bu akşam için böyle bir lüksümüz de yok. Kazanmaya mecbur olduğumuz bir mücadele. Ki, 3 puan bize yüzde 90 Play-Off bileti aldırmakla kalmaz, üçüncülük yarışında da bir adım öne geçirir. Başka deyişle psikolojik üstünlük tamamen bize geçer.

EMİR İLE VUKOVİC’İN DURUMU

Mustafa Gürsel kaç haftadır Burak ile Yusuf Abdioğlu’nu stoper, Emir’i ön liberoda oynatıyor. Bu tercihi de genel anlamda yanlış bulunuyor. Emir’in en verimli olduğu bölgenin stoper olduğuna vurgu yapılırken, ön liberoda bölgesinde de mutlaka Vukovic’in oynatılması gerektiği belirtiliyor. Gürsel hafta içinde Hırvat futbolcu için 6 numara değil, 8 numara olduğuna vurgu yapmıştı. Anladığımız odur ki Mustafa Hoca Emir’i ön liberoda oynatmaya, Vukovic’i kenarda bekletmeye devam edecek.

BENCE DE BARIŞ 11’DE OLMALI

Yani gerek 11’de, gerekse sistemde önemli bir değişiklik yapacağını sanmıyorum. Ama Gürsel bu, son anda bir sürpriz de yapabilir, şaşırtabilir. Sevgili Uğur Uludağ köşesinde takımın en golcü isimlerinden biri olan Barış Alıca’nın ilk tertipte oynatılması, fazla süre alması gerektiğinden söz etmiş. Katılıyorum. Bu akşam Beridze’nin hamle oyuncusu olarak kenarda bekletilip Barış ile başlanabileceğini düşünüyorum.

BULUNDUKLARI YER ALDATMASIN

Ümraniye son üç maçta 7 puan kaybı yaptı, dolayısıyla maça moralsiz çıkacaklar. Düşme korkusunu yakından hissediyorlar. Ancak şunu da unutmamayım, geçen hafta Bolu deplasmanında harika oynadılar, kaleci hatasından kaybettiler. Bence kadro güçlerini puan durumuna yansıtamamış bir takım. Bulundukları yer bizi yanıltmasın. Yabancı oyuncuları etkili. Ki, ilk yarıdaki maçta bize ne ders vermişlerdi. Kesinlikle dikkatli olmamız gereken bir maç.

Süper Lig’e 5 galibiyet kadar yakınız. Dün belirttiğim gibi, en zoru bence bu akşam. Geçebilirsek kapıyı aralarız. Haydi inşallah. Kocaelispor’umuza yürekten başarılar.

Ah be hakem kardeşim attırsana serbest vuruşu

Amatör Süper Lig Play-Off’ta sonucu merak edilen, aynı zamanda çok sıkı bir mücadeleye sahne olması beklenen maçtı. Beylikbağı ile Bağdat karşı karşıya gelecekti. Bu sezonun flaş takımı Bağdat deplasmanda lider gitmişti, alacağı bir galibiyetle BAL’ın kapısını aralayacaktı. Ev sahibi takım ise kazanıp umutları yeşertmek istiyordu.

SERBEST VURUŞU KULLANDIRMADI

İlk yarı biterken Beylikbağı öne geçti, hemen sonra da 10 kişi kaldı. İkinci yarıda Bağdatspor bolca oyuncu değişikliğiyle eksik kalan rakibinin üzerine gitti, 4-5 net pozisyondan yararlanamadı. Daha doğru bir ifadeyle Beylikbağı kalecisi devleşti. Hakem Murat Ortaca 5 dakika uzatma gösterdi. Ancak uzatmalarda oyun durduğu için 2 dakika daha oynattı. Son saniyelerde Bağdatspor rakip yarı alanının ortalarında bir serbest atış kazandı. Doğal olarak Bağdatsporlu kaleci dahil tüm takım rakip ceza sahasına gitti, son şansı kullanma adına. Ancak tam o esnada hakem maçı bitirdi. Yani serbest vuruşun kullanılmasına izin vermedi.

BİTİŞ DÜĞÜNDEN SONRA YAŞANANLAR

Bitiş düdüğü sonrasında da olan oldu. Bağdatspor yöneticisi Gökhan Yeşilyurt büyük öfkeyle hakemin yanına gelip yumruk sallamış ancak hakem son anda kendini çekince yumruk omuzuna gelmiş. O esnada yine hakemin yanına gelen Bağdatspor’dan Gökhan Gülle hakeme tehditlerde bulunmuş. Polis memuru olan hakem Murat Ortaca hastaneden darp raporu alıp iki kişiden şikayetçi olmuş. Emniyet görevlileri iki ismi karakolu götürmüş, haklarında 6222’den işlem yapılacakmış. Muhtemelen 1 yıl seyirden men ve para cezası uygulanacak. Bu arada iki ismin Bağdatspor maçlarının oynadığı saatlerde karakola gidip imza vermeleri gibi bir yaptırım uygulanacakmış.

ORADA OLANLARLA KONUŞTUM

Yaşananlar bunlar. Diyenler olabilir, sen orada mıydın diye. Değildim ama gazetemiz adına görevli Kenan Meriç başta olmak üzere maçı izleyen taraflı, tarafsız en az 4-5 kişiyle görüştüm. Aldığım bilgileri aktardım. Bu arada unutmadan Beyliklağıspor takımının veya taraftarının olaylarda son derece sağduyulu davrandığını, en küçük bir fevri davranışta bulunmadığını belirteyim. Gerginlik iki takım arasında değil, Bağdatspor ile hakem arasında yaşandı. Yine önemli bir not: Görüntülere baktığımda Bağdatspor Başkanı Burak Kanpara ile deneyimli çalıştırıcısı Talip Yeşilyurt’un olayları bastırmak, ayırmak için çaba gösterdiğini gördüm.

HAKEMİN YAPTIĞI İŞ DEĞİL

Hem Beylikbağıspor camiasını, hem de Burak Kanpara ile Talip Hoca’yı sağduyuları için kutlamak gerektiğini düşünüyorum. Öncelikle büyük üzüntü içinde olduğumu söylemek isterim. Yakıştıramadım Bağdatspor’a. Hakem kardeşimizden başlarsak: Son anlarda serbest vuruşu verip kullanmadan maçı bitirmek hiç olmadı. Tamam, süre bitmiş, geçmiş olabilir ama o serbest atışın kullanmasına izin vermeliydi. Ciddi bir hata yaptı ve o hatası da ne yazık ki ortamı gerdi. Kuşkusuz bu hatasının karşılığında yumruk yemeyi, tehdit edilmeyi hak etmedi. Şükür ki yumruk isabet etmemiş, yine de kendisine geçmiş olsun diliyorum.

ANLIK KIZGINLIKLA FEVRİ DAVRANIŞ

Gökhan Yeşilyurt belli ki bir an kendine hakim olamayıp o yumruğu savurmuş. Aynı şekilde Gökhan Gülle kızgınlıkta tehditler savurmuş. Emin değilim ama sanıyorum ki hakemin polis memuru olduğunu bilmiyorlardı. Yoksa bu kadar ileri gitmezlerdi. Tamam son dakikada hakem hata yaptı da sonucu hakeme bağlamak, faturayı ona çıkarmak haksızlık. Rakip bir devre 10 kişi oynamış, böylesine önemli bir avantaj elde etmişsin, sonra en az 4-5 net fırsat bulmuş, kullanamamışsın. Böyle bir durumda kızılacak, tepki gösterilecek birileri varsa hakem değil, takımdır. Bağdatsporlu iki ismi kınıyorum.