Sertif Gökçe’yi bekleyen projeler...

Sertif Gökçe, büyük bir başarı hikâyesi yazarak tam 30 yıl sonra Derince Belediye Başkanı seçilecek, ilçeye CHP bayrağı dikti...



1994 yılından 31 Mart 2024 yılında kadar Derince ilçesini Refah Partisi, Fazilet Partisi ve bu iki partiden çıkan AK Partili Belediye Başkanları tarafından tam 30 yıl süreyle yönetildi...



31 Mart’ta yapılan yerel seçimde CHP Belediye Başkan Adayı olan Gökçe, ilçe belediye başkanı seçilme başarısını gösterdi...



Gökçe, mazbatasını alıp belediye binasına gidip görevi, AK Parti’den bir dönem belediye başkanlığı yapan ve ikinci dönem aday gösterilmeyen Zeki Aygün’den devraldı...



DERİNCE’DE 30 YIL SONRA BİR BELEDİYE BAŞKANI



Gökçe, 30 yıllık bir yapıyı değiştirmek için elbette ki acele etmeyecekti...



Sakin, hiçbir çalışan ve yöneticinin tepsini çekmeden, hukuki vicdanının sesini dinleyerek, zamanı iyi kullanarak kendi kadrosunu elbette ki oluşturmak için girişim başlatacaktı...



İlk olarak Aygün dönemindeki 4 belediye başkan yardımcısının yetkilerini aldı. Yerlerine şimdilik iki belediye başkan yardımcısı atadı.



Ardından Fen İşleri Müdürü ve Destek Hizmetleri Müdürlerini değiştirdi...

Derince Belediyesi’nin çiçeği burnunda yeni belediye başkanı Sertif Gökçe, süreç içerisinde kendi kadrosunu oluşturacak...



Ancak zamanını da kadrolarla uğraşarak geçirmemeli. Çünkü Gökçe’yi bekleyin projeler yatırımlar ve hizmetler var...



Yarım kalmış, projelerin 5 yıllık sürede tamamlaması, Gökçe’nin 2029’da yapılacak yerel seçimde başarı ve ikinci kez seçimi kazanma şansını artıracaktır...



Derince ilçesinde oturan bir gazeteci olarak daha önce bu sütunda ilçe ile ilgili birçok makale ve yazı kaleme aldım...



Yaşadığım ilçenin eksiği nedir, yapılması gereken nedir, iyi tarafı nedir, sorunu nedir; İlgilenirdim...



ALİ HAYDAR BULUT ÇOK ESER ÜRETTİ



Şunu itiraf etmeliyim ki, Derince’ ye 30 yılda en çok hizmet üreten, proje hayata geçiren belediye başkanı Ali Haydar Bulut’tur...



AK Parti, Bulut’u (2004-2009 ve 2014-2019) dönemleri arasında iki kez aday gösterdi ve iki kez seçimi kazandı.



Derince Harika Sahili, Derince Battı-Çıktı projeleri Bulut’un ilk dönemindeki en önemli eserleri. İkinci döneminde çok daha önemli projelere hayat verdi...



GENEL SEKRETER YARDIMCISI OLDU



Bulut, Derince’de bir başarı hikâyesi ortaya koymuş olacak ki, geçen dönem Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcılığına getirildi. Başkan Büyükakın’ın ikinci döneminde de Bulut, bu görevini sürdürecek...



Başkan Büyükakın, Bulut’a güveniyor olacak ki Afet İşleri Daire Başkanlığı, Fen İşleri Daire Başkanlığı, İtfaiye Daire Başkanlığı ve Kentsel Dönüşüm Daire Başkanlığı gibi Büyükşehir’in 4 önemli daire başkanlığı kendisine bağladı...



NÖBET SIRASI SERTİF GÖKÇE’DE



Derince ilçesinde oturan bir gazeteci olarak eski belediye başkanları Nihat Ergün, Ali Haydar Bulut, Halit Altuntaş, Aziz Alemdar ve son belediye başkanı Zeki Aygün’de ilçeye önemli hizmetler yaptığını söyleyebilirim...



Şimdi Derince’de nöbet sırası Sertif Gökçe’de. Başkan Gökçe, işinin kolay olmadığını kendisi de farkında. 150 bin nüfusu ve 17 mahallesi olan bir ilçenin belediye başkanı. Üstelik 30 yıllık bir yapının üzerine geldi.



Mevcut yapıyı dönüştürmek için elbette ki kendisine zaman tanınmalı...

Sertif Gökçe’nin baro başkanlığı gibi çok önemli ve kurumsal bir yöneticilik tecrübesi bulunuyor. Belediyeyi yönetirken çok zorlanacağını düşünmüyorum...



Yerel seçimden önce bu sütunda, “Göreve seçilecek belediye başkanını Derince’de bekleyen projeler ve yatırımlar var...” demiştim...

Nedir bunlar?

*Derince Eğitim Kampüs Projesi...

*Yeni Belediye Hizmet Binası Projesi...

*Derince Ahmet Yesevi Camii...

*Derince Liman Yolu TEM Bağlantısı Projesi...

*Sporcu Yetiştirme Merkezi Projesi...

*Deniz Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi...

*Yenikent Cemevi Binası...

*Derince Kaşkaldere Kavşağı Projesi...

* Polis Okulu...

*Derince’de yapılacak 650 yatak kapasiteli hastane...



Yukarıda yazdığım ve Derince sınırları içerisinde yapılan projelerin önemli kısmı, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan, yapımı devam eden ve yapılacak olan projelerdir...



Derince ilçesinin geleceğinde önemli sayılabilecek bu projeler ilçe sınırları içerisinde yapıldığı için kuşkusuz ki ilçe belediye başkanını da yakından ilgilendirecektir...



Büyükşehir Belediyesi ilçe belediyelerinin üst yönetimidir. Büyükşehir Belediyesi hangi ilçe sınırları içerisinde bir proje veya yatırım yapıyorsa bu aynı zamanda ilçe belediyesini de ilgilendirir...



Yerel yönetimin partisi olmaz...

Hizmetin partisi olmaz...

Geçtiğimiz günlerde bu sütunda yazdım, yine tekrarlıyorum. Sertif Gökçe, Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın ile uyumlu ve hoşgörüye dayalı olarak birlikte Derince’ ye hizmet edeceklerdir...





Evet;



Başkan Sertif Gökçe’yi ilçede bekleyen bu önemli projeler var. Gökçe, kendi döneminden önce başlanan, kişimi devam eden kimisi de halen başlanamayan bu projeleri kendi döneminde tamamlanması için elbette ki gayret gösterecektir...

Gökçe için sadece bunlar da değil, kendi seçim beyannamesinde açıkladığı projeleri de takip edecek ve beş yıllık sürede bitirmeyi hedefleyecektir...



CADDE SAKİNLERİNİN GÖKÇE’DEN İSTEĞİ VAR...



Bu kadar yoğun işi arasında başkan Gökçe’den bir özel ricam olacak:



Yenikent Adnan Kahveci Caddesi üzerinde oturuyorum. Caddenin alt yapısı eski başkan Aygün tarafından yapıldı. Ancak cadde asfaltlanmadı, yamalı bohça gibi duruyor.





Cadde üzerinde oturan komşular benden bir talepleri oldu. Caddenin asfaltlanması için başkan Aygün’e söylememi istemişlerdi. Bende komşuların talepleri yerine getirip konuyu bu sütunda yazmıştım.

Başkan Aygün bir gün sonra dönüş yaparak caddeyi asfaltlama sözü vermişti.



Aday gösterilmeyince sözünü de yerine getirmedi. Cadde yamalı bohça gibi halen duruyor.



Geçen gün komşular konuyu yeniden bana aktardılar. “Oyumuzu başkan Gökçe’ye verdik. Caddemizi asfaltlasın” diye beni sıkı sıkıya tembih ettiler.



Bende bu sütundan başkan Gökçe’yi, cadde sakinlerinin sözünü iletmiş olayım. Burada büyük bir iş yok. Caddenin uzunluğu sadece 300 metre civarında...

Başkan Gökçe, cadde sakinlerinin talebini yerine getirirse kendisine çok minnettar kalacaklar...