Kavga etmeye kalkan kaybeder.

Siyasetin doğasında çatışma vardır…

Muhalefetin doğasında da eleştirmek…

Ama millete hizmet etmenin doğasında da uzlaşmak, yardımlaşmak, paylaşmak, birlikte yapmak var. Hele de söz konusu olan belediye başkanlığı makamı ise orada kavga gürültü değil, proje, çözüm, hizmet kavramları öne çıkmalı.

Belediye başkanlığı koltuğu geleceğe dair kişisel politik hesapların sürdürülmesinin aracı değildir. Belediye başkanlığı koltuğu, kentin geleceğinin planlanmasının ve hayata geçirilmesinin aracıdır.

Bunları neden mi söylüyorum?

Anlatayım…

İKİ TİP BELEDİYECİLİK ANLAYIŞI VAR

Kocaeli’de iki tip belediye başkanlığı anlayışı var.

Birincisinin temsilcisi Tahir Büyükakın…

Tahir Başkan, 20 yıllık belediyecilik tecrübesi üzerine inşa edilmiş, kenti bilmekten gelen ihtiyaçlarını anlamaktan gelen bir süreç yönetimi ile kavgadan kaçınan ve hizmete odaklanan belediye başkanlığı anlayışını temsil ediyor.

İkincisi Fatma Kaplan Hürriyet…

Fatma Hanım, projeden çok muhalif vekillikten gelen tepki ve mağdur edebiyatı üzerinden kavga etmeyi seven, algı belediyeciliğini temsil ediyor.

Yanlış anlaşılmasın Fatma Hanım her meselesinde haksız demiyorum. Ama çözüm yollarında bildiği tek şeyin kavga, olduğunu söylüyorum.

Projelerle değil, mağdur olduğunu söyleyerek gündem olmaya çalıştığını söylüyorum.

BÜYÜKŞEHİR MECLİSİNİ KAVGA ZEMİNİ OLARAK KODLAMIŞ

Geçen 5 yılda Fatma Kaplan Hürriyet, İzmit Meclisi’ne odaklıydı. Kavgayı da orada ediyordu. Büyükşehir de ise çok sessizdi. Ama bu kez bakışını değiştirmişe benziyor. Hürriyet, İzmit Belediye Meclisinde daha sakin, bu dönem üstlendiği CHP Büyükşehir Grup Başkan Vekili göreviyle, Büyükşehir Meclisinde daha agresif bir görüntüye bürünmüş.

Geçen 5 yılda çok erken kendi iradesi dışında Kılıçdaroğlu ve Akşener’in de zorlaması ve gazlamasıyla Büyükşehir adaylığına oynayan ancak kazanmak imkansız olduğu ortaya çıkınca tekrar İzmit’e yönelen Hürriyet, son yerel seçim sonuçlarından sonra bu kez ilk günden kendi isteğiyle gözünü Kocaeli Büyükşehir’e dikmiş. Hatta il başkanının, parti örgütünün koyup açıklaması gereken yeni dönem hedefini herkesin üstüne çıkarak bayramda söyledi. “13-0 yapacağız” iddiasında bulundu. Ütopik olmasının ötesinde siyasetin şekli açısından da yanlıştı.

MEYDANI BOŞ BIRAKMAYACAKLAR

Hürriyet’in Grup Başkan vekilliği görevini de üstlenmesi de anlamlı.

Çünkü geçen dönem Büyükşehir Meclisinde neredeyse hiç konuşmamıştı. Belli ki bu dönem orayı bir mücadele alanı yapacak.

Ama canlı yayın talebinin Tahir Büyükakın’dan onay alması Hürriyet’e meydanın çok boş bırakılmayacağının da göstergesi diye düşünüyorum.

Doğrusu bendeniz orada siyasi çatışmadan ziyade hizmet için paslaşmayı görmek isterim.

Biraz açmak isterim…

TAHİR BÜYÜKAKIN KAVGADAN YANA DEĞİL

Bakın, Tahir Büyükakın, mazbatasını alırken “Polemik yapmaya kalkacaklar. Bunu biliyoruz. Geçtiğimiz dönemde hep böyle yaptılar. Biz bunlara hiçbir alet olmayacağız. Küskünlük, kırgınlık, kavga, gürültü bizden görmedi insanlar geçtiğimiz beş yılda. Önümüzdeki beş yılda da görmeyecekler. Bu kentin huzurunun teminatı biz olacağız. Geçtiğimiz beş yılda bu kentin kavga ortamına sürüklenmemesinin teminatı bizdik. Önümüzdeki dönemde de biz olacağız. Sadece siyasi polemiklerle kentin bir gelecek inşa edemeyeceğini biliyoruz. Muhalefetin sözlerinin tutulmayacağına eminim. Geçtiğimiz beş yılda tutulmayan sözler önümüzdeki beş yılda da tutulmayacak. Biz hiçbir zaman polemik yapmayı siyaset yapmanın bir biçimi olarak görmedik. Doğru da bulmadık. Gerekirse elbette söyleyeceğiz ve sessiz kalmayacağız. Bunu bilmelerinde fayda var” demişti. Yani o gerekmedikçe kavgadan yana değil…

Ama gerekirse de elbette Büyükakın da kavga eedecek, meydanı boş bırakmayacak.

FATMA HANIMIN ODAKLANMASI GEREKEN MESELELER VAR

Fatma Hanım anlatmaya çalıştığım gibi tam tersini düşünüyor. O kavgaya başladı bile…

O zaman söyleyeyim; Hürriyet istediği makama dair siyaset üretebilir ama aynı anda hizmet üretmek öncelikli görevi olmalı.

Bir- Fatma Hanım, 5 yıl sonranın seçimini hesaplayacağına ay sonu maaşların ödenmesini hesaplamalı…

İki- İzmit’in öncelikli ihtiyaçlarını hesaplamalı… Çünkü geçen dönem meclis çoğunluğu yoktu; yapamadığı her şey ile ilgili kolayca bir mazereti vardı. Bu dönem yok. Vatandaşın beklentisi de yüksek. Vatandaş hizmet istiyor. Daha doğru düzgün temizlik hizmetleri yapılamıyor. Araçların durumu ortada. Bizim gazetemize gelen şikayetlerin en büyüğü İzmit’teki temizlik sorunu…

Üç-Belediyenin esnafa olan borçlarını ödemeye odaklanmalı…

Dört- Belediyeye bir yatırım bütçesi oluşturmaya odaklanmalı…

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Sonuç, kavga zamanı değil, hizmet zamanı… Millet hizmet ister- bekler.

Kavga etmeye kalkan kaybeder.

Göreceksiniz.