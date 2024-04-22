Bu takım düşerse çok yazık olur…

Bu sezon Kocaelispor dışında futbolda profesyonel takımlarımız kümede kalma mücadelesi yapıyor.

Salon sporlarında da görüntü aynı…

İki yıldır düştü düşecek derken, Erkekler Basketbol 1.Lig’de yer alan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor son maçında Balıkesir Büyükşehir Belediyespor’a 69-66 mağlup oldu, küme düştü.

Erkekler Voleybol 1.Lig’de yer alan Kocaeli Büyükşehir Kağıtspor da, iki yıldır sezonu düşme hattının hemen üzerinde tamamlıyor.

Ne uzanıyor, ne kısalıyor.

Biz Süper Lig’e çıkmalarını beklerken, basketbolda küme düştük, voleybolda da 1.Lig’e demir attık…

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Kocaelispor’un Play-Off yarışı yaptığı ligde, 2.Lig’de Derincespor, 3.Lig’de de Darıca GB, ligde kalma mücadelesi yapıyor.

Darıca GB, geçen hafta sahasında Kuşadasıspor’u 1-0 yenip, bizi umutlandırmıştı.

Pazar günü de deplasmanda ligde iddiası olmayan Ağrıspor’u yeneceğini düşünüyorduk.

Ağrıspor’u yenmesi halinde bu hafta ligden düşmesi kesinleşen Akhisarspor’u konuk edecektik.

Bu maçı kazandığımızda büyük ihtimalle de küme de kalacaktık.

Ama olmadı…

Darıca GB yenildi, rakibi Bayburtspor da kazandı.

Puan farkı 3’e çıktı.

Son hafta Bayburtspor, deplasmanda ligin rahat takımı Fatsa Belediyespor ile oynayacak.

Onlara 1 puan bile yetiyor.

Darıca GB, belki de Pazar günü profesyonel ligde son maçını oynayacak.

Ne diyelim..

Bu takımı buralara düşürenler utansın!

… … …

Geçen yıl 3.Lig’den çıkan Derincespor, 2.Lig’de zor günler geçiriyordu.

Sezon başında yapılan hatalar.

Hem futbolcu, hem de teknik direktör tercihleri Derincespor’u hep düşme hattında tuttu.

Ligin ikinci yarısı başladıktan sonra takımın başına Taner Gülleri’nin gelmesiyle Derincespor toparlandı.

Derincespor, Taner Gülleri ile iç sahada çıktığı 5 maçın 4’ünü kazandı, bir maçta da berabere kaldı.

İki hafta önce Kastamonuspor’u elinden kaçırmıştı.

Taner Gülleri geldikten sonra Derincespor’un üç maçını izledim.

Çok keyif aldım.

Müthiş oynuyorlar.

Aslında sezon başında bu takım, bu kadro ve bu teknik ekiple inanın Play-Off’a oynardı.

Ne yazık kı, bu kadar güçlü, bu kadar iyi futbol oynayan bu takım düşme hattının hemen üzerinde..

Tehlikeyi yakından hissederek son iki haftaya giriyor…

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Derincespor, Pazar günü kendisi için çok kritik maçta Somaspor’u konuk etti.

Bu maçı mutlaka kazanmamız gerekiyordu.

Rakip tam bir proje takımı…

Yaş ortalaması 20-21 arasında.

Sadece kalecileri Muharrem Tunay 1995 doğumlu, bir de stoperleri Abdülkadir Öksüz 1999 doğumlu…

Diğer oyuncuların hepsi 2002-2003-2004 doğumlu gençler…

Son derece disiplinli oynuyorlar.

Maçı hiç bırakmadılar.

Kocaelispor altyapısında oynayan 2004 doğumlu Hakan Öztürk de ilk on birde sahaya çıktı…

Maçı izlerken keşke Kastamonu veya İskenderun gibi zirveye oynayan bir takımla karşılaşsaydık.

Bu kadar zorlanmazdık diye düşündüm…

… … …

Derincespor’da bu maç öncesinde Alpay Çelebi cezalı, diğer stoper Volkan Altınsoy da sakattı.

İki haftadır çalışmalara çıkmayan Volkan, maça yetiştirildi.

Bu güzel haberdi…

Derincespor sahaya kalede Hüseyin Yılmaz, defansta Hüseyin Karabey, Furkan Şeker, Volkan Altınsoy ve Ömer Canberk, orta sahada Hamza Ok, Fatih Cerlek, Alperen Pak, kanatlarda Taha Aydınlı ve Melik Derin, forvette Berat Ali Genç onbiri ile başladı.

Derincespor, diğer maçlara göre daha temkinliydi.

Yenecek bir golün telafi zor olurdu.

Çok kontrollü oynadık. Buna rağmen üçüncü bölgede bazen çok organize ataklar yaptık.

Belki çok fazla pozisyon bulamadık ama sahada çalışmış, iyi bir takım görüntüsü verdik.

İlk yarının son dakikasında da Hüseyin Karabey’in uzun pasında kalecileri ve defansları topu birbirine bırakınca, araya giren Melik Derin kafayla topu filelere gönderdi…

… … …

Derincespor, ilk yarıda attığı bu golle 1-0 kazandı.

Şimdi ligin kalan iki haftasına avantajlı giriyor.

Düşme hattının 2 puan üstünde, bu hafta deplasmanda Menemen FK ile oynayacak.

Derincespor, Menemenspor’u yenerse son hafta sahasında ligden düşen Denizlispor ile oynayacak.

Diğer maçların sonucuna göre de belki son hafta Denizlispor galibiyeti yetecek.

İşi sıkı tutup, Menemen’den puan çıkarmamız gerekiyor.

Bu takım ligde kalmalı.

Taner Gülleri ve çocukları, bunu gerçekten çok hak ediyorlar…