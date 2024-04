Büyükşehir, yapılarda izolatör zorunluluğu getirilmeli...

Ülkemizin yapılarını her şeyden önce insanımızın yaşamında risk taşımayan, sadece deprem değil, tüm doğal şartlara karşı dayanıklı ve başta enerji olmak üzere ülkemizin kaynaklarını tasarruf eden güvenli geleceğin yapılarına dönüştürecek birikime sahibiz...



Kamu, sivil toplum, üniversite ve tüm ilgililerin gerçekten ön şartsız el ele vermesi, uygun bir sistem etrafında birleşmesi ile güvenli, sürdürülebilir yapıyı doğuracak, yaşatacak iklimi birlikte oluşturabiliriz.



Çünkü Türkiye’nin deprem kuşağında olduğu gerçeğini artık idrak etmeliyiz...



İçinde yaşadığımız konutların, çalıştığımız yapıların daha güvenli olması, risksiz bir yaşamı hayatımıza yerleştirmek için

çağımızın getirdiği tüm teknolojik düzenekleri hayatımıza yerleştirmeliyiz...



Yapılarımızı daha güvenli yaptığımız zaman, hayatımızdaki riski azaltmış ve daha güvenli bir gelecek inşa etmiş olacağız...



Yapılarımızı güvenli yapmadığımız için yaşanan her depremde büyük yıkımlar ve can kayıpları veriyoruz...



Mesela yakın tarihimize bakalım:



Türkiye’yi yasa boğan Kahramanmaraş merkezli iki büyük deprem bölgedeki 11 ilde korkunç yıkımlara neden oldu...



Depremde binlerce bina yıkıldı. 60 bin civarında insan hayatını kaybetti. Yüzbinlerce insanımız da sakat kaldı...



Kahramanmaraş depremi bölgedeki depremin ardından binalarda depremin etkisini en aza indiren, ayakta kalmasını sağlayan ‘Sismik İzolatörler ’in konutlarda kullanılması yeniden gündem oldu...



Uzmanlar, izolatör kullanılan yapıların, şiddetli depremlerde yüksek koruma sağlayan bir yöntem olduğu görüşünde birleşiyor.





Depremden sonra televizyondan birçok uzman görüş dinlemiştim.

Bir uzmanın sistik izolatörlerle ilgili sözleri hafızamda yer etmişti...



İstanbul Başakşehir’de sismik izolatör kullanılarak yapılan konut projenin Teknik İşlerden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ömer Faruk Şentürk konuya ilişkin bilgi verirken şunları söylemişti:

“Sismik izolatörlerin amacı ivmenin binanın üst katlarına minimum derecede etki etmesini sağlamak. Bizler izolatörleri artık konut projelerinde kullanmaya başladık. En önemli katkısını deprem bölgesindeki şehir hastanelerinde gördük. İzolatör, şiddetli depremlerde yüksek koruma sağlayan bir yöntem.



Ülkemiz deprem kuşağında bulunuyor, yönetmelikler bunlara göre hazırlanıyor. Konutun yapılacağı zemin çok önemlidir. Zemine uygun yapılan statik proje ardından kalite kontrolden geçmiş doğru inşaat malzemesi, yapının projeye uygun inşa edilmesi ve sahada denetleme gibi faktörleri bir araya getirmek lazım...” demişti...





DEVLET ZORUNLU HALE GETİRMELİ...





Sismik İzolatör kullanılan yapıların depremlerde yıkılma riskinin çok az olduğu artık ispatlanmış bir gerçek...

Ancak devlet, izolatör sisteminin yapılarda kullanılmasını zorunlu hale getirmemiş...



Ancak isteyen firma, maliyetini de hesap ederek yaptığı konut projesinde izolatör kullanabilir. İstemeyen firma izolatör kullanmayabilir...

Madem Türkiye deprem kuşağında bir bölge, madem izolatör kullanılan yapılar daha sağlam ve güvenli; vatandaşının cam ve malından sorumlu olan devlet o zaman bunu zorunlu hale getirmesi gerekmez mi?



Depremde büyük yıkımlar ve can kayıpları yaşayan ülkemizde, yapılarda izolatör sisteminin zorunlu hale getirilmesi artık kaçınılmazdır...



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın sistemi zorunla hale getirilmesi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na yetki vermeli...

Sistem, yapılacak tüm yapılarda ve konutlarda zorunlu hale getirilmeli...



KOCAELİ’DEKİ YAPILARDA İZOLATÖR KULLANILMALI...



Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, Kahramanmaraş depreminden sonra “Dirençli Şehir Kocaeli” projesini başlatmış ve bu kapsamda yapılacak kentsel yenileme projesi çerçevesinde kentte toplam 315 bin bina taranmıştı...



Temel amaç insanların içinde yaşadıkları ve çalıştıkları yapıların güvenliğini ortaya koymaktır...



Kocaeli’nde bu dönem yerinde dönüşecek ve ada bazlı dönüşecek kentsel dönüşüm projeleri hızlanacaktır.



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, deprem kuşağının tam orta yerinde bulunan Kocaeli’ deki yapılarda izolatör zorunlu hale getirmeli. Dirençli şehirler kurmak istiyorsak izolatör sistemli yapılar artık şarttır...



Kocaeli’nde inşaat sistemi artık ciddiye alınmalıdır. Zemine uygun yapılan statik proje. Kalite kontrolden geçmiş doğru inşaat malzemesi. Yapının projeye uygun inşa edilmesi ve sahada denetleme gibi faktörler zorunlu hale getirilmeli ve işin ciddiye alınmalı gereken caydırıcı kararlar artık alınmalı...





17 AĞUSTOS 1999’DA BÜYÜK ACILAR YAŞADIK







17 Ağustos 1999 Gölcük merkezli depremde yaklaşık 40 bin civarında insanımızın hayatını kaybettiği, on binlerce konutun yıkılarak yerle bir olmasının tek sebebi; yapıların ve bina zeminlerinin sağlam olmamasıydı.



Çünkü o güne kadar yapılan yapılarda kurallara pek özen gösterilmemişti. Doğuda tarlasını satıp eline biraz para alıp gelenler bu şehirde müteahhit oldu. Artık bunun önüne geçilmeli...



Kocaeli deprem kuşağında... Başkan Büyükakın, şehr-i emin-i olduğu Kocaeli’nde yapıların sağlam, can ve mal kayıplarının yaşamaması için yapılarda izolatör zorunluluğu getirmeli. Büyükşehir Meclisi’nde bu konuda bir karar almalı...



Bu şehirde izolatör imalatını yapan EML firması var. Başta İstanbul ve diğer şehirlerde yapılan yapılara izolatör malzemesi veren bir firma. Üstelik ürettiği izolatör malzemeleri Avrupa standartlarında ve maliyeti ise uygun...



Şu bir gerçektir ki, yapılarda kullanılacak izolatör sistemi Kocaeli’nde artık kaçınılmaz ve zorunluluk gerektiriyor. İzolatör kullanılan ve doğru inşa edilmiş bir bina, şiddetli bir depreme maruz kaldığında, bina sakinlerinin hayatını kurtarmayı başarıyor ve yıkım engellenebiliyor...



Devletin amacı vatandaşının can ve mal güvenliğinden sorumlu değil mi?

Peki, neden izolatör sistemini zorunlu kılmıyoruz?



Bütün dünya bu sisteme geçmiş, biz neden halen bu sistemi devlet politikası haline getirmiyoruz? Dirençli şehirleri ancak bu sistemi zorunlu hale getirerek kurabiliriz...