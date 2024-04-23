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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

“Sizler geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız”
Adem Turgut

Adem Turgut

Çocuklar bana göre hayatın anlamı…

Eğer bir ortamda bir çocuk varsa, sahne onundur. Yıldız odur. Sohbetin sıcaklığını da çocuğun neşesi belirler. Eğer o iyi ve mutluysa herkes mutludur.

Çocuklar hayatın enerjisidir.

Çocuklar geleceğimizdir.

ATATÜRK ÇOCUKLARI ÇOK SEVİYORDU

Kuşkusuz Mustafa Kemal çocukları çok seviyordu.

Atatürk 1893 yılında daha 12 yaşında iken babasını kaybetmiş; hayatının ondan sonraki bölümünü “yetim” olarak sürdürmüş bir liderden bahsediyoruz. Bu nedenle çocukları çok seviyor, özellikle kimsesiz çocuklara sahip çıkıyordu. Atatürk’ün 8 tane manevi çocuğu vardı. Büyük önder, “Vatanı korumak çocukları korumakla başlar” diyordu. Atatürk, yeni kurulan Cumhuriyetin kalıcılığı için gençlere ve çocuklara çok güveniyor ve önemsiyordu.

Bugün 23 Nisan…

TBMM'nin açılışının 104. yıl dönümü

Ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı…

23 Nisan bir milletin kendini yönetme iradesini TBMM aracılığıyla eline aldığı gün ve kurtuluştan sonra ona katılan özel anlamıyla iradenin çocuklara emanet edildiği gün.

TOPLUMUN GELECEĞİ ÇOCUKLAR

Yazımı günün ilk saatlerinde yazıyorum. Yazımı bitirdikten sonra oğlum Çınar Ege’nin okulundaki 23 Nisan gösterisini izlemek için gideceğim…

Evet, bugünün iki anlamı var ve 23 Nisan, ilk defa 1921'de çıkarılan bir kanunla "Hakimiyet-i Milliye Bayramı" ilan edilmişti ama sonrasında 23 Nisan, “çocuk” oldu…

Çocukların ağır bastığı bir bayrama dönüştü.

23 Nisan Atatürk'ün hamiliğini yaptığı Himaye-i Etfal Cemiyeti öncülüğünde zamanla önce fiilen, sonra resmen bir çocuk bayramına dönüştü. 1929’da Atatürk 23 Nisan’ı resmen çocuklara armağan etti. Çünkü bir toplumun ilelebet yaşaması da geleceği çocuklara vereceği değer de saklı.

ÇOCUKLARIMIZA ÖNEM VERMELİYİZ

Biz de çocuklarımıza ekstra önem vermeliyiz.

Hayattaki en büyük zenginliğimiz onlar… Bütün gayretimiz onların geleceklerini en iyi şekilde kurgulamak.

Bir toplumun geleceği de çocuklarıdır. Öyleyse çocuklarımız için başta iyi, adil ve modern eğitim olmak üzere her şeyi yapmalıyız.

ATATÜRK’ÜN ÇOCUKLARA ÖĞÜDÜ

Ya çocuklar…

Onlar da bugünü Atatürk’ü, Cumhuriyeti, vatan sevgisini anlamak için kullansınlar

küçük yüreklerin o büyük liderin kendilerine verdiği büyük sorumluluğu anlamak için kullansınlar.

Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün şu öğüdünü çocuklarımız hiç unutmamalı:

"Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı ve ikbal ışığısınız. Memleketi asıl ışığa boğacak olan sizsiniz. Kendinizin ne kadar önemli, değerli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şey bekliyoruz."

Çocuklar vatanın geleceği sizlere emanet…

Bu vesileyle Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet, minnet ve şükranla anıyorum.  23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız kutlu olsun.

 

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