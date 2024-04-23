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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Emir Ortakaya’ya yakışmadı…
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Hafta sonu Çorumspor ve Sakaryaspor kazandı.

Bizde üçüncülük iddiamızı sürdürmemiz için Pazartesi akşamı düşme hattındaki Ümraniyespor’u yenmemiz gerekiyordu.

Rakibimiz de kazanmak için sahaya çıktığı için bol pozisyonlu bir maç oldu.

İki takımda atak oynadı, orta sahayı çok kolay geçti.

Kocaelispor’da ilk yarıda Ramil’in şutu vardı, kaleci kurtardı.

Vukoviç kaçırdı.

Ümraniyespor’un da ilk yarıda iki pozisyonu vardı, Gökhan Değirmenci başarılıydı…

… … …

Maç iki takıma da gidip geliyordu.

Son 30 dakika golü atanın kazanacağı bir maça döndü.

Beridze oyuna girdikten sonra sol kanatı çok etkili kullandı.

 Gürcü oyuncu 2-3 kez topları getirdi, ceza sahasında arkadaşlarını buluşturamadı.

Maçın 67.dakikasında biz hata yaptık, Ümraniyespor öne geçti.

Bu sezon takımın en formda, en etkili ve takıma en çok katkı sağlayan ismi Emir Ortakaya ceza sahası içinde o kadar basit ve acemice çalım yedi ki, ev sahibi ekipte Emre Can bunu iyi değerlendirdi, Ümraniyespor’u 1-0 öne geçirdi.

90 dakikayı tamamen Emir Ortakaya’ya da yıkmak istemiyorum.

Ancak böyle bir maçta Emir gibi oyuncu bu hatayı yapmamalıydı…

… … …

Bu maçta faturayı sadece Emir’e kesmek doğru değil.

Emir belki maçta bir kez hata yaptı, o o da gol oldu.

Maç içinde 90 dakika gezinen futbolcularımız çoktu…

Amaral ve Candeias çok etkisizdi.

Özellikle Amaral, topları hiç kullanamadı.

Takımın 10 numarası ama oyundan çıkan kadar ceza sahasına bile giremedi.

İlk yarıda uzaktan attığı çok gereksiz şutları vardı. Üçüncü bölgede takımı organize edemedi.

Candeias da aynı şekilde.

Serbest vuruşlarda kaleyi bulamadı.

Korner atışlarında da takım olarak çok etkili değildik.

Candeias’a penaltı dışında serbest atış kullandırmamak gerekiyor…

Amaral ve Candeias’ın aynı anda kötü olması, takımın hücum gücünü çok azalttı.

… … …

Ve Mustafa Gürsel…

Geldiğinden beri takıma pozitif anlamda bir katkısı olmadı.

Ligin sonu geldi, hala arayışta.

Ben en çok Duhan Aksu’yu oyunda nasıl tuttu, bunu çok merak ediyorum.

Rakip takımın sol beki Emre Kaplan’ı izliyorum, bir de Duhan Aksu’yu…

Biz bu transferleri nasıl yapıyoruz, kim yapıyor? Biz niye Emre Kaplan gibi oyuncular bulamıyoruz…

Duhan top ayağına geldiği zaman öne oynamayıp, devamlı yan pas yaptı.

Takımın öne çıkaramadı.

Bu oyuncunun savunması zayıftı, sarınım topu iyi kullanıyor diye oynatılıyor.

Ümraniyespor maçında bir tane bile final pası yapamadı, sorumluluk alamadı…

… … …

Ertuğrul Sağlam gidip, Mustafa Gürsel gelince bizim takımın başarılı olacağına inancım çok azdı.

Sonra ki haftalarda umudum hiç kalmamıştı.

Ümraniyespor maçından sonra bırakın üçüncülüğü Play-Off’a girmemiz bile zorlaştı.

Biz bu teknik ekipte kalan üç maçta çok zor puan alırız…

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Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

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Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

Yorumlar

(3)
03

Korfezli Savasci - Mra. M altiparmak firat gül. Ertuğrul saglam Mustafa gursel hepsi. 4231 sistemiyle oynuyor yani COP bu sistemde top rakipte gol kalemizde sezon başı. 442 352 oynatan senol CAN hocayı getirseydik güle oynaya liderdik

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:37
02

Derdo - EMİR RESMEN TAKIMI SABOTE ETTİ.KİRALIK OYUNCUYA GÜVENMİYECEKSİN ARKADAŞ!!!

Yanıtla . 0Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:30
01

Serhat - Dün 9 kişi oynadık Duhan aksu ve candeas yoktu.

Emir bayadir stoper oynamıyor orta sahada oynaya oynaya savunma yapmayı da unutmuş

Bu hocayı hemen gondermezsek olay off ta eleniriz.

Yazık harcanan paralara engin koyunve menajer Tarık yanlarına yönetici hayalperest başkan adayı Veli beyide alarak kına yakabilirler

Yanıtla . 4Beğen . 0Beğenme 23 Nisan 00:14
Diğer 1 Yorumu Göster

Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Sitemizin Topluluk Kurallarına uymayan yorumlar yayınlanmaz. Yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

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