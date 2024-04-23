Emir Ortakaya’ya yakışmadı…

Hafta sonu Çorumspor ve Sakaryaspor kazandı.

Bizde üçüncülük iddiamızı sürdürmemiz için Pazartesi akşamı düşme hattındaki Ümraniyespor’u yenmemiz gerekiyordu.

Rakibimiz de kazanmak için sahaya çıktığı için bol pozisyonlu bir maç oldu.

İki takımda atak oynadı, orta sahayı çok kolay geçti.

Kocaelispor’da ilk yarıda Ramil’in şutu vardı, kaleci kurtardı.

Vukoviç kaçırdı.

Ümraniyespor’un da ilk yarıda iki pozisyonu vardı, Gökhan Değirmenci başarılıydı…

… … …

Maç iki takıma da gidip geliyordu.

Son 30 dakika golü atanın kazanacağı bir maça döndü.

Beridze oyuna girdikten sonra sol kanatı çok etkili kullandı.

Gürcü oyuncu 2-3 kez topları getirdi, ceza sahasında arkadaşlarını buluşturamadı.

Maçın 67.dakikasında biz hata yaptık, Ümraniyespor öne geçti.

Bu sezon takımın en formda, en etkili ve takıma en çok katkı sağlayan ismi Emir Ortakaya ceza sahası içinde o kadar basit ve acemice çalım yedi ki, ev sahibi ekipte Emre Can bunu iyi değerlendirdi, Ümraniyespor’u 1-0 öne geçirdi.

90 dakikayı tamamen Emir Ortakaya’ya da yıkmak istemiyorum.

Ancak böyle bir maçta Emir gibi oyuncu bu hatayı yapmamalıydı…

… … …

Bu maçta faturayı sadece Emir’e kesmek doğru değil.

Emir belki maçta bir kez hata yaptı, o o da gol oldu.

Maç içinde 90 dakika gezinen futbolcularımız çoktu…

Amaral ve Candeias çok etkisizdi.

Özellikle Amaral, topları hiç kullanamadı.

Takımın 10 numarası ama oyundan çıkan kadar ceza sahasına bile giremedi.

İlk yarıda uzaktan attığı çok gereksiz şutları vardı. Üçüncü bölgede takımı organize edemedi.

Candeias da aynı şekilde.

Serbest vuruşlarda kaleyi bulamadı.

Korner atışlarında da takım olarak çok etkili değildik.

Candeias’a penaltı dışında serbest atış kullandırmamak gerekiyor…

Amaral ve Candeias’ın aynı anda kötü olması, takımın hücum gücünü çok azalttı.

… … …

Ve Mustafa Gürsel…

Geldiğinden beri takıma pozitif anlamda bir katkısı olmadı.

Ligin sonu geldi, hala arayışta.

Ben en çok Duhan Aksu’yu oyunda nasıl tuttu, bunu çok merak ediyorum.

Rakip takımın sol beki Emre Kaplan’ı izliyorum, bir de Duhan Aksu’yu…

Biz bu transferleri nasıl yapıyoruz, kim yapıyor? Biz niye Emre Kaplan gibi oyuncular bulamıyoruz…

Duhan top ayağına geldiği zaman öne oynamayıp, devamlı yan pas yaptı.

Takımın öne çıkaramadı.

Bu oyuncunun savunması zayıftı, sarınım topu iyi kullanıyor diye oynatılıyor.

Ümraniyespor maçında bir tane bile final pası yapamadı, sorumluluk alamadı…

… … …

Ertuğrul Sağlam gidip, Mustafa Gürsel gelince bizim takımın başarılı olacağına inancım çok azdı.

Sonra ki haftalarda umudum hiç kalmamıştı.

Ümraniyespor maçından sonra bırakın üçüncülüğü Play-Off’a girmemiz bile zorlaştı.

Biz bu teknik ekipte kalan üç maçta çok zor puan alırız…