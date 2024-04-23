Tutanımız var atanımız yok!

Tüm rakiplerin kazandığı haftada avantajlı konumumuzu sürdürmek için dün akşam can derdinde olan Ümraniye karşısına mutlak 3 puan için çıktık. Ev sahibi kulübün yönetimi ilgi olsun umuduyla maçı ücretsiz yapınca tribünlerin büyük bölümü doldu. Kocaelispor taraftarı ise kendilerine ayrılan yerden takımlarına destek oldular.

Saha zemini olabildiğince güzeldi.

BEKLENEN KADRO

Kocaelispor teknik direktörü Mustafa Gürsel’in sahaya sürdüğü kadroyu ve dizilişi görünce sanıyorum hepimiz, “İşte budur” dedik. Emir olması gereken stoperde, Vukovic haftalar sonra hak ettiği 11’de. Gürsel 6 numara pozisyonunda Yusuf Cihat, 8 numarada Hırvat futbolcuya görev verdi. Ki, hafta içi o mesajı vermişti. Kanatta Beridze’yi gelmeye saklayan deneyimli teknik adam beklendiği gibi oyuna Barış ile başladı. Kocaelispor en ideal 11’i, doğru dizilişle sahadaydı. Sakatlığı geçen Giorgi haftalar sonra yedekler arasındaydı.

ÜST ÜSTE POZİSYONLAR

İlk 10 dakikada oyunun kontrolü bizdeydi. 5. Dakikada Amaral yay üzerinde iyi vursa takımını erken öne geçirebilirdi. İlk 10 dakikadan sonra ev sahibi oyunda dengeyi sağlayıp uzaktan şutlarla etkili olmaya çalıştı. 8 dakika içinde üç şut girişimleri sonuçsuz kaldı. 20’inci dakikaya giderken Candeias’ın sert şutunu kaleci güçlükle kornere attı. İlk yarım saate doğru üst üste iki fırsatı kullanamadık. Önce Ramil karşı karşıya kaleciyi geçemedi, hemen sonra Vukovic’in kafasında top yan direğin dininden auta gitti. 2 dakika geçmemişti ki yine Ramil plase bir vuruş yaptı, kaleci parmaklarının ucuyla golü çıkardı.

DİREKTEN DÖNDÜ

Kalesindeki tehlikeleri savuşturan ev sahibi 33’de gole yaklaştı. Sağdan yapılan ortada Hasan kale önünde kafayı vurdu, Gökhan müthiş çıkardı dönen topu İlhan tamamlamak istedi meşin yuvarlak üst direkten geri geldi. İlk yarının sonlarında tempo bir hayli yükseldi. Devrenin uzatma dakikasında ev sahibi soldan organize geldi, son vuruşta top yandan auta gitti. İlk yarı golsüz geçildi. Bu yarıda başa baş mücadele, istekli oyun vardı, daha fazla pozisyon üreten bizdik.

GÖKHAN ÇIKARDI, RAMİL ATAMADI

İkinci yarı tempolu başladı. 50.dakikada kalabalık adamla hücuma çıkınca ani gelişen rakip atağında az kalsın golü yiyorduk. Yakın mesafeli vuruşta Gökhan mutlak golü çıkardı. 1 dakika sonra Ramil ile fırsat bulduk, yine değerlendiremedik. Azeri futbolcunun vuruşunda top yan ağlarda kaldı. Temsilcimiz 53’te net pozisyonda golü yapamadı. Ramil kaleciden sıyrılıp yerden kesti, kale önünde Vukovic dokunamadı.

ATAMAYANA ATTILAR

Dakikalar 59’u gösterirken Candeias yaya kadar indi, tam vuracakken düşürüldü. Frikikten sonuç gelmedi. İlk 1 saat geçilirken Vukovic yerini Beridze’ye bıraktı. Candeias orta sahaya geçti. 63’te Ramil soldan çok etkili geldi, kaleciyle karşı karşıya son vuruşu yapamadı. 67’de Amaral’ın şutunu kaleci çıkardı, rakip soldan kontratağa çıktı. Emrecan içeriye girip topu köşeden ağlarımıza gönderdi. Son 15 dakikaya gidilirken kenar yönetim iki hamle birden yaptı Cem ile Oğuz’u sahaya sürdü.

BASKI VAR, POZİSYON YOK

Yenik duruma düştükten sonra baskı kurduk ama kalabalık adamla kapanan rakip önünde pozisyon üretemedik. 85’de ev sahibi ikinciyi bulup fişi çekebilirdi, yapamadı. Bu dakikada Gürsel son kozlarını sahaya sürdü, Giorgi ile Atila oyundaydı. Rakip Kocaelispor hızını kesmek için sürekli oyuncu değişikliğine gitti. Uzatmanın ilk dakikasında gol diye ayağa kalktığımız pozisyonlarda önce Cem, sonra Ramil’in vuruşlarından sonuç alamadık.

Çok üzgünüz. Böyle bir sonuç beklemiyorduk. Yine olmadı, yine gol atamadık, yine puan alamadık Ümraniye karşısında makus talihimizi yenemedik. Takım eski maçlara göre iyi mücadele etti, istedi, sayısız pozisyona girdi ama o gol gelmeyince daha doğru ifadeyle iyi bir golcünüz olmayınca yenilgi kaçınılmaz oldu. Üçüncülük şansını büyük ölçüde teptik, artık tek hedef ilk 7’de sezonu bitirip umutları Play-Off’a taşımak.