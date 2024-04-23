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Makale Yazısı-

Ümraniye’de korktuğumuz oldu
Murat Köprücü

Murat Köprücü

Ümraniye’ye iki sezonda dört maçta da yenildik.

Hem içerde hem dışarda yenilirken, toplam 8 gol yedik, hiç gol atamadık.

Tam anlamıyla kabus gibi bir rakip oldu bize..

Maça Gökhan- M.Yılmaz - Yusuf Abdioğlu- Emir - Duhan- Vukovic- Cihat - Amaral- Candeias- Barış- Şeydayev 11’i ile başladık.

 Vukovic nihayet 11’deydi…

… … …

İlk devre  Şeydayev, Vukovic , Barış ve Amaral ile pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik.

Kalemizde de üç net pozisyon verdik. Bu pozisyonların hepsinde Gökhan başarılıydı.

Özellikle Şeydayev'in 28 ve 31. dakikalarda , Vukovic'ın 34. dakikada kaçırdığı pozisyonlar gol olmalıydı.

Candeias , Amaral, Barış, Cihat ve Şeydayev iyi bir görüntü vermediler.

Özellikle Candeias’in maç boyu yaptığı sınırlı hareketler kendine ve takıma zarar vermekten başka bir işe yaramıyor.

Devre berabere biterken iki takım da gole yakın görüntüdeydi.

 İkinci devrenin başında Barış’ın pası ile rakip kale önünde net golü kaçıran yine Şeydayev’di.

Maç boyu birçok pozisyon yakalayan Şeydayev’ın gol atması için Giresun maçındaki gibi boş kaleye bir pozisyon mu olması lazım?

 Ümraniye maçında kaçırdığı goller bu oyuncu ya dair ümitlerimi kırdı.

Biz Tayland’dan transfer ettigimiz yabancı santraforumuzun kaçırdığı gollere yanarken, Ümraniye’nin Somaspor’dan aldığı forveti Emrecan, Emir yanında 30 met koştuktan sonra onu hali sahadaymış gibi geçtikten sonra 67 inci dakikada golü attı…

Çok üzücü, yemememiz gereken bir gol yedik.

Rakip gol vuruşunu yaparken etrafında Emir, M.Yılmaz ve Yusuf Abdioğlu vardi. Özellikle gol olduğu anda M.Yılmaz'ın pozisyonu bırakıp yere yatması içimi sızlattı.

Ümraniye 67 inci dakikada öne geçtikten sonra iyice kapandı. Yabancı stoperleri Glumac ve Cavare ile Gençlerbirliğinde yediği hatalı gollerle oradan gönderilen  kaleci Ubeyd, hatasız bir 90 dakika oynadılar.

… … …

Mustafa Gürsel'in ikinci devrede Beridze ve Cem Ekinci hamleleri oldu. Beridze yı alırken çıkan oyuncunun Vukovic olması ilginçti. Yenik duruma düştükten sonra baskı yapsak da net pozisyon bulamadık.

Son anlarda yine  Şeydayev 'ın kaçırdığı bir pozisyon yaşandı. Yediğimiz üzücü golü çıkaramadık ve düşme mücadelesi veren Ümraniye’ye mağlup olmaktan kurtulamadık.

Bu mağlubiyet 3’üncülük yarıda geride kalmamıza yol açtı. 

akım iyi oynamıyor. Ümraniye önünde takımın en iyisi Gökhan’dı. Defans hattımız güven vermiyor.

Portekizliler kötü, oynaması için baskı olan Vukovic kötü, hücum şansımız  Barış ve  Şeydayev 'ın yetersiz performansına teslim.

… … …

Kalan üç maçımız da play off hattındaki rakiplerle .Ümraniye önündeki takım bu maçlar için hiç de umut vermiyor..

Son olarak Candeias ve Emir için birşeyler yazayım.

 Candeias Göztepe maçındaki tarihi penaltıları atsa da haftalardır sahada hiçbir şey yapmıyor. Rakiplere gaddarca müdahaleler yapmak dışında katkısı yok. Emir’i sezon genelinde tebrik etmek gerekirse de Ümraniye’den yediğimiz goldeki çaresizligi çok üzücüydü.

Yediğimiz gol hakkında ne düşünüyor bilmek isterdim.

O pozisyonu tekrar seyretsin.

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