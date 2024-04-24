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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Ücretsiz olsun ama pislik de götürmesin!
Cemalettin Öztürk

Cemalettin Öztürk

Batı ülkeleri, gelişen dijital teknolojide başka neler yapılabiliriz diye kafa yoruyor...
Ortadoğu, İsrail katliamı konuşuyor...
İzmit’te ise 9 TL olmuş tuvalet ücreti tartışılıyor(!)

Tartışmayı yaratan, büyüten İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet’in kendisi...

Kentin yerel gazeteleri, kentin gözü kulağıdır. Halkın bilgilendirmek konusunda olmazsa olmazıdır...

Kocaeli’nin en çok okunan, en çok güven duyulan medya grubu olan Özgür Kocaeli gazetesi, 6 Nisan günü İzmit’te Fevziye Cami bahçesindeki umuma açık tuvaletlerin ücretinin
7 TL’den 9 TL’ye çıkarıldığını duyurdu.

Haber, www.ozgurkocaeli.com.tr Web internet sitemizde yayınlandıktan sadece dakikalar sonra İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyetsosyal medya hesabından gazetemizi hedef alan paylaşım da bulundu...

Ücretsiz olsun ama pislik de götürmesin!


HABERCİLİK YAPTIK...

Oysa bizim yazdığımız haberde bir yanlış yoktu. Karalama ve itham da yoktu!

Biz sadece umuma açık Fevziye Cami tuvaletlerin ihalesinin hikâyesini yazmıştık.
İhalenin eski İzmit Belediye Başkanı Nevzat Doğan döneminde yapıldığını, ihalenin 8 yıllık yapıldığını ve ihalenin de 2026 yılında sona ereceğini yazmıştık...

İzmit Belediyesi’nin uhdesinde bulunan umuma açık tuvaletin işletmecisinin ülkedeki ekonomik koşulları göz önünde bulundurarak tuvalet ücretini 7 TL’den 9 TL’ye çıkarttığını belirttik...

Yerel bir gazete için bu haberdir...

Kamu görevimizi yaparak yapılan tuvalet ücret zammını kamuoyuna duyurduk sadece...

Ücretsiz olsun ama pislik de götürmesin!



İZMİT BELEDİYESİNİ SUÇLAMADIK!

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet, 3 yıl milletvekilliği, 5 yıl belediye başkanlığı yapmış. 31 Mart’ta yapılan yerel seçimde ikinci bir 5 yıl daha İzmit Belediye Başkanı seçildi.

Bu kadar sürede bir siyasetçinin tecrübe kazanması gerekir. Daha akil olması ve davranması gerekir...


Üstelik biz, tuvalet ücret zammı üzerinden İzmit Belediye Başkanını da eleştirmedik.
İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet tuvalet ücretini 9 TL’ye çıkarttı” şeklinde de yazmadık!

Başkan Hürriyet bu haberimiz karşısında ne yaptı?
Yaptığımız haberi okumadan veya haberin içeriğini anlamadan, gazetemizi hedef alan paylaşım yaptı! 

Kendisine önerimdir!

Bir belediye başkanı, belediyeyi ilgilendiren haberler yapılınca kendisi değil, belediyenin basın müdürünü veya basın danışmanına talimat verir çıkan haberle ilgili bir kamuoyu duyurusu yayınlatmasını ister...
 
Doğru olan budur.


Hırs ve kibir küpüne dönüşmüş Başkan Hürriyet, cep telefonundan sosyal medyasından paylaşımı kendisi yapıyor!

Yaptığı profesyonellik değil, doğru bir iletişim tarzı hiç değil!

İHALEYİ FES EDECEK!

Başkan Hürriyet, gazetemizle ilgili yaptığı paylaşımın ardından basın kuruluşlarına ikinci bir açıklama daha yaptı. “Fevziye Cami tuvaletin ihalesini fes etmek ve ücretsiz yapmak için 20 Nisan Cumartesi günü yapılacak ilk meclis toplantısında konuyu gündeme getireceğim...” dedi.

Yaptığı açıklama gazetemizde de yayınlandı...

Geçtiğimiz Cumartesi günü İzmit Belediye Meclisi yapıldı.
Fevziye Camii Tuvaleti ihalesinin iptali gündeme alındı. İptal kararı çıkmadı. İptal teklifi mecliste görüşüldükten sonra ilgili komisyona havale edildi...

 

Komisyon, sözleşmesi 2026 yılında bitecek olan tuvalet ihalesinin iptali için en uygun hukuki kılıfı bulacak.

Yani, Mayıs ayında yapılacak İzmit Belediye Meclisi’nin ikinci oturumunda tuvalet ihalesi, bir aksilik çıkmaz ise mecliste oylanıp ya oy çokluğu ya da oy birliğiyle yüksek ihtimal iptal edilecek!

Ücretsiz olsun ama pislik de götürmesin!

 

ÜCRETSİZ YAPILACAK!

Fevziye Cami İzmit’in en kalabalık bölgede bulunuyor. Umuma açık cami tuvaleti yoğun olarak kullanılan bir yer. Bakımı ve hijyen olması çok önemli...

Başkan Hürriyet, bir kere hırs yaptı ya Fevziye Camii tuvaletleri ihalesini fes ettikten sonra “ÜCRETSİZ” yapacak...

Tuvaletin ücretsiz yapılmasına karşı değilim. Bilakis ücretsiz olmasını isterim...

Tuvalet ücretsiz yapıldığında işletmecisi belediye olacak.
Buraya eleman koymadan olmaz. Üstelik burada hem kadın hem de erkek tuvaletleri var. Belediye, en azında 6 veya 8 kadar personeli burada görevlendirmeli.
Tuvaletler temizlenecek-yıkanacak-silinecek, biten peçeler alınıp yerlerine konulacak, sıvı savunlar konulacak.
Tuvalete girecek vatandaşın içi gitmeyecek, midesi bulanmayacak, içinden küfür etmeyecek, beddua etmeyecek, böğürmeyecek...

TUVALETLER TEMİZ OLMALI...

Yukarıda yazdıklarım başlı başına bir maliyet aslında...
Bu maliyeti eskiden tuvaletin ihalesini alan işletmeci karşılıyordu. Tüm bu giderler ihale bedelinin içeresindeydi...
Tuvaletler ücretsiz olursa bu maliyeti İzmit Belediyesi karşılayacak!

Şehirde umuma açık tuvaletlerin ücretsiz olmasından yanayım. Avrupa ülkelerinde de tuvaletler ücretsiz.

Ama...

Fevziye Cami tuvaleti ücretsiz olacaksa; Cumhuriyet Parkı’ndaki tuvaletler gibi olmasın!

Cumhuriyet Parkı’ndaki tuvalet ücretsiz...
İzmit Belediyesi işletiyor. Ancak burayla ilgili yakın tarihe kadar her gün onlarca şikâyet gazetemize geliyordu. Tuvaletin pisliğinden, berbat halinden ve sularının akmayışından vatandaş tepki gösteriyordu, isyan ediyordu!

Vatandaş bu tuvalete gidemez olmuştu...

Bakınız İzmit Belediyesi Yeni Cuma Cami tuvaletlerini yeni yaptı ve ücretsiz yaptı. Ancak bu tuvaletlerin bakımsızlığıyla ilgili şikâyetler gelmeye başladı.

Görevlendirilen İzmit Belediyesi elemanları gereken özeni göstermiyor!

Sözün özü şudur;

Fevziye Cami tuvaletleri ücretsiz yapıldığında, tuvaletler, Cumhuriyet Parkı’ndaki tuvaletler gibi pislik götürmemeli...
 

 

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Yazar Cemalettin Öztürk - Mesaj Gönder --- Okunma

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