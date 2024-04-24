Kocaelispor kimle ve nasıl başarabilir

Olmadı…

Doğrudan Süper Lige çıkma hedefi ile başladığımız ligde umutlarımızı bir bir kaybediyoruz.

Uzun zaman ilk ikide yer aldık ve doğrudan çıkma umudumuz vardı. O gitti…

Şimdi de ligi üçüncü sırada bitirip doğrudan Play off finali oynama umutlarımızı neredeyse sıfırladık.

Ümraniyespor’un başında bizi farklı yenen Mustafa Gürsel, bu kez Yeşil Siyahlıların başında maça çıktı ama kaybetti. 67. dakikada sol kanattan gelişen Ümraniyespor atağında Emrecan Bulut golü buldu, biz hayallerimizi kaybettik.

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Ligde altıncı sıraya geriledik. Kayıplara rağmen ilk 7 içinde kalıp Play-off’lara gidecek gibiyiz ama oynadığımız futbol ile bir arpa boyu yol gitmemiz mümkün görünmüyor.

Zaten, bu sene birkaç maç dışında iyi futbol oynamadık, iki Göztepe maçı, deplasmandaki Bandırma ve içerdeki Eyüpspor maçları tamam ama geri kalan maçlarda iyi değildik.

Değildik ama mücadele ediyorduk.

Eyüpspor maçından sonra ne olduysa mücadele gücümüz de kalmadı.

Ne teknik adam değişikliği çare oldu ne de başkan…

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Evet lig bitmedi ama artık gelecek seneyi de düşünmek lazım…

Kulübün yeni yörüngesini belirlemek lazım.

Hatırlayın, önce Ertuğrul Sağlam gitti ardından Engin Koyun…

Gençlerbirliği mağlubiyetinin ardından Hodri Meydan taraftar grubunun istifasını sert açıklamayla talep ettiği kulüp başkanı Engin Koyun, “Bırakıyorum” demişti.

O gitti Recep Durul geldi.

Kocaelispor’da kongre tarihi de belli oldu. İlk oturum 28 Nisan tarihinde çoğunluğun sağlanamaması durumunda ise bir sonraki oturum çoğunluğa bakılmaksızın 9 Haziran tarihinde yapılacak.

Teknik olarak bir şey kalmadı.

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Peki kim bu geminin direksiyonunda olacak?

Recep Durul’un yanı sıra Ulaş Yıldız da başkanlığı istiyor.

Ama projeleri ne?

Ne vaat ediyorlar belli değil. Bilmiyoruz.

Benim bildiğim bir şey var, bu kulübün, bu camianın iyi bir vizyona ve o vizyonu gerçekleştirecek plan, bütçe ve süreç yönetimine ihtiyaç var.

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Evet, takımımız Süper Lig şansını son umut kırıntısına kadar kovalasın ama camiada geleceğimizin nasıl şekilleneceğine dair umudu kovalamalı…

Kongre öncesi Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın’dan başlayarak en küçük taraftara kadar herkes düşünmeli…

Kimle ve nasıl başaracağız?

Zamanı geldi.

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EDS’yi destekleyen

güzel okur yorumları

“EDS: Ceza Mı, Ödül Mü?” başlıklı yazıma gelecek yorumları merak ediyordum. Çünkü Elektronik Denetleme Sistemi’nin 15 Nisan’da devreye girmesi meselenin sadece “ceza” olarak okunduğunu düşünmüştüm.

Ama gelen yorumlara baktım, uygulamayı destekleyen de çok.

Şaşırdım.

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Yorum okumayı sevmeyenler için bazılarını aktarmak istiyorum:

“Sonuna kadar katılıyorum uygulamalara… Ve hatta ekliyorum ilçelerde ana caddelere hız uygulama kamerası takılarak setleri kaldıralım. Setler milli servet düşmanı aynı zamanda eğitimsizlik göstergesi.”

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“Devlet görevlilerinin ceza yazmalarını para toplamak şeklinde yorumlayanlarda 1 gram akıl yok. Trafik kuralları tabelalar yıllardır var bunlara uyulmuş olsa hiçbirine gerek kalmaz. Madem devletin para toplamasından rahatsızsınız o zaman kurallara uyun devleti cezalandırın. 29 yıllık şoförüm 1 kere bile ceza yemedim. İsteyince oluyor, siz de deneyin.”

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“EDS keşke sokak aralarında bile olsa… Özellikle ergenler deli gibi kullanıyor, babaları marifet gibi anlatıyor 10 yaşındaki çocuğum bizi gezdiriyor diye… Peki, o babalar 10 yaşındaki çocuk başka bir çocuğa çarptığında da o gururu duyacak mı?”

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“Haberleri ilk okuduğumda çok kızmıştım fakat 3 gündür trafikte özellikle sanayii bölgesinde akıcılığı gördükten sonra doğru bir karar olduğunu düşünüyorum.”

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Görünen o ki EDS düşündüğümüzden çok daha kısa bir zaman dilimi içinde kabul görecek..