CHP’nin demokratik toplumsal değişimi sahiplenmesi

2024 Yerel yönetim seçimlerinde ortaya çıkan temel gerçeklik; seçimden seçime yerel veya genel iktidarı kazanabilmek için dikkate alınmaya çalışılmasına rağmen “ halkın iradesinin “ bütün siyasi partilere en etkili uyarıları yapabilmiş olmasıdır.

Genel seçimlerden 10 ay sonra yapılmış olmasına rağmen genel seçimlerde iktidarda kalmalarını koruyabilen siyasi iktidar ortaklarına, sürdürmeye çalıştıkları iktidar yaklaşımlarının sorunların çözülmesine, ihtiyaçların ve beklentilerin karşılanmasına yetmediği bu nedenle anlayışlarını değiştirmeleri uyarısı yapıldı.

Anlayışlarını, temsillerini ve mücadelelerini iktidar partisinin belirleyiciliğini aşabilecek hale taşıyamadığı için iktidara kazanmaya çok yaklaştığı halde başarılı olamayan muhalefet birlikteliğine en etkili uyarı ise genel seçimlerde yapılmış ve muhalefet birlikteliği dağılmıştı.

Genel seçimlerde halkın yaptığı uyarı en etkili şekilde ana muhalefet partisinde karşılık buldu ve katlanılamaz hale gelen hayat şartlarının aşılması için alternatifliğe öncülük, yönlendiricilik ve örneklik yapamayan parti üst yönetimi değişti.

Ana muhalefet partisindeki değişim arayışları adalet yürüyüşü ile başlamış, 2019 yerel seçimlerinde önemli başarıya ulaşmış, 14/28 Mayıs genel seçimlerinde en geniş muhalefet birlikteliğini oluşturup çok önemli hazırlıklar yapılmasını sağlayarak genel iktidarı kazanmaya çok yaklaşmıştı.

Ana muhalefetin genel iktidarın kazanılmasını sağlayacak kabul edilebilirliğe yaklaşması 2019 yerel seçimlerinde kazanılan yerel yönetimlerin büyük çoğunluğunda katlanılamaz hale gelen hayat şartlarını, dayanışmacı, şeffaf, hesap verebilir, kapsayıcı, demokratik, eşitlikçi ve çoğulcu yaklaşımlarla iyileştirmeye çalışması ortaya çıkarılabilmişti.

Genel seçimler sonrasında değişen CHP üst yönetimi, kazanılan yerel yönetimlerin büyük çoğunluğunda ortaya çıkan kabul edilebilirliklerle iktidarın etkisinin ve engellemelerinin aşılabildiğini kabullenip sahiplenebildiği için katlanılamaz hale gelen hayat şartlarının iyileştirilmesine yoğunlaşarak iktidarın siyaseti belirleyen etkisinden kurtulabildi.

2024 Yerel seçimlerinde toplum, hayata tutunmak mücadeleleriyle ve kendisini en verimli gerçekleştirmek hedefleriyle örtüşmeye çalıştığı için toplumsal muhalefetle örtüşen ve halk hareketi etkisine ulaşmayı hedefleyen ana muhalefet partisinin yaklaşımlarına hiç kimsenin beklemediği kadar destek verdi.

HALKIN İRADESİNİN BELİRLEYİCİLİĞİ

2024 Yerel yönetim seçimlerinin en önemli özelliği ise halkın iradesinin belirleyiciliğinin sivil siyasi zorunluluk olarak, bütün siyasi partilerin kabullenmesine taşınabilmiş olmasıydı.

Seçimlerden seçimlere hatırlansa da yerel ve genel iktidarları kazanmak için araç olarak kullanmak alışkanlıkları aşılamasa da halkın iradesinin belirleyiciliği bütün siyasi partilerce kabullenildiği açıklanarak halkın iradesine uygun yüzleşmelerin, değerlendirmelerin ve değişimlerin yapılmaya çalışılacağı açıklanmış oldu.

Toplumsal vazgeçilmezliğe ulaşan halkın iradesinin belirleyiciliğini kabullenmek ve uygun yaklaşımlara yönelmek, Türkiye siyasetinin ulaşabildiği en önemli sivil siyasi konumdur.

Halkın şaşmaz sağduyu, halkın engin öngörüsü vb. övgülerle sadece seçimlerde başarılı olan siyasi partilerin sahip çıktığı halkın iradesinin belirleyiciliğinin vazgeçilmezliğe ulaşabilmesi Türkiye siyasetini demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere taşıyabilecek en temel etken durumdadır.

Siyasi partilerin eski alışkınlıklarla ulaştıkları konumlarını aşmaları çok zor olsa da kendilerini ve alışkanlıklarını değiştirebilmeleri önemli tartışmalara ve çözülmelere neden olsa da değişmeleri olmazsa olmaz hale geldi.

Hiçbir siyasi partinin, demokratik toplumsal değişim iklimiyle örtüşebilecek örgütlülüğü, temsili ve mücadeleleri halkın iradesini sahiplenip demokratik kurumsal sürdürülebilirliklere taşıyamadan başarılı olamayacağı sivil siyasi konuma ulaşıldı.

Genel iktidarın sürdürülebilirliğine bağlı olarak konumlanan siyasi partilerin hem kendi konumlarını hem de genel iktidarın sürdürülebilirliğini eski alışkanlıklarla karşılayamayacakları ortaya çıktığı halde 2024 yerel seçimlerinde kendilerine destek vermeyen seçmenlerin geri kazanılmasına yoğunlaşmalarının yetersiz kalacağı da belli oldu.

Halkın iradesinin belirleyiciliğinin toplumsal muhalefetin etkisini artıracağı ve halk hareketi etkisine ulaşarak baskı oluşturabileceğini en iyi değerlendirmek konumunda olan siyasi partilerin değişimi sahiplenmekten başka seçenekleri bulunmuyor.

Yerel yönetim seçimlerinde 1. Parti haline gelen ana muhalefetin, hem kazanılan yerel yönetimlerde hem de bütün parti bünyesinde kabul edilebilirliğe ulaşan yaklaşımlarının, demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşınabilmesi zorunluluk durumunda.

Ana muhalefet partisi yerel seçimler sonrasında, kabul edilebilirliğe taşınan yerel yönetim uygulamalarını alternatif yerel yönetim yaklaşımları olarak standartlaştırabilirse ve ayrıca örgütlülüğünü, temsilini ve mücadelelerini halkın iradesiyle bütünleşen demokratik kurumsal sürdürülebilirliğe taşıyabilirse genel iktidarı hak etmeye daha çok yaklaşılabilecek.