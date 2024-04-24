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Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

Hala inanmıyorlar
Hulusi Özdilek

Hulusi Özdilek

Maça geliyor yeneceğimizi zannediyor.

Bildiğiniz kişi Engin Koyun.

Yaptığı hataları anlayamıyor.

Çocuk bayramında çocuğun bile yapmadığını yapıyor.

Herkes golcü olamaz "Allah vergisidir" zorla golcü yapamazsınız.

Paraya kıyıp 1 veya 2 futbolcu aldın mı?

Hem atar, hem attırır, hem rakibi eksik oynatır.

Zaten Ümraniye’yi hiç yenememişiz.

Bırakın yenmeyi "GOL" bile ATAMAMIŞIZ.

Yani 3-0 gibi, biz "0" ız.

… … …

İnanın kabullenmek çok zor.

İyi ki kaleci GÖKHAN’ımız var, farklı yenilebilirdik.

Oyun şeklimiz Ramil-Beridze-Cem yetersiz kaldılar.

18 dışından vuramıyorlar, illa 6 pasa girmeye çalışıyorlar.

Cihat, Amaral ile güzel oynasa da yetersiz kaldı.

Candeias, Yusuf, Barış da yetmedi.

Emir’in hata yapma lüksü yok mu?

 Hem geride hem ilerde çok çalıştı.

Bu takım BİZE ÇOK TERS GELİYOR...

İlk yarıda 3-5 , 2.yarıdada yine 2-3 net golleri atamadılar.

Ümraniye’de de "GOL" cü yok , net golcü...

Maçta "maşallah GORİL " gibi oyuncuları var.

Dimitri Kevin Cavare tank gibi adam tutmak, geçmek mümkün değil.

ANLAYACAĞINI HESAPLAR TUTMADI.

…………………………………………………………………………………………………..

BASIN AÇIKLAMA ODASI VUKUATI ÇOK KÖTÜ OLDU.

Mustafa Hoca daha yeni başlamıştı ki o da NE?

Düğüne mi geldik dedik.

Sonuna kadar açılmış bir şarkı.

Basına ve Mustafa Hocaya resmen hakaret edildi.

Utanmadan da istemeyerek hata oldu geçiştirmeleri de .

Bayağı tartışma konusu oldu.

Kocaeli basını odayı terk etti.

50 seneden fazla bu işte BİR İLKİ YAŞADIM.

" HER HALDE DÜNYA ŞAMPİYONU OLDULAR".

Bakalım TFF ne diyecek.

Bir ilki daha yaşadım 4 hattımın da olduğu servis internetimi kapatmış,

hiç borcum olmadığı halde 2 telefonla da foto geçemedim...

 

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Yazar Hulusi Özdilek - Mesaj Gönder --- Okunma

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