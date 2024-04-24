İki yıl da bu kadar  kötü transfer yapılır mı?

Kocaelispor geçen yıl 2.Lig’de şampiyon oldu.

Şampiyon olan takım oynadığı futbol kimseyi mutlu etmedi.

Çok zayıf takımların olduğu gruptan çıktık.

O takımın oyuncularının büyük bölüme ile de bu sezon başında 1.Lig’e başladık.

Takımın başına getirilen Ertuğrul Sağlam, sezonun ilk etap kampında bu oyuncu grubunun yetersizliğini ifade etti, transfer istedi.

Gerçekten de o takımda ki birçok isim bırakın 1.Lig’de şampiyonluğa oynamayı, 3.Lig’de bile zor takım buldular.

Sezon başında kadromuzda yer alan stoperler Yalçın Kılınç, Diogo ve Alihan Kubalas, forvet Okan Eken, orta sahada Emre Nefiz, Mert Çölgeçen ve Mesut Can Tunalı gibi isimler vardı.

Mert Çölgeçen ile Mesut Can Tunalı hadi genç oyuncu diye kadroda tuttuk.

Diğer isimler 1.lig için yeterli değildi.

Bunlara sağ bek Mehmet Yılmaz ve sol bek Atila Turan da eklenebilir.

… … …

Ertuğrul Sağlam, bir yıl önceki kadromuzdaki birçok oyuncuyla yolların ayrılmasını istedi.

Okan Eken, Yalçın Kılınç ve Alihan Kubalas 2-3 maç 1.Lig kadrosunda yer aldıktan sonra ayrıldılar.

Mert Çölgeçen ile Emre Nefiz de devre arasında gitti.

Ertuğrul Sağlam, çok haklı olarak yetersiz oyuncularla çalışmak istemedi.

Sağlam, giden oyuncuların yerine transfer yaptı.

Ancak sezon başında kendi yaptığı transferlerden sol bek Onur Atasayar, forvet Atabey Çiçek ve orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile sürpriz bir kararla yollar ayrıldı.

Ertuğrul Sağlam, kendi getirdiği oyuncularla ancak 6 ay çalışabildi.

… … …

Kocaelispor, ligin ikinci yarısı öncesinde yeniden kadro yapılanmasına gitti.

İki Gürcü, bir Azerbaycanlı ve Hırvat Vukoviç’i aldık.

Bir de sol beke transfer yaptık, Kasımpaşa’dan Duhan Aksu’yu transfer ettik.

Son beş transferimiz nokta atışı olması gerekiyordu.

Ancak öyle olmadı.

İki Gürcü’den forvet Davit, 2-3 maç oynadı gol atamadan kırmızı kart gördü, 5 maç ceza aldı.

Orta saha için aldığımız Gürcü Giorgi ise biraz daha iyi gözüktü, katkı sağlaması beklenirken sakatlandı, 4 hafta oynamadı.

Vukoviç, geldiğinde ilk iki maçta Manisa FK ve Eyüpspor maçlarında iyiydi, sonrasında ortalarda Mustafa Gürsel kendisini oynatmadı.

Duhan Aksu’dan ise pek bir şey anlayamadık.

Sol ayağını iyi kullanıyor, o kadar. Altyapıdan da bir oyuncu çıkarsak sol bek de Duhan kadar oynar…

… … …

Baktığımızda Ertuğrul Sağlam’dan önce de, sonrasında da yapılan transferler yetersiz kaldı.

Devre arasında takımdan ayrılan Tanque başta olmak üzere Atabey Çiçek, Yusuf Emre, Mert Çölgeçen gibi isimleri arıyoruz.

İki yılda bir takım transferde hiç mi doğru tercih yapmaz.

Takımın en iyi transferi o da kiralık olan Emir Ortakaya…

Bu sezon böyle geçti.

Play-Off oynar mıyız, bunu bilemem.

Eğer gelecek yılda 1.Lig’den oynayacaksak, bu kadrodan çok isim ayrılacak.

Bir de o zaman sorun yaşanacak.

Nedense alınan oyuncuların büyük bölümü ile 2 yıl ve 2+1 yıllık anlaşma yapılmış.

Bu oyuncular giderken de çok büyük sıkıntı olacak.

Şuan mevcut kadromuzda bulunan, sözleşmesi devam eden hiçbir oyuncumuzu bonservisiyle satamayız.

Böyle bir potansiyelleri yok.

Alırken de para verdik, giderken de vereceğiz.

Kocaelispor iki yılda tam bir transfer fiyaskosu yaşamıştır…