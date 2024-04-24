Özgür Kocaeli WhatsApp İhbar Hattı
WhatsApp İhbar 0 537 381 41 41
Özgür Kocaeli Facebook Sayfası Özgür Kocaeli Instagram Hesabı Özgür Kocaeli Twitter Hesabı Özgür Kocaeli YouTube Kanalı
Özgür Kocaeli - Türkiye'nin internetteki ilk yerel gazetesi
Makale Yazısı-

İki yıl da bu kadar  kötü transfer yapılır mı?
Uğur Uludağ

Uğur Uludağ

Kocaelispor geçen yıl 2.Lig’de şampiyon oldu.

Şampiyon olan takım oynadığı futbol kimseyi mutlu etmedi.

Çok zayıf takımların olduğu gruptan çıktık.

O takımın oyuncularının büyük bölüme ile de bu sezon başında 1.Lig’e başladık.

Takımın başına getirilen Ertuğrul Sağlam, sezonun ilk etap kampında bu oyuncu grubunun yetersizliğini ifade etti, transfer istedi.

Gerçekten de o takımda ki birçok isim bırakın 1.Lig’de şampiyonluğa oynamayı, 3.Lig’de bile zor takım buldular.

Sezon başında kadromuzda yer alan stoperler Yalçın Kılınç, Diogo ve Alihan Kubalas, forvet Okan Eken, orta sahada Emre Nefiz, Mert Çölgeçen ve Mesut Can Tunalı gibi isimler vardı.

Mert Çölgeçen ile Mesut Can Tunalı hadi genç oyuncu diye kadroda tuttuk.

Diğer isimler 1.lig için yeterli değildi.

Bunlara sağ bek Mehmet Yılmaz ve sol bek Atila Turan da eklenebilir.

… … …

Ertuğrul Sağlam, bir yıl önceki kadromuzdaki birçok oyuncuyla yolların ayrılmasını istedi.

Okan Eken, Yalçın Kılınç ve Alihan Kubalas 2-3 maç 1.Lig kadrosunda yer aldıktan sonra ayrıldılar.

Mert Çölgeçen ile Emre Nefiz de devre arasında gitti.

Ertuğrul Sağlam, çok haklı olarak yetersiz oyuncularla çalışmak istemedi.

Sağlam, giden oyuncuların yerine transfer yaptı.

Ancak sezon başında kendi yaptığı transferlerden sol bek Onur Atasayar, forvet Atabey Çiçek ve orta saha oyuncusu Yusuf Emre Gültekin ile sürpriz bir kararla yollar ayrıldı.

Ertuğrul Sağlam, kendi getirdiği oyuncularla ancak 6 ay çalışabildi.

… … …

Kocaelispor, ligin ikinci yarısı öncesinde yeniden kadro yapılanmasına gitti.

İki Gürcü, bir Azerbaycanlı ve Hırvat Vukoviç’i aldık.

Bir de sol beke transfer yaptık, Kasımpaşa’dan Duhan Aksu’yu transfer ettik.

Son beş transferimiz nokta atışı olması gerekiyordu.

Ancak öyle olmadı.

İki Gürcü’den forvet Davit, 2-3 maç oynadı gol atamadan kırmızı kart gördü, 5 maç ceza aldı.

Orta saha için aldığımız Gürcü Giorgi ise biraz daha iyi gözüktü, katkı sağlaması beklenirken sakatlandı, 4 hafta oynamadı.

Vukoviç, geldiğinde ilk iki maçta Manisa FK ve Eyüpspor maçlarında iyiydi, sonrasında ortalarda Mustafa Gürsel kendisini oynatmadı.

Duhan Aksu’dan ise pek bir şey anlayamadık.

Sol ayağını iyi kullanıyor, o kadar. Altyapıdan da bir oyuncu çıkarsak sol bek de Duhan kadar oynar…

… … …

Baktığımızda Ertuğrul Sağlam’dan önce de, sonrasında da yapılan transferler yetersiz kaldı.

Devre arasında takımdan ayrılan Tanque başta olmak üzere Atabey Çiçek, Yusuf Emre, Mert Çölgeçen gibi isimleri arıyoruz.

İki yılda bir takım transferde hiç mi doğru tercih yapmaz.

Takımın en iyi transferi o da kiralık olan Emir Ortakaya…

Bu sezon böyle geçti.

Play-Off oynar mıyız, bunu bilemem.

Eğer gelecek yılda 1.Lig’den oynayacaksak, bu kadrodan çok isim ayrılacak.

Bir de o zaman sorun yaşanacak.

Nedense alınan oyuncuların büyük bölümü ile 2 yıl ve 2+1 yıllık anlaşma yapılmış.

Bu oyuncular giderken de çok büyük sıkıntı olacak.

Şuan mevcut kadromuzda bulunan, sözleşmesi devam eden hiçbir oyuncumuzu bonservisiyle satamayız.

Böyle bir potansiyelleri yok.

Alırken de para verdik, giderken de vereceğiz.

Kocaelispor iki yılda tam bir transfer fiyaskosu yaşamıştır…

# YAZARIN DİĞER YAZILARI

Yazar Uğur Uludağ - Mesaj Gönder --- Okunma

göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Özgür Kocaeli Gazetesi Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Özgür Kocaeli Gazetesi hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber ajansları tarafından servis edilen tüm haberler Özgür Kocaeli Gazetesi editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Özgür Kocaeli Gazetesi değil haberi geçen ajanstır.

BAŞOL ET IZGARACI ARIYOR

Steak House restaurantımızda çalıştırılmak üzere, IZGARACI alınacaktır.  BAŞOL ET GIDA ÜRÜN.SAN.ve TİC.LTD.ŞTİ Tel: 0 533 348 88 71 

ARS ARITMA ÇELİK ELEMANLAR ARIYOR

Çelik Konst. Fabrikamızda çalışacak ; *İMALAT USTASI , *GAZALTI KAYNAKÇILARI, *TESTERE KESİM,  ÇELİK İŞİNDE YARDIMCI ELEMAN alınacaktır. ARS ARI...

YEMEK FİRMASI PERSONEL ARIYOR

Başiskele Vezircifliği’nde bulunan yemek firmamıza, EMEKLİ ŞOFÖR ve BULAŞIKÇI BAYAN eleman aranmaktadır. Tel: 0532 475 45 44

BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ ARANIYOR

Yenişehir Mah. Kliniğimizde 14:00-18:00 saatleri arasında çalışacak BAYAN TEMİZLİK PERSONELİ arıyoruz. Tel:0505 499 87 98

ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR ARANIYOR

Gıda sektöründe faaliyet gösteren firmamızın Kartepe’de bulunan fabrikasında görevlendirilmek üzere; Bay ÜRETİM İŞÇİSİ VE OPERATÖR alınacaktır. *Ter...

ELEMANLAR ARANIYOR

Firmamızda çalıştırılmak üzere, *TESİSATÇILAR, *KAYNAKÇILAR , *HAVALANDIRMACILAR aranıyor. Tel: 0541 686 21 98

OCAKÇI VE GARSON ARANIYOR

Derince 60 Evler’de bulunan kıraathane Engin’de çalışacak OCAKÇI VE GARSON alınacaktır. Yevmiye 750 TL. Tel: 0532 696 06 13

PERSONEL ARANIYOR

Köseköy de bulunan firmamıza askerliğini yapmış, 3 vardiya çalışabilecek PERSONEL alınacaktır. Başvurular şahsen yapılacaktır Başlangıç ücreti: 23....

OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR

Çatı tamiratı, Özellikler çatıların OLUK TEMİZLİĞİ YAPILIR Sinan Ünver Tel: 0535 346 87 29

* İlanlarınız hem gazete hem de internet sitemizde eş zamanlı yayınlanmaktadır.
* Gün sayısı artıkça indirimlerimiz mevcuttur.
* İlan metninize en uygun ebat için tarafınıza en kısa sürede geri dönüş sağlanacaktır.
* Seri İlanlarınız için (262) 331 11 11

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL