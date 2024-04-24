Üçüncülük derken Play-Off’u kaybetmek büyük yıkım olur

Bakıyorum sosyal medyaya, gazetelerin internet sitelerindeki yorumlara takımı yerden yere vuruyorlar. Skor üzerinden bakarsanız kızgınlıkla verip veriştirebilirsiniz. Oyunu değerlendirmek gerekirse bence bu sezon en iyilerinden biriydi. Öyle ahım şahım futbol oynamadık ama takımın mücadelesi, arzusu istenilen seviyedeydi. Düşünün ki, 8 net gol girişimimiz var, ayrıca 9’u isabetli 17 şut atmışız.

TAM 8 POZİSYONUMUZ VAR

Maçı stadyumdan canlı izlediğimde tek tek not aldım, sonra kaçırmış olabilirim diye özetten yeniden kontrol ettim. Tam 8 gol pozisyonumuz var. Ramil 3, Vukovic 2, Amaral, Candeias ve Cem birer kez golle burun buruna kalmış. Kimini kaleci kurtardı, kimi az farkla auta gitti. Kale önünden kaçırdıklarımız var. Bir takım can derdinde olan rakibi önünde deplasmanda kaç tane pozisyona girebilir ki? Topu belli noktaya kadar götürüyoruz ama son vuruşlarla becerili değiliz. Bunun tek nedeni de sahaya çıkan kadromuzda bir tane birinci bölgesi santrafor olan isim yok.

TANQU GİTTİ, BÖYLE OLDU

Yani golcümüz yok. Pazartesi akşamı Tanque sahada olsaydı elimizi kolumuzu sallayarak almıştık maçı. Veya yerine iyi bir golcü almış olsaydık çok kolay kazanırdık. Rakip golü atana kadar açık oynadı. Bu da bizim işimizi kolaylaştırdı. Allah’ı var kalecileri de günündeydi. Kuşkusuz ki, Ümraniye’ye çok pozisyon verdik. Onları da saydım 4-5 tane. Gökhan’ın maşallahı var özellikle çok yakın mesafeli vuruşlarla inanılmaz kurtarışlar yaptı. Daha önceki maçlarda da aynı sıkıntıyı yaşadık. Tanque’nin yerini dolduramadığımız için bu noktalara geldik. Maalesef bu oyundaki en önemli aktör olan atanımız yok.

DAVİT DÖNÜYOR AMA

Normal sezonun son üç maçında, olası Play-Off’ta bu sorunu nasıl çözeceğiz bilemiyorum ama sanıyorum en büyük silahımız duran toplar olacak. Başka da bir çıkar yol gelmiyor aklıma. Transferin son saatlerinde büyük umutlarla aldığımız Davit’in 5 maçlık cezasının bitmiş olmasına doğrusu çok fazla sevinemiyorum. Yaptıkları, daha doğrusu yapamadıkları ortada. En azından bir alternatif ama dediğim gibi beklenti içerisine giremiyorum. Kouakou kadroda bilinci bölgesi santrafor olan tek isim ama onun da bir şeyini ne yazık ki görebilmiş değiliz.

BÜYÜK BİR YIKIM OLUR

Kazanabilseydik Play-Off’u yüzde 90 garantilemekle kalmayıp üçüncülük kapısını da aralamış olacaktık. Bir anda altıncı sıraya kadar geriledik. 8’iyle fark 5 puana indi. Kuşkusuz ki doğrudan Play-Off şansımız devam ediyor ama artık bizim elimizde değil. Bodrum ve Sakarya ile maçlarımız olduğu için onları geçebiliriz ama Çorum FK’nin kaybetmesini beklemek durumundayız. Tabi şu da var, üçüncü olacağız, doğrudan final oynayacağız derken Play-Off’u kaçırmak camia için büyük yıkım olur. Kimse bunu kabul edemez. Önceliğimiz Play-Off biletini cebe koymak, sonra en iyi dereceyi kovalamak olmalı.

Madem öyle biz de Lewal’i oynatalım!

Yıllardır futbolun içindeyiz, talimatları, kuralları, uygulamaları iyi bilirim. Esame listesinde ismi olmayan bir futbolcuyu oynatmak hükmen mağlubiyet cezası gerektirir. Bunun için de Giresunspor maçıyla ilgili PFDK’dan bu yönde karar bekledik. Başka bir kararın çıkabileceğine dair en küçük bir kuşkumuz, tereddüdümüz olmadı. Ancak gelin görün ki Disiplin Kurulu inanılmaz bir şekilde Giresunspor’a sadece para cezası verdi.

LLEWAL’İ OYNATALIM O ZAMAN!

Şaşkınlık verici ve düşündürücü bir karardı bu. İşin kötü tarafı bu karar emsal teşkil eder. Bundan sonra takımlar para cezasını kabul ederek esameye yazmadığı, ya da yazamayıp tribüne gönderdiği futbolcuyu oynatır. Bunun yolu da açıldı. Ki, bir okurum, “Giresun esame listesinde olmayan oyuncu oynattı diye hükmen mağlup olması gerekirken 60 bin TL ceza aldı. Madem durum bu biz niye Lawal’ı her maç 60 bin TL ceza karşılığında oynatmıyoruz?” diye yorum göndermiş. Adam hakkı. Madem öyle, gel böyle! Lewal’in durumu farklı tabi.

HÜKMEN MAĞLUP SAYILMALI

Yabancı kontenjanına bağlı aday kadroda yer alamıyor. Onu oynatmak sıkıntı olabilir ama TFF’ye verilen aday kadro listesinde olup esameye yazılamayanlar için bu yapılabilir. Sonuçta her maç 3-4 futbolcu esamede yer kalmadığı için tribüne gönderiliyor. Maçın gidişatına göre onlardan birini, ikisini çağırıp oyuna dahil edebilmenin yolu açıldı. Bence ortada ciddi bir yanlış var. TFF yönetimi veya Tahkim Kurulu mutlaka devreye girip bu işi düzeltmeli, Giresunspor’u hükmen mağlup ilan edip o yolu kapatmalı.

Onu da kapatalım, tam olsun!

Aslında en baştan belliydi akıbetimiz. Başka anlamda perşembenin gelişi çarşambadan belliydi. Sezona çok kötü başlamış, ilk 5 maçı kaybetmiştik. Kuşkusuz ki takımın önemli parçası olan İbrahim’in sakatlığı ciddi bir darbeydi. Ama yerine birini alıp o eksikliği kapatmak mümkündü. Bu yapılmadı.

İŞİ CİDDİYE ALMADILAR

Sezon boyunca uzun Amerikalı sıkıntısı çektik. Ki, bu ligde Amerikalılar belirleyicidir. Gönderip iyi bir uzun Amerikalı alınabilse, bırakın küme düşmeyi Play-Off bile yapabilirdik. Sanıyorum yöneticiler hiçbir zaman düşebileceklerini akıllarına getirmediler. Bir şekilde ligde kalırız sandılar. Geçmiş sezonlarda öyle olmuştu çünkü. Ancak özellikle geçen sezon tek Amerikalı ile işler kötü giderken, ikinci Amerikalı transferiyle toparlanılmıştı. Bu sezon baştan sona iki Amerikalımız vardı ama ikisi de vasattı, özellikle uzun olanı. Her şeye, her türlü olumsuzluğa rağmen son maç kazanılmış olsaydı takım ligde kalacaktı. Ne yazık ki, onu bile yapamadık.

KABUL EDİLEBİLİR DEĞİL

Ne umuyorduk, ne bulduk. Kentin erkekler basketbolda Süper Lig’de takımı olsun, Kağıtspor çıtayı yüksek tutsun diyorduk. Ne yazık ki, takımımızı 1.Lig’de bile tutamadık. Hayaller Süper Lig, gerçekler 2.Lig oldu sizin anlayacağınız. Hep vurguluyoruz biz spor kentiniz, potansiyelimiz çok zengin diye ama geldiğimiz nokta ortada. Erkek baskette 2.Lig’e düştük, kadın basketboldaki temsilcimizin akıbeti de belli değil. Satılması veya kapanması gündemde. Gerçekten kabul edilebilir bir durum değil bu. Başka kentte olsa, nasıl da ciddi tepkiler oluşurdu. Bizde kimseden ses yok. Oldu olacak 1.Lig’deki Kağıtspor erkek voleybol takımını da kapatalım, tam olsun!