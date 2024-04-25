Kocaeli Büyükşehir’de şok ayrılık!

Bir şehrin Büyükşehir Belediye Başkanı o kurumun vitrindir.

Belediyenin yüzüdür sadece...



Belediye’yi bütünüyle koordine eden, yapılan hizmetler, projeler ve yatırımların takibini yapan, belediyenin bütününün bağlı bulunduğu merci, genel sekreterliktir.



Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri ne kadar başarılı olursa Büyükşehir Belediye Başkanı da şehirde o kadar başarılı olarak görülür...



Geçmişten günümüze Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapanlar hep başarılı olarak kant kamuoyuna yansıda.

Çünkü arkasında duran genel sekreterleri başarılıydı...





BAŞARILI GENEL SEKRETERLER ATANDI...



Eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı Sefa Sirmen’in bu kadar öne çıkmasını sağlayan isim, genel sekreteri merhum Kadri Veziroğlu’ydu...



2004 yılında eski İzmit Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen İbrahim Karaosmanoğlu’nun tanınmasını sağlayan isim ilk genel sekreteri, bugün İçişleri Bakan Yardımcısı olan Münir Karaoğlu’ydu...



Başkan Karaosmanoğlu’nun ikinci döneminde genel sekreterliğini yapan Ersin Yazıcı, vali oldu.



Başkan Karaosmanoğlu’nun Üçüncü döneminde genel sekreterliğini yapan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, önce vali, ardından iki dönemdir Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanlığı yapıyor...



Büyükakın, Karaosmanoğlu’nun üçüncü döneminde vali olarak atanırken yerine İSU Genel Müdürü İlhan Bayram Genel Sekreter olmuştu.



Bayram bugün Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görevini sürdürüyor...



Geçmişte Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yapan bu 4 isim kentin gelişiminde ve belediye başkanlarının kentte ve ülke genelinde tanınırlıklarında etkin rol oynadılar...

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığında Bilecik Valisi olarak atanan Doç. Dr. Tahir Büyükakın, yaklaşık iki yıllık valilik görevinden sonra 2019 yılında Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı seçildi.

Başkan Büyükakın, büyükşehir belediye başkanı seçilirken, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan İlhan Bayram, görevi kendi isteğiyle bıraktı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne atandı.



BÜYÜKAKIN, GÜNDOĞDU’YU ÖNERDİ...



Başkan Büyükakın’ın Genel Sekreterlik koltuğuna kimi isteyeceği çok merak ediliyordu...



Genel Sekreterliğe atanacak kişi, öyle ahbap çavuş ilişkisi sonrasında siyaseten birilerinin torpiliyle atanmıyor...



Genel Sekreter, Büyükşehir Belediye Başkanının teklifi üzerine Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakan’ının istediği ve Cumhurbaşkanı’nın oluru ve yayınlayacağı ikili kararnameyle atanıyor...



Genel Sekreterlik, Büyükşehir Belediyesi’nde devleti temsil eden makam...



Belli bir kariyere, tecrübeye ve liyakate sahip olması gerekiyor...



Başkan Büyükakın, genel sekreter olarak kimi isteyeceği konusunda doğrusu o tarihlerde çok merak ediliyordu...

O tarihte birçok isim konuşuldu, yazıldı- çizildi...



Hiç biri çıkmadı.



Başkan Büyükakın, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak görev yaptığı sırada, Urfa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olan Balamir Gündoğdu ile tanışıyorlardı...



Yıllar sonra Büyükakın, başkan seçilirken Gündoğdu Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürü olarak görev yapıyordu...



Başkan Büyükakın, hiç kimsenin beklemediği sırada Balamir Gündoğdu’yu, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atanması için, dönemin Şehircilik Bakanlığı’na teklifte bulunmuştu...



İYİ BİR DEVLET ADAMI, BAŞARILI BİR BÜROKRAT



Balamir Gündoğdu, seçimden yaklaşık bir ay sonra Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olarak atandı...

Gündoğdu resmi olarak atandıktan sonra kentte bazı kesimler ve yerel basının önemli bir kısmı Gündoğdu’nun kente yabancı olduğunu ve başaralı olamayacağını söyleyip durdu.

Devlet kademelerinde çokça görev almış, devlet adabı olan, bürokrasiyi iyi bilen Gündoğdu, çok fazla vitrine çıkmadı.



Tabi Kocaeli kamuoyu Münir Karaloğlu gibi sürekli vitrinde olan, yatırımlar ve projeler konusunda sürekli açıklama yapan bir genel sekretere alışmıştı.



Gündoğdu, vitrine pek çıkmayınca eleştiri oklarını da üzerine çekmişti...







GİDİŞİ, MESAİ ARKADAŞLARINI ŞAŞIRTTI...



Aslında Gündoğdu, Başkan Büyükakın’ın arkasında toparlayıcı olarak önemli bir rol oynuyordu. Büyükakın’ın adeta sağ koluydu...

Balamir Gündoğdu, kenti kısa sürede ezberledi. Yatırımlara ve yapılan projelere hâkimdi. Büyükşehir Belediyesi’nin gelirlerini-giderlerini, hesabını kitabını iyi denkleştiriyordu...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin Ankara’daki bürokrasi ayağıydı...

Ankara bürokrasisinin saygı duyduğu bir isimdi Gündoğdu.

İyi bir çevresi, sıkı dostları vardı. “Çözümlenemez” diye bakılan birçok projeyi Ankara’da Kocaeli lehine çözüme kavuşturdu...



Başkan Büyükakın 5 yıl birlikte görev yaptığı Balamir Gündoğdu’ya çok güveniyordu...



Büyükakın, ikinci döneminde de seçimi kazandıktan sonra Gündoğdu ile birlikte çalışmasını sürdürmek istiyordu.



Evet, ikinci döneminde kendi kadrosunda bazı değişimler yapacaktı ancak Gündoğdu ile birlikte devam etmek istiyordu...



Geçtiğimiz gün sürpriz bir gelişme yaşandı. Gündoğdu yıllık iznini kullanırken, İçişleri Bakanlığına Bakan Müşaviri olarak atandığı haberi kente yayıldı...

Haber doğruydu...



Büyükşehir’de beklenmedik bu şok ayrılık; başta Başkan Büyükakın olmak üzere belediyede son 5 yıldır birlikte görev yaptığı yardımcıları ve tüm mesai arkadaşlarını şaşırttı!



Evet,



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterlik koltuğuna, Kadri Veziroğlu, Münir Karaloğlu, Ersin Yazıcı, Tahir Büyükakın, İlhan Bayram gibi önemli isimler oturmuştu.

Son olarak bu koltuğa Balamir Gündoğdu oturdu...





KOCAELİ’DE İZ BIRAKARAK AYRILIYOR...

Gündoğdu, kısa sürede kendisini şehre sevdirdi. 5 yılda hoş bir seda bıraktı.

Çalışkandı, samimiydi, personelle diyalogları çok iyiydi. Belediye bütçesini çok dengeli yönetti. Sayıştay denetimlerinde bile hakkında soruşturma açılacak tek bir eksiği olmadı.



Bir gazeteci olarak 5 yıllık süreçte Sayın Gündoğdu’yu hep takdir ettim. Aradığım her zaman telefona çıkmıştır ve sohbet etmişizdir. Karşılaştıklarımızda da ilgisini ve sevgisini hep göstermiştir.



Kendi adıma kendisine yaşadığım şehre yaptığı hizmetlerden dolaylı teşekkür ediyorum.



YENİ GENEL SEKRETER BİZDEN ALMALI...



Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreterliği’ne yeni bir isim atanacak...

Peki, bu isim kim olacak?

Birçok ismin adı geçiyor...



Başkan Büyükakın, ikinci döneminde Balamir Gündoğdu’nu aratmayacak, Kocaeli’ni ve Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin yapısını iyi bilen, güven duyduğu bir ismi genel sekreter olarak talep etmeli.



Bana göre bu isim mevcut belediyede genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç ve Ali Haydar Bulut’tan biri olmalı.



Büyükşehir’deki bu üç isim, hem başkan Büyükakın’ ı çok yakın hem de işinin ehli isimler.

