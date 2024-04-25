Gündoğdu nasıl gitti yerine kim gelecek?

Büyükşehir Genel Sekreterliği hep çok önemli bir görev olmuştur. Mesela rahmetli Kadri Veziroğlu’nu çok beğenirdim, benim belediyecilik görevlerimde de ağabeylik yapmıştır.

AK Parti döneminin genel sekreterleri de çok dikkat çekici isimler oldu. Kentte iz bıraktıkları gibi bürokraside hep yükseldiler. Münir Karaloğlu, Ersin Yazıcı, Tahir Büyükakın tarzları farklı ama etkileri büyük genel sekreterlerdi. Üçü de vali oldu. Tahir Büyükakın bu görevlerin üzerine bir de siyaseten başarı ekledi, Büyükşehir başkanlığı koltuğuna oturdu.

BALAMİR GÜNDOĞDU GÜVEN VEREN BİR İSİMDİ

Balamir Gündoğdu Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri olurken kuşkuyla bakanlardandım. Kenti ne zaman tanıyacak, ne kadar katkı verecek benim için soru işaretiydi…

İlk zamanlar yıldızım da barışmadı.

Ancak Gündoğdu Kocaeli’ne hızlı alıştı. Biz de ona çabuk alıştık…

Tecrübeli, duracağı yeri bilen, sorun çözmeye odaklı, ekip adamıydı. Tahir Büyükakın gibi aynı koltuktan gelen biriyle çalışmak kolay olmayabilirdi. Ama ikili arasındaki uyum dikkat çekiciydi.

Her şeyden öte Balamir Gündoğdu ilişkilerde güven veren biriydi. Söylediği şeyin arkasını önünü aramanıza gerek yok. Net konuşur, konuşması gerektiği kadar konuşur ama samimiyetinden de asla şüphe etmezsiniz.

Büyükakın’a iyi bir yol arkadaşlığı yaptı.

AKTİF GÖREVDE OLACAK

Bu haftanın önemli olayı Balamir Gündoğdu’nun gitmesi, Kocaeli Büyükşehir’deki görevinden ayrılması oldu.

Bekliyor muydum?

Evet, bekliyordum. Hatta seçim öncesi Valiler Kararnamesi çıkmadan adı geçiyordu. Ancak o dönem kendisi de bunun mümkün olmadığını söylemişti.

İlk çıkacak Valiler Kararnamesinde adının olmasını muhtemel buluyordum. Ancak son seçim sürecinden sonra bunun doğru olmayacağını düşünüyordum. “Gündoğdu kalmalı” diyordum.

Yanılmışım.

Gündoğdu gitti, hem de Valiler Kararnamesi çıkmadan gitti… Balamir Gündoğdu İçişleri Bakanlığına Bakan Müşaviri olarak atandı.

Bir iddia var, önce onu düzelteyim. Eskiden müşavirlik kızak görev olarak bilindiği için Gündoğdu’nun Ankara’ya gidişini kızağa çekilmesi gibi okuyanlar olmuş, doğru değil. Gündoğdu, Yerlikaya’nın yakın ekibinde ve aktif görevde olacak.

BAKAN YERLİKAYA BİZZAT İSTEDİ

Gelelim asıl meseleye, bu iş nasıl oldu, süreç nasıl gelişti?

Anlatayım:

Bir- Gündoğdu ‘nun Ankara sevgisi: Balamir Gündoğdu Ankara’da yaşıyordu. Sık sık gitse de tüm çevresi ve ailesi oradaydı. Şanlıurfa ve Kocaeli görevleri nedeniyle de uzun bir süre Ankara’dan ayrı kalmıştı.

İki- İçişleri Bakanı Yerlikaya faktörü: Ancak süreci hızlandıran asıl durum başka… İçişleri Bakanlığı görevini Süleyman Soylu’dan sonra üstlenen Ali Yerlikaya başarılı bir grafik çiziyor. Yerlikaya bakanlıkta güçlü bir ekip kurmak da istiyor. Bun edenle yakından tanıdığı, performansını bildiği, okul arkadaşı Gündoğdu’yu da yakın çalışma ekibine katmak istiyormuş. Bunu da seçim öncesi bizzat Tahir Büyükakın’a iletmiş. Ancak seçim süreci diye konu rafa kaldırılmış.

Üç- Tahir Büyükakın’ın onayı: Seçim sonrası yeni süreci planlayan Tahir Büyükakın da bu görev değişikliğine onay verince Gündoğdu bakan müşaviri olarak Ankara’ya gitti.

Zaten bir süredir fiilen Ankara’daydı. Bu imza ile de işler resmiyete döküldü.

Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Burada dostları olduğunu unutmasın.

YENİ GENEL SEKRETER KİM OLACAK

Gelelim yerine kimin geleceğine…

Bence bu sorunun cevabı çok uzun sürmez belli olur. Oradaki süreci de doğru bilmek lazım. CHP’li bir belediye olsa süreç büyükşehir başkanının bir isim önermesi, bakanlığın da uygun görüp Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunmasıyla olur.

Ama AK Parti’den seçilmiş bir belediye başkanının yol haritası elbette farklı. Önce Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşünün alınması gerekir. Eğer onun bir rezervi yok ise o takdirde Tahir Büyükakın bir tercihte bulunur.

Cumhurbaşkanı bir tercihte bulunursa kimin geleceğini bilmemiz mümkün değil. Kaybedilen belediyelerden bir üst düzey bürokrat olabilir. Ama ben bunu düşük olasılık olarak buluyorum.

BÜYÜKAKIN’IN TERCİHİ…

Muhtemelen kararı vermek Tahir Başkan’a kalacak. Onun da iki seçeneği var.

Birincisi mevcut belediye bürokrasisi içinden bir isim atamak. Böyle olunca akla Hasan Aydınlık, Gökmen Mengüç, Ali Haydar Bulut, Sadık Uysal ve Ali Sağlık isimleri geliyor. Ancak her birinin pozisyonu da ayrıca kıymetli. Bu nedenle bu dengelere Tahir Büyükakın dokunmayabilir. Ama benim seçme şansım olsa belediye bürokrasisinden birini atarım.

İkincisi, Büyükakın bildiği tanıdığı, güvendiği il dışından bir bürokratı getirmesidir. Ki bana bu yüksek ihtimal gibi görünüyor.

Bekleyip göreceğiz.